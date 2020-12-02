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Новости Языковой вопрос
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С 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, - Креминь

С 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, - Креминь

С 16 января 2021 сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ

"С 16 января 2021 г. язык обслуживания потребителей - украинский! В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - написал он.

В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке необходимо обращаться к языковому омбудсмену, подчеркнул Кремень.

"Наш почтовый адрес: 01001, г.Киев, переулок Музейный, 12; e-mail: [email protected]", - добавил Креминь.

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С 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, - Креминь 01

украинский язык (1189) язык (3777) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+63
Давно пора. Кому нужно что купить, тому и по московитским словам отпустят. А вот когда стоит продавщица с тремя классами образования и свистит, что по-украински "не понимайт" и обслуживать не будет, отправлять такую на курсы изучения государственного языка. После нескольких месяцев посещения, глядишь, и уважения к стране добавится.
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02.12.2020 07:20
+32
А що це зебіл перейшов на ненависну українську? Кому ти очі намагаєшся замилити?
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02.12.2020 07:34
+32
Слухаємо ми це фуфло з 91 року. А потім кацапня нападає,прикриваючись питанням "изыка",щоб не давати Україні цей самий розвиток.
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02.12.2020 07:38
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Це де така ЖОПА??? У нас 1 кацап на 100 українців.
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03.12.2020 17:06 Ответить
А головне, 1 на сто у вас вже є, стань другим.
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03.12.2020 17:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/467300 На Бабуку.
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02.12.2020 18:54 Ответить
Достижение это каждый год мусолят, оно давным давно принято, но видимость тупизма создать же надо працюючим з соснами
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02.12.2020 13:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/460271 Не пий багато.
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02.12.2020 18:55 Ответить
А они с себя начали или с народа? В Раде все на Украинском говорят, в судах, полиция и т.д.?
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02.12.2020 13:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/471971 Не підгорай.
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02.12.2020 18:58 Ответить
Норма про суди та держоргани діє вже хернадцять років. Тепер черга і за народ братися.

Чи може, знову будете казати, не на часі, давайте ще триста років почекаємо?

За 30 років незалежності можна було вже сто мов вивчити, але дехто навіть одну не спромігся.
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02.12.2020 22:05 Ответить
https://suspilne.media/84830-v-odesi-deputati-vid-opzz-ta-partii-saria-vimagali-provoditi-sesii-miskradi-rosijskou/
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02.12.2020 13:54 Ответить
А українські поліцейські і сам пан Аваков з 16 квітня якою мовою будуть розмовляти?
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02.12.2020 13:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/427424не твоєю кацапчику.
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02.12.2020 18:59 Ответить
Усіх патріотів запрошую на шопінг до Берегівського району
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02.12.2020 14:21 Ответить
як-що іншою мовою, то має бути тільки так - "я пА сРюцькАму не пАнимаю, иди наХ...!".
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02.12.2020 15:24 Ответить
---*Відчувається : Байден таки вступає у свої Президентські права і мова ---це лише початок ...Дочекаємося . що ця ЗЕ-- ІСТОТА/як її нарекла мовознавець Ірина Фаріон / нап*яле сорочку -- вишиванку і вибачиться перед Україною. за те що називав її повією. за те що глумився над пам*яттю славних козаків Запоріжських .зображаючи їх / постановках -95-кв / як збоченців. під вигуки : -- Хлопці-- Гей ! Гей ! Гей ! / З припаданням до сідниць один--одного.../ А якщо серйозно :розбудова Держави Україна без /лагідної/ українізації. без всебічного - національного стрижня -- НЕ мислема ! Така .тотальна. зневага. до патріотичного поступу. яку ми спстерігаємо сьогодні/ насамперед на виборах/ --- це дорога у нікуди ...Будемо лише споглядатина брутальні дуелі путінських зайд--горлохватів та тішитися витівками ЗЕ- клоунади ...Ми із українців перетворилися на стадо споживачів компослуг у стійлі кремлівських олігархів --- потрібні зміни !!! Завтра ---буде пізно !!!
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02.12.2020 15:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/467158 Цнотливий ти наш.
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02.12.2020 19:02 Ответить
Плять да не на язык А на Українську Мову Давно пора
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02.12.2020 15:39 Ответить
Нарешті!!!
Тепер є правова підстава вимагати обслуговування державною мовою!
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02.12.2020 16:07 Ответить
ну, фсё.
Готуйсь Центри зайнятости к хвилям молодъёжи за 40.Сэриал починаэться.
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02.12.2020 16:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/442356 Хреново,якщо за 40 років не зміг вивчити мову країни в якій живеш.
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02.12.2020 19:06 Ответить
Они все Украинци, но один ещё не научился говорить по Украински.
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05.12.2020 02:34 Ответить
Когда начинают говорить о языке, то знай в это время цены подымают, льготы отменяют, или что то другое просто желают украсть у народа! Стойкий РЕФЛЕКС выработал Порошенко!
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05.12.2020 03:08 Ответить
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