С 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, - Креминь

С 16 января 2021 сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

"С 16 января 2021 г. язык обслуживания потребителей - украинский! В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", - написал он.

В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке необходимо обращаться к языковому омбудсмену, подчеркнул Кремень.

"Наш почтовый адрес: 01001, г.Киев, переулок Музейный, 12; e-mail: [email protected]", - добавил Креминь.

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