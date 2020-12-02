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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив стрелковое оружие и гранатомет, - штаб ОС

Враг за сутки дважды нарушил режим

1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, огневая активность противника с применением стрелкового оружия зафиксирована недалеко от населенного пункта Катериновка. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку от Попасной.

Отмечается, что провокационные вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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"Украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая введенный режим прекращения огня, продолжают выполнять задачи по назначению.

Враг за сутки дважды нарушил режим тишины на Донбассе, применив стрелковое оружие и гранатомет, - штаб ОС 01

обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Стріляли і не попали, тому "загрози життю і здоров"ю" не було? А перед тим "з тієї сторони" зателефонували і сказали "Ребят, всё "пучком"... Стреляем "холостыми"...".
Цікаво, як Хомчак-Іловайський та інші "борцуни за Україну", людям в очі дивляться, коли таке пишуть і кажуть?...
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02.12.2020 07:52
+6
давно перестав вірити зельоним хєнєралам
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02.12.2020 08:33
+5
Будьте пильними, хлопці.
Бережіть себе.
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02.12.2020 08:12
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Стріляли і не попали, тому "загрози життю і здоров"ю" не було? А перед тим "з тієї сторони" зателефонували і сказали "Ребят, всё "пучком"... Стреляем "холостыми"...".
Цікаво, як Хомчак-Іловайський та інші "борцуни за Україну", людям в очі дивляться, коли таке пишуть і кажуть?...
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02.12.2020 07:52 Ответить
Будьте пильними, хлопці.
Бережіть себе.
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02.12.2020 08:12 Ответить
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 439
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02.12.2020 08:31 Ответить
давно перестав вірити зельоним хєнєралам
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02.12.2020 08:33 Ответить
Яка "тиша", якщо кожного дня стріляють?
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02.12.2020 10:12 Ответить
Ця інформація перестала бути важливою? Війна закінчилася не лише в голові бубочки? Чому цю інформацію прибрали зі звичного верхнього лівого віконця?
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02.12.2020 10:14 Ответить
Бо всім байдуже.
От чому.
Війни вже немає.
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02.12.2020 10:31 Ответить
Так. Зеленська влада змусила більше переживти за хліб ніж про свободу. Це поки кацапи в наступ не підуть.
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02.12.2020 10:40 Ответить
Все для того і робиться - зробити країну беззахисною.
Помітили, як руйнується наша сила ?
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02.12.2020 10:42 Ответить
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4075
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02.12.2020 10:30 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3234266/konserva_bez_stroku_davnost_mnoboroni_zupinilo_budvnitstvo_jitla_dlya_vyiskovih/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75164823
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02.12.2020 10:34 Ответить
 
 