Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив стрелковое оружие и гранатомет, - штаб ОС

1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, огневая активность противника с применением стрелкового оружия зафиксирована недалеко от населенного пункта Катериновка. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку от Попасной.

Отмечается, что провокационные вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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"Украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая введенный режим прекращения огня, продолжают выполнять задачи по назначению.