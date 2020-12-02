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Погоревший на взятке в 224 тыс. грн проректор столичного университета предстанет перед судом. ФОТОрепортаж

В Киеве будут судить проректора одного из университетов, уличенного в получении 224 тыс. гривен взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении проректора одного из столичных университетов, которого разоблачили на получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. гривен (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины).

Согласно материалам следствия, проректор организовал схему вымогательства средств за содействие в получении иностранными гражданами документов для въезда на территорию Украины путем оформления приглашений на учебу.

Педагога задержали "на горячем" в помещении университета непосредственно после получения им указанной суммы средств за оформление документов для 8 иностранцев.

Погоревший на взятке в 224 тыс. грн проректор столичного университета предстанет перед судом 01

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Коррупционную схему разоблачены прокурорами совместно со следователями СУ ГУ ЧП в г. Киеве и работниками Управления стратегических расследований в г. Киеве ДВР ЧП Украины.

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В прокуратуре напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Погоревший на взятке в 224 тыс. грн проректор столичного университета предстанет перед судом 02
Погоревший на взятке в 224 тыс. грн проректор столичного университета предстанет перед судом 03

взятка (6151) вуз (905) прокуратура (5005) учитель (496)


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Топ комментарии
+2
А читать сначала не пробовал? В теме отсутствуют понятия "бесплатно", "гособразование", "качество образования". Бабло брали за визу.
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02.12.2020 08:11
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Бесплатное гособразование = низкое качество + коррупция!
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02.12.2020 07:53 Ответить
А читать сначала не пробовал? В теме отсутствуют понятия "бесплатно", "гособразование", "качество образования". Бабло брали за визу.
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02.12.2020 08:11 Ответить
Этого посадят.Мелкий жулик.И сумма "ниочём".
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02.12.2020 07:59 Ответить
Хлеба и зрелища !
Вот о чем подумала власть, начиная концерт для нищих .
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02.12.2020 08:39 Ответить
при Порошенко такого не было
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02.12.2020 08:45 Ответить
Кто знає, про проректора якого ВНЗ йде мова?
Оскільки мова йде про Шевченківський район, то з ВУЗів там тільки Університет ім.Шевчегкп, Медичний і Національний економічний (НарГосп).

Є ще приватний інститут "КРОК",але я в районі біля нього ніколи іноземців не бачив
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02.12.2020 09:32 Ответить
теж цікаво
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02.12.2020 10:08 Ответить
а ще хіба інститут міжнародних відносин не в цьому ж районі?
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02.12.2020 10:11 Ответить
Інститут міжнародних відносин входить до складу Університету ім. Шевченка
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02.12.2020 11:01 Ответить
 
 