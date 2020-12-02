Погоревший на взятке в 224 тыс. грн проректор столичного университета предстанет перед судом. ФОТОрепортаж
В Киеве будут судить проректора одного из университетов, уличенного в получении 224 тыс. гривен взятки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Киевской городской прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении проректора одного из столичных университетов, которого разоблачили на получении неправомерной выгоды в сумме 224 тыс. гривен (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины).
Согласно материалам следствия, проректор организовал схему вымогательства средств за содействие в получении иностранными гражданами документов для въезда на территорию Украины путем оформления приглашений на учебу.
Педагога задержали "на горячем" в помещении университета непосредственно после получения им указанной суммы средств за оформление документов для 8 иностранцев.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
Коррупционную схему разоблачены прокурорами совместно со следователями СУ ГУ ЧП в г. Киеве и работниками Управления стратегических расследований в г. Киеве ДВР ЧП Украины.
В прокуратуре напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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Вот о чем подумала власть, начиная концерт для нищих .
Оскільки мова йде про Шевченківський район, то з ВУЗів там тільки Університет ім.Шевчегкп, Медичний і Національний економічний (НарГосп).
Є ще приватний інститут "КРОК",але я в районі біля нього ніколи іноземців не бачив