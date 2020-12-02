В Украине за сутки от COVID-19 умерли 169 человек, выявлен 13 141 новый случай, выздоровели рекордные - 13 882

В Украине по состоянию на утро среды, 2 декабря, зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 13 882 человека (самый высокий показатель с начала пандемии), умерли 169 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 447 человек;

летальных случаев - 169;

выздоровели - 13 882 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 67 626 (в том числе методом ПЦР - 44 445, методом ИФА - 23 181).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученые НАН прогнозируют более 20 тыс. суточных заражений COVID-19 в середине декабря

За все время пандемии в Украине

заболели - 758 264 человека;

выздоровели - 369 054 человека;

летальных случаев - 12 717;

проведено ПЦР-тестов - 4 607 034.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях", - рассказал Степанов.



