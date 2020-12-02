Сенатор США Менендес обратился к украинцам: День памяти жертв Голодомора - важное напоминание о жестокостях СССР и нерушимом духе украинцев

Американский сенатор Боб Менендес, представляющий в Конгрессе США штат Нью-Джерси в память о миллионах жертв Голодомора-геноцида обратился к Украине и украинской общине Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Я присоединяюсь к народу Украины и американцам украинского происхождения в Нью-Джерси, которые вспоминают миллионы людей, погибших во время Голодомора. Спустя почти 90 лет после того, как Сталин намеренно устроил голод в Украине и закрыл границы страны, чтобы не дать голодающим украинцам бежать или получить продовольственную помощь, День памяти жертв Голодомора служит важным напоминанием о жестокостях Советского Союза и нерушимом духе украинцев. Я горжусь тем, что сотрудничал с ярким украинско-американским сообществом Нью-Джерси, чтобы укрепить демократию и суверенитет Украины, чтобы украинский народ, а не злонамеренные внешние субъекты, определял будущее Украины. Я буду продолжать бороться за политику США, которая поддерживает украинский народ в достижении этой цели", - говорится в заявлении сенатора.

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Напомним, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв Голодомора 1921-22, 1932-33 и 1946-47 годов.