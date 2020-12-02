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Сенатор США Менендес обратился к украинцам: День памяти жертв Голодомора - важное напоминание о жестокостях СССР и нерушимом духе украинцев

Сенатор США Менендес обратился к украинцам: День памяти жертв Голодомора - важное напоминание о жестокостях СССР и нерушимом духе украинцев

Американский сенатор Боб Менендес, представляющий в Конгрессе США штат Нью-Джерси в память о миллионах жертв Голодомора-геноцида обратился к Украине и украинской общине Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Я присоединяюсь к народу Украины и американцам украинского происхождения в Нью-Джерси, которые вспоминают миллионы людей, погибших во время Голодомора. Спустя почти 90 лет после того, как Сталин намеренно устроил голод в Украине и закрыл границы страны, чтобы не дать голодающим украинцам бежать или получить продовольственную помощь, День памяти жертв Голодомора служит важным напоминанием о жестокостях Советского Союза и нерушимом духе украинцев. Я горжусь тем, что сотрудничал с ярким украинско-американским сообществом Нью-Джерси, чтобы укрепить демократию и суверенитет Украины, чтобы украинский народ, а не злонамеренные внешние субъекты, определял будущее Украины. Я буду продолжать бороться за политику США, которая поддерживает украинский народ в достижении этой цели", - говорится в заявлении сенатора.

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Напомним, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв Голодомора 1921-22, 1932-33 и 1946-47 годов.

Голодомор (1055) Менендес Роберт (25)


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Топ комментарии
+11
Вам из ************ на Амуре виднее, кто с кем бухает и трахается за океаном.... Наблюдайте за похождениями своей кремлёвской крысы - спит с охранником, а потом последнего пристреливают, выдавая за самоубийство....
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02.12.2020 08:33
+6
звісно, не тот..
українців вибили, заселили країну кацапнею.
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02.12.2020 09:05
+4
Господин Менендес! Мы тебя уважаем!
Так хочется повесить на фонарном столбе Медведчука. Но тут мы должны справиться сами!!!!
Смерть ублюдкам путлера!
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02.12.2020 09:19
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Mendez -свиня, котрого майже не засудили за корупцію! Поіздки з проститутками , халявні банкеті і:т.д. Він Україну на мапі не знайде!
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02.12.2020 08:12 Ответить
Вам из ************ на Амуре виднее, кто с кем бухает и трахается за океаном.... Наблюдайте за похождениями своей кремлёвской крысы - спит с охранником, а потом последнего пристреливают, выдавая за самоубийство....
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02.12.2020 08:33 Ответить
that he had partied with underage prostitutes in the Dominican Republic, but after conservative media outlets wrote dozens of stories, the FBI concluded that the rumors had https://www.washingtonpost.com/politics/2018/10/17/theres-still-no-evidence-bob-menendez-slept-with-underage-prostitutes-new-attack-ad-says-it-anyway/?utm_term=.38256f0b08b4 no basis in fact .
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02.12.2020 09:08 Ответить
Не стоит, сэр." Мудрый" нарид желает в рашку и колбасу по 2.20.
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02.12.2020 08:13 Ответить
И не говори, обидно. Народ не тот стал. Может тебе народ сменить, ну, или хотя бы страну проживания?
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02.12.2020 08:22 Ответить
звісно, не тот..
українців вибили, заселили країну кацапнею.
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02.12.2020 09:05 Ответить
Є дослідження про відстріл привезених із кацапердії після Голодомору об'єктів. У багатьох місцях, побачивши, що до чого, івановскіє і ерзянскіє (рязанскіє) дременули назад додому. Але, наприклад, в селі Вербки на павлоградщині, більшість населення чомусь гуторить на общєпанятном.
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02.12.2020 09:22 Ответить
А пр владі самі євреї...
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02.12.2020 09:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/354814, пропоную всіх інакомовних разстрілювати!
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02.12.2020 14:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/27709 Толик. нікого не треба розстрілювати, дурні і так вимруть.
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02.12.2020 19:22 Ответить
А якщо вимруть і розумні, тоді ж що? Тому пропоную розстрілювати!!! Можливо навыть по 3 рази на день!!!
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02.12.2020 20:03 Ответить
https://www.google.com/amp/s/amp.theatlantic.com/amp/article/574819/
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02.12.2020 08:16 Ответить
ну, если 70млн. дали ся опустить 60, или скока там млн. кацапов, но по-любому шо сюда бы не смогли снарядить армию, орду о есть в 1млн. рыл...... ну не знаю, я вот на месте сенатора, вот как первый коммент тут, разве что так.(бла-бла-бла, алло, это доставка пиццы?)
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02.12.2020 09:17 Ответить
Господин Менендес! Мы тебя уважаем!
Так хочется повесить на фонарном столбе Медведчука. Но тут мы должны справиться сами!!!!
Смерть ублюдкам путлера!
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02.12.2020 09:19 Ответить
А для вас наші друзі і захисники - ніколи не вірте московії, яка себе називає росією. Вони прикидаються добрими і мирними, коли слабкі, але коли чучь-чуть мають хоч якусь силу - зразу нападають.
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02.12.2020 10:01 Ответить
 
 