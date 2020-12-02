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Новости Агрессия России против Украины
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В НАТО заявили о глубочайшем геополитическом вызове, исходящем от России: Ее цель - ослабить и разделить союзников изнутри

В НАТО заявили о глубочайшем геополитическом вызове, исходящем от России: Ее цель - ослабить и разделить союзников изнутри

В евроатлантическом пространстве глубочайший геополитический вызов исходит от России. Так, Россия поддерживает мощный обычный военный и ядерный арсеналы, которые угрожают территории НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в аналитическом докладе НАТО 2030.

Как отмечают эксперты, Россия также угрожает НАТО в некинетическом измерении с использованием гибридных средств, которые размывают границу между войной и миром.

"Попытки НАТО нарастить надежное партнерство и привлечь Россию к формированию архитектуры евроатлантической безопасности в период после холодной войны, были отметены. В 2014 году Россия незаконно и неоправданно аннексировала Крым, вторглась и оккупировала часть Восточной Украины. Российская власть стремится к гегемонии над бывшими советскими государствами, и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремится заблокировать путь этих государств в продвижении к НАТО", - говорится в докладе.

В документе также говорится, что параллельно Россия пытается создавать сателлитные или зависимые государства вблизи территории стран НАТО, а также нарушает режимы контроля над вооружением, что уже привело к разрушению ДРМСД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси, - Столтенберг

Кроме того, Россия разворачивает широкий гибридный набор инструментов, включая кибернетические угрозы, отравления с использованием химического оружия, политическое принуждение и тому подобное.

Исследователи приходят к выводу, что Россия имеет целью ослабить и разделить союзников изнутри путем подрыва социального равенства и самого образа жизни.

Ранее генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг заявил, что размещение российских войск в непризнанном Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы. Это подтверждает, что Россия часто нарушает международное право.

НАТО (9961) россия (95361)


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Топ комментарии
+20
Начните с Венгрии. Эта быкующая страна ставит палки расширению влияния НАТО и шантажирует ЕС. Где эти кочевники будут без бабла Евросоюза? Пойдут к ***** в ножки кланяться? Так они давно у них на подсосе со своим ********
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02.12.2020 08:40
+11
Самое эффективное --- эмбарго на нефть..
А Венгрию... Заменить Украиной в НАТО и ЕС!
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02.12.2020 08:47
+10
Проснулись
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02.12.2020 08:28
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02.12.2020 08:28 Ответить
НАТє дійшло, як до жирафа... Добре що хоч взагалі дійшло.
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02.12.2020 08:28 Ответить
нормальні це знали ще тоді ..
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02.12.2020 08:32 Ответить
выражаемглубочайшуюобеспокоеннность..........
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02.12.2020 08:38 Ответить
Першого ступеню.
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02.12.2020 08:45 Ответить
Начните с Венгрии. Эта быкующая страна ставит палки расширению влияния НАТО и шантажирует ЕС. Где эти кочевники будут без бабла Евросоюза? Пойдут к ***** в ножки кланяться? Так они давно у них на подсосе со своим ********
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02.12.2020 08:40 Ответить
Самое эффективное --- эмбарго на нефть..
А Венгрию... Заменить Украиной в НАТО и ЕС!
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02.12.2020 08:47 Ответить
В НАТО заявили о глубочайшем геополитическом вызове, исходящем от России: Ее цель - ослабить и разделить союзников изнутри - Цензор.НЕТ 1627
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02.12.2020 08:41 Ответить
Хорошо сказал. Что такое дрмсд не знаю, но с определением деятельности рашки согласна полностью
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02.12.2020 08:43 Ответить
договор по ракетам малой и средней дальности
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02.12.2020 08:48 Ответить
Рашка договоры только подписывает, но исполнять и не собиралась
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02.12.2020 08:54 Ответить
хм. договор был подписан в 1987 году горбачевым и рейганом
К июню 1991 года Договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины - произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США - 846 комплексов

рашка вышла из договора в 2014 году
штаты - в 2017
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02.12.2020 09:07 Ответить
Вводите больше санкций для этого мордора.! везде где это только возможно, что б денег у пуйтина не осталось даже для пенсий тогда он перестанет финансировать гибридные войны по всему миру
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02.12.2020 08:44 Ответить
Введут они! Какому-нибудь пьяному сторожу с Роснефти или Газпрома...
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02.12.2020 08:49 Ответить
Они никогда не введут больше санкций пока газ у рашки покупают
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02.12.2020 09:21 Ответить
Америка не покупает
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02.12.2020 09:24 Ответить
нет, Америка входит в состав НАТО, как и множество других стран
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02.12.2020 09:57 Ответить
это в нормальных странах и с нормальным населением так работает.....с московитами по другому. Они свой х..р без соли будут доедать и есть друг друга но будут "героически терпеть атаку запада" и поддерживать своего главаря. Поэтому вместе с санкциями должны быть и гибридные операции от НАТО. Хватит сопли жевать и успокаивать сявок...пора и гибридно атаковать, дать по соплям.
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02.12.2020 09:37 Ответить
надеюсь это фейк. иначе... это писец просто
У НАТО заявили про глибокий геополітичний виклик, що виходить від Росії: Її мета - послабити і розділити союзників зсередини - Цензор.НЕТ 6556
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02.12.2020 08:47 Ответить
Пожурите пальцем,выразите глубокую озабоченность,осудите в твиттере какие они бессовесные и плохие и призовите опять отдать, причем немедленно Крым, и уйти с Донбасса
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02.12.2020 08:49 Ответить
Всё вы понимаете... Но сама Молдова, или сама Украина от этой рашистской заразы не избавится. Они хуже COVIDа, гораздо хуже. Но прививка все же существует. Это ослабление паРаши изнутри, поддержка протестных настроений в очагах их возникновения и персональные санкции всему окружению *****. Может, и "кошелек" попадется. И как можно меньше покупать у них углеводородов.
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02.12.2020 08:53 Ответить
да они там уже все распасться хотят...ну и приобщаться к свободному миру, шоб зарплаты, медицина нормальная и шикарные кредиты МВФ...
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02.12.2020 09:30 Ответить
паРаша - найглибша геополітична пухлина. Тому найголовніша задача світу - її знешкодити.
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02.12.2020 09:39 Ответить
О
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02.12.2020 09:42 Ответить
...смешно читать - "бензоколонка" , разорванная в клочья шпиллет "исключительных" во все щели!!)).. понятно , что надо как -то поддерживать военно - промышленный комплекс , но не так же ,унижая себя!!))
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02.12.2020 10:00 Ответить
А такие страны как Венгрия и Италия служат проводниками Раши в развале ЕС и НАТО,
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02.12.2020 09:51 Ответить
Ну шаловливые рашен ручки там тоже приложились. ( как там у юристов " скажи кому выгодно.."). Нельзя сказать что это 100% дело рук Раши ( как и победа Трампа, кстати Джонсон из того же теста) но свои "5 копеек" Раша точно вставила и там и там.. Да и везде где можно нагадить ЕС, НАТО, коллективному Западу. И кстати если сейчас провести референдум в Великобритании то за возвращение в ЕС было бы большинство населения. Кроме того Раша выходом Великобритании из ЕС, добилась не только ослабления ЕС, и выход из него принципиального противника Раши, но и запустила сепаратистскую волну в Шотландии. Раша используя старую сов. практику и даже усовершенствовал ее, поддерживает и леваков, и откровенных нацистов и диктаторов и авторитарных правителей, и националистов, и революционеров. и популистов, в общем всех кто может расшатать Запад.
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02.12.2020 10:13 Ответить
І вони це роблять через мадярів, італійців і сербів.
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02.12.2020 10:10 Ответить
 
 