Глава МИД Венгрии Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье: Это неприемлемо для страны, которая хочет стать ближе к Альянсу
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто проинформировал коллег в НАТО об обысках у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье и призвал их проявить солидарность с Будапештом.
По его словам, последние обыски свидетельствуют о том, что запугивание венгров и разжигание антивенгерской ненависти все еще находится на уровне политики центрального правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО", - сказал министр.
Петер Сийярто обратился к министрам иностранных дел стран НАТО с двумя просьбами. Кроме проявления солидарности, он призвал не оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от своего вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО на министерском уровне. После обыска в понедельник он сказал, что никто не может ожидать такого жеста от Венгрии после таких событий.
Министры иностранных дел Европейского Союза встретятся в Брюсселе в следующий понедельник, и Сийярто также поднимет этот вопрос там, попросив своих коллег высказаться по этому вопросу и проявить солидарность.
Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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Так хочеться більше не чути тебе і не бачити з твоїм скавулінням і брехнями з наклепами.
Щезни, потворо.
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Це ти так про Угорщину? Угорці - це дикуни з Азії, які прийшли на європейські землі. Саме тому значна частина угорців виглядає, як чорняві цигани, особливо на Закарпатті. І ментальність у них геть дика.
бо ті ледарі ніфіга для країни не робять.
не захищають.
Треба було рашіне нам робити заяви про порушення уграми суверенітету.
Зацініть маштаби ницості угорської - вони копіюють окупантів, які захопили частини нашої території, ще і скаржаться в НАТО, що їх переслідують.
Так, мать твою, Сіярто. Нам вистачило кацапні. Поводь себе чемно, казліна.
Ничего себе, благотворители во главе с сиятрой. И, судя по всему, там этих "благотворителей", как тараканов на советской кухне...
Не сцыкунское это дело - управлять страной.
Или из своей выдавил?
Если из своей, купи себе мозгов на рынке. Хотя...там продают такие же как и твои.
"Ученицам младших...и особенно, старших классов...запрещается появляться на вокзале... особенно, в часы, когда проходит дизель-электропоезд".
Тут только розги вправят мозги.
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****** провели цілу інформаційну спецоперацію проти нас.
Спочатку вони зливають відос, де співають гімна Угорщини, потім зливають відос з фейковим зігуючим правосєком, а під вечір Сірято вже вимагає присутності ОБСЕ у Берегівському районі.
Він збирається шукати *******, які записали відео з "правосєками"?
Через відосик про потерпілого і фуру рили землю носом і проводили обшуки.
1. Фонди займаються благодійною діяльністю (допомога слабозабезпеченим, пенсіонерам, студентам, допомога закладам і т.д.) чи ОСНОВНИМ напрямком є ІНВЕСТИЦІЇ?
А допомога - просто ширма для прикриття?
Важко зрозуміти МОТИВИ надання БЕЗОПЛАТНОЇ допомоги на сумму ДО 10 000 долларів США підприємцям в Закарпатті. Угорщина - не Катар, Дубай - нафти та газу нема, "дурних" та шалених грошей також. Тоді для чого, з якою ціллю роздається наліво-направо ця допомога?
Єдине логічне обгрунтування - підготовка плацдарму для "своїх", далекоглядний план.
2. Видано десятки тисяч паспортів. Не просто видано , а з складанням присяги-клятви на вірність Угорщині. Питання для чого?
Давно ці гнійники потрібно було розкрити по ВСЬОМУ Закарпатті.
Замість тупорилих законів про легалізацію гральних свинарників потрібно ДАВНО прийняти закон про ЄДИНЕ громадянство та кримінальну відповідальність ВІД 5 років (без умновних строків) за приховання факту набуття громадянства.
Тобто хочеш бути громадянином ІНШОЇ країни - будь-ласка. Позбавлення громадянства України - хочеш перебувати на території - маєш офіційно працювати, маєш мати гроші за що жити тут. Нема роботи та грошей - повертайся в ту країну яку ти вибрав САМ, особисто та добровільно.
За сепаратизм в будь якій формі давно треба давати ВІД 10 років. Щоб імбцили ЗНАЛИ, що їм маячить. Крим, донбас давно мав навчити наших депутатів, що "мусі-пусі" ні до чого не приведуть. руцькі свині запросто можуть видати 1 ярд баксів для роздмухування сепаратизму.
Есть два варианта. Нужно или улаживать конфликт с Будапештом (подкупить, запугать, шантажировать) или же вести переговоры с локомотивами НАТО (в первую очередь - с США), чтобы они надавили на такого "союзничка".
На ночной оргии в Брюсселе среди гостей оказался депутат Европарламента представитель венгерской партии «Фидес» Йожеф Сайер,
Известно, что Сайер - один из основателей партии. Он сподвижник примьер-министр Венгрии Виктора Орбана, а также один авторов поправки в Конституцию страны, объявляющей брак как союз между мужчиной и женщиной.
По информации, Сайер был задержан с наркотиками в рюкзаке. Он пытался бежать, спустившись по водосточной трубе, но его заметили прохожие.
Вечеринки запрещены из-за пандемии, Сайеру грозит штраф, но он уже объявил об отставке.
Кроме Сайера на вечеринке присутствовали еще два дипломата, имена которых пока не называются.
О том, что полиция Бельгии обнаружила оргию в ночном баре Брюсселя, на которой был депутат Европарламента, стало известно 1 декабря. Приехавшие на место полицейские увидели около 25 обнаженных людей, не соблюдавших правила, предписанные государственными мерами против эпидемии коронавируса.
На данный момент в Брюсселе действует комендантский час, также запрещено собираться группами более четырех человек.
Австро-Венгерская,РАбссиянская,Германская и Османская...,на руинах этого дкрьма образовалась кажется 30 государств...,точно не помню,но где то так...
1. Розрахуваться за закінчення будівництва Росією АЕС в Угорщині.
2. Отримать з України вирощену та підготовлену "угорськомовну" робочу силу - власна розбіглася по Європі, нема кому обслуговувать державний апарат...
Побачиш - як тільки СБУ реально займеться сепаратистами в Закарпатті, "вереск" буде стоять не стільки щодо "переслідування" і "утисків угорської меншини", скільки агітація щодо переселення угорців до Угорщини... Навести приклад? Та, будь ласка. Росія часів Миколи І. Посол Росії в Тегерані, Грибоєдов, організував та вів підривну роботу серед персидських вірмен. (за що і "бошку відбили" перси). Для чого? Щоб ініціювать переселення вірмен-християн у мусульманські регіони Кавказу, щоб вирвать їх з-під впливу Ірану і Туреччини і завоювать гегемонію на Кавказі. Наслідки там пожинають до цих пір - Карабах...
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За все время членства Венгрии в НАТО вооруженные силы Венгрии ни разу не участвовали в совместных операциях с НАТО. В то время как Украина, не будучи членом НАТО, принимала участие в 25 совместных операциях с НАТО.