Глава МИД Венгрии Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье: Это неприемлемо для страны, которая хочет стать ближе к Альянсу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто проинформировал коллег в НАТО об обысках у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье и призвал их проявить солидарность с Будапештом.

По его словам, последние обыски свидетельствуют о том, что запугивание венгров и разжигание антивенгерской ненависти все еще находится на уровне политики центрального правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО", - сказал министр.

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Петер Сийярто обратился к министрам иностранных дел стран НАТО с двумя просьбами. Кроме проявления солидарности, он призвал не оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от своего вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО на министерском уровне. После обыска в понедельник он сказал, что никто не может ожидать такого жеста от Венгрии после таких событий.

Министры иностранных дел Европейского Союза встретятся в Брюсселе в следующий понедельник, и Сийярто также поднимет этот вопрос там, попросив своих коллег высказаться по этому вопросу и проявить солидарность.

Напомним, ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "к сожалению, в Украине и в дальнейшем основной политикой правительства остается политика запугивания венгерской общины и антивенгерскость".

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1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.