За сутки в мире выявили 577,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 11,8 тыс. Общее число инфицированных - 64,1 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрировали 577 269 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 894 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 64 195 738 случаев инфицирования, из них 577 269 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 486 844 человек, из них 11 894 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 44,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает десятую позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – пятую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Германия и Великобритания.
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