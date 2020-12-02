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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в мире выявили 577,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 11,8 тыс. Общее число инфицированных - 64,1 млн. ИНФОГРАФИКА

За сутки в мире выявили 577,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 11,8 тыс. Общее число инфицированных - 64,1 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрировали 577 269 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 894 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 64 195 738 случаев инфицирования, из них 577 269 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 486 844 человек, из них 11 894 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 577,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 11,8 тыс. Общее число инфицированных - 64,1 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 44,4 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 169 человек, выявлен 13 141 новый случай, выздоровели рекордные - 13 882

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

За сутки в мире выявили 577,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 11,8 тыс. Общее число инфицированных - 64,1 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает десятую позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – пятую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Германия и Великобритания.

За сутки в мире выявили 577,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 11,8 тыс. Общее число инфицированных - 64,1 млн 03
За сутки в мире выявили 577,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли - 11,8 тыс. Общее число инфицированных - 64,1 млн 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Уныло. достав из широких штанин
Медмаску размером с мою хлеборезку
В ней за лимоном бегу в магазин
И навещу-ка ану-ка, аптеку
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02.12.2020 08:53 Ответить
молодці, достойно, ковідні чемпіони. в 5-і і 10-і
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02.12.2020 09:07 Ответить
 
 