COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1735, Одесчина - 1147 и Киевщина - 975
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1735), Одесская (1147) и Киевская (975) области.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 2 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1735 человек.
Общее количество инфицированных составляет 74 012 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 339 человек, за прошедшие сутки - 16. С начала эпидемии выздоровели 23 763 пациента.
По состоянию на 2 декабря количество активных больных Киеве составляет 48 910 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Киевская области.
Так, в Одесской области коронавирусом заболели 1147 человек. Общее количество инфицированных составляет 46 985 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 593 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 9 986 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 36 406 человек.
В Киевской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 975 человек. Общее количество инфицированных - 39 503. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 703 человека, за сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 13 240 пациентов. Количество активных больных в Киевской области - 25 560.
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