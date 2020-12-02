За взятку в $10,5 тыс. будут судить главу ОТГ на Виннитчине, - прокуратура

Направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из объединенных территориальных громад Винницкой области, которого в конце октября этого года задержали при получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Указанный чиновник требовал и получил от предпринимателя деньги в сумме $10,5 тыс. за подписание договора аренды земли общей площадью 21 гектар.

В уголовном производстве проведены все необходимые следственные действия по результатам которых действия чиновника квалифицированы как получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством.

За совершенное обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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