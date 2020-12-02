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Новости Взяточники
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За взятку в $10,5 тыс. будут судить главу ОТГ на Виннитчине, - прокуратура

За взятку в $10,5 тыс. будут судить главу ОТГ на Виннитчине, - прокуратура

Направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из объединенных территориальных громад Винницкой области, которого в конце октября этого года задержали при получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

Указанный чиновник требовал и получил от предпринимателя деньги в сумме $10,5 тыс. за подписание договора аренды земли общей площадью 21 гектар.

В уголовном производстве проведены все необходимые следственные действия по результатам которых действия чиновника квалифицированы как получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством.

За совершенное обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятке в 80 тыс. грн на Закарпатье задержали новоизбранного от "Слуги народа" голову ОТГ Попелича (обновлено). ФОТО

Автор: 

взятка (6151) Винницкая область (1029) прокуратура (5005) ОТГ (117)


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02.12.2020 09:33 Ответить
просто убивают тупые новости. а почему не в Украине или в восточной европе? мы же сами догадаемся что это бар, тульчин ладыжин или гайсин. только вдуматься. на Виннитчине, в кокой то отг. а у этого ****** точного адреса и имени нет? или люди не должны знать своих "героев" в лицо? намек, это не новость, а пирог с нетом....
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02.12.2020 10:07 Ответить
на ВинниТчине потому, что областной центр называется ВинниТСа.

если бы назывался ВинниЦа, то писали бы "на Винничине"
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02.12.2020 11:41 Ответить
еще раз прочитал эту новость и понял почему нет никаких данных. скоро суд. его конечно же отпустят и будет он гулять по отг. никто даже и знать не будет что он взяточник и что его судили
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02.12.2020 10:18 Ответить
и для дебилов! Винничина пишеться без буквы т, а на украинском с двумя ч
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02.12.2020 10:20 Ответить
На протяжении нескольких лет Цензор упорно навязывает ошибочное правописание ВинниТчины, ДонеТчины, ОдеСЧины, ХмельниТчины.

Ни в одном официальном словаре русского языка нет таких слов
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02.12.2020 11:45 Ответить
 
 