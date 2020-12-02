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Агент НАБУ Шевченко: Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

Агент НАБУ Шевченко: Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

В деле о 6 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП за закрытие дела против бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского проверены все материалы негласных следственно-розыскных действий и подтверждена их подлинность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко.

"В течение полугода, а именно с июля, продолжались многочисленные экспертизы по делу, исследовалась на соответствие каждая купюра из $6 млн, сверялись номера - на это у группы из четырех экспертов ушел почти месяц. Также проходила экспертизу каждая аудио- и видео-запись, которая был осуществлен в рамках негласных следственно-розыскных действий - все мои переговоры с подозреваемыми, их голоса и изображения были признаны идентичными. Таким образом имеем железобетонную доказательную базу", - написал Шевченко, комментируя вчерашнее сообщение НАБУ об окончании расследования по делу о взятке Злочевского в $6 млн.

Кроме того, по словам Шевченко, Злочевский договорился с Печерским судом и на сегодня было назначено заседание с уже готовым решением - забрать у НАБУ дело Злочевского и передать его Нацполиции.

"Но "Коля - хороший парень" немного не успел: детективы открыли подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления - следствие завершено", - подытожил агент НАБУ.

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Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

Агент НАБУ Шевченко: Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными 01

НАБУ (4218) Злочевский Николай (148) расследование (3038) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+8
Агент НАБУ Шевченко: Вивчено кожну купюру з $6 млн хабаря Злочевського, перевірено кожен запис, голоси визнані ідентичними - Цензор.НЕТ 6942
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02.12.2020 10:29
+4
Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

Но наш, самый честный и справедливый в мире суд, все таки поставит эти факты под сомнение. В пользы ответчика.
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02.12.2020 09:57
+1
Отпечатки пальцев Байденов нашли?
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02.12.2020 09:53
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Отпечатки пальцев Байденов нашли?
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02.12.2020 09:53 Ответить
дЭньги где , а Зин- купюры все поменяны... - прошу рассказать когда и кого посадют реально- это ключевое...
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02.12.2020 09:57 Ответить
Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

Но наш, самый честный и справедливый в мире суд, все таки поставит эти факты под сомнение. В пользы ответчика.
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02.12.2020 09:57 Ответить
Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

Но наш, самый честный и справедливый в мире суд, все таки поставит эти факты под сомнение. В пользу ответчика.
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02.12.2020 09:58 Ответить
"Коля - хороший парєнь" то казав Порох,якщо не помиляюсь...В нього там була розроблена ціла класифікація - шість лимонів - "хароший",десять - "атлічний",а більше п"ятидесяти - "нєпрікасаємий"...Хароших ще могли помурижити повістками,атлічних легко згадати,а про нєпрікасаємих ніхто і не здогадувався...
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02.12.2020 10:08 Ответить
*******. Лечись. Или иди поработай.
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02.12.2020 10:40 Ответить
Ви в дбр, цю "безцінну" інформацію, вже повідомили?
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02.12.2020 10:48 Ответить
Какая разница.Через неделю об этом забудут.

Другое дело если вас без маски остановят. Тогда конечно по всей строгости Венедиктовой .
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02.12.2020 10:12 Ответить
Ибо, коронавирус свирепствует
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02.12.2020 10:26 Ответить
Агент НАБУ Шевченко: Вивчено кожну купюру з $6 млн хабаря Злочевського, перевірено кожен запис, голоси визнані ідентичними - Цензор.НЕТ 6942
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02.12.2020 10:29 Ответить
деградация зе)))
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02.12.2020 10:53 Ответить
"...Злочевский договорился с Печерским судом и на сегодня было назначено заседание с уже готовым решением..." Еще пока судьи не бояться ничего. Но надеемся что вскоре, НАБУ будет приходить и за этими ****** в мантиях и они начнут сцаться брать взятки. Сесть должно большинство, паРаша не резиновая, всех не примут.
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02.12.2020 10:54 Ответить
Коля хароший парень. Навіть ПАрашенко відправляв в Відень Кононенка для зустрічі з Колею, щоб побрити Колю на 50 млн і справи позакривати!
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02.12.2020 11:39 Ответить
и шо дальше? как всегда! как в старой песне на новый лад -"это вова зеленский и братишка тупицкий подарили свободу и их помнит народ....".
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02.12.2020 12:42 Ответить
невже посадять?
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02.12.2020 22:35 Ответить
 
 