Агент НАБУ Шевченко: Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

В деле о 6 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП за закрытие дела против бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского проверены все материалы негласных следственно-розыскных действий и подтверждена их подлинность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко.

"В течение полугода, а именно с июля, продолжались многочисленные экспертизы по делу, исследовалась на соответствие каждая купюра из $6 млн, сверялись номера - на это у группы из четырех экспертов ушел почти месяц. Также проходила экспертизу каждая аудио- и видео-запись, которая был осуществлен в рамках негласных следственно-розыскных действий - все мои переговоры с подозреваемыми, их голоса и изображения были признаны идентичными. Таким образом имеем железобетонную доказательную базу", - написал Шевченко, комментируя вчерашнее сообщение НАБУ об окончании расследования по делу о взятке Злочевского в $6 млн.

Кроме того, по словам Шевченко, Злочевский договорился с Печерским судом и на сегодня было назначено заседание с уже готовым решением - забрать у НАБУ дело Злочевского и передать его Нацполиции.

"Но "Коля - хороший парень" немного не успел: детективы открыли подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления - следствие завершено", - подытожил агент НАБУ.

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Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.