Рада сегодня рассмотрит законопроект о защите безработных и работодателей во время карантина

Рада 2 декабря планирует рассмотреть законопроект №3486 относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента.

Кроме того, во втором чтении парламент рассмотрит законопроект об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Ожидается рассмотрение законопроекта №2315 об обеспечении выполнения решения Конституционного суда Украины в части обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей.

Законопроект №3594 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность" ожидается к рассмотрению во втором чтении.

Также во втором чтении нардепы планируют рассмотреть законопроект №3176 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно закупки природного газа".

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