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Новости Коронавирус и карантин
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Рада сегодня рассмотрит законопроект о защите безработных и работодателей во время карантина

Рада сегодня рассмотрит законопроект о защите безработных и работодателей во время карантина

Рада 2 декабря планирует рассмотреть законопроект №3486 относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента.

Кроме того, во втором чтении парламент рассмотрит законопроект об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Ожидается рассмотрение законопроекта №2315 об обеспечении выполнения решения Конституционного суда Украины в части обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей.

Законопроект №3594 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность" ожидается к рассмотрению во втором чтении.

Также во втором чтении нардепы планируют рассмотреть законопроект №3176 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно закупки природного газа".

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Автор: 

ВР (29227) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Не безробітних і роботодавців,а безробітних роботодавців...
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02.12.2020 09:59 Ответить
Рассмотрит как микробов или бактерий?
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02.12.2020 10:04 Ответить
как биомассу, коей мы для них и являемся...
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02.12.2020 10:13 Ответить
 
 