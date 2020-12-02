РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9816 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2020
1 422 28

План по поступлениям в Госбюджет-2020 за 11 месяцев выполнен почти на 100%, - Госказначейство

План по поступлениям в Госбюджет-2020 за 11 месяцев выполнен почти на 100%, - Госказначейство

За январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн. План по поступлениям в госбюджет за 11 месяцев выполнен почти на 100%, свидетельствует отчет Госказначеской службы.

За 11 месяцев этого года поступления в госбюджет на 5% (45 млрд грн) превышают показатели 2019 года. В ноябре госбюджет получил 102,2 млрд грн. Это на 9,3% (8,6 млрд грн) больше, чем было запланировано и на 15,2% больше, чем бюджет получил в прошлом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В ноябре поступления от налоговых и таможенных органов на 7,2% (5,5 млрд грн) превысили ожидания. Если в октябре таможенные органы выполнили план по поступлениям на 95%, то в прошлом месяце – на 100,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит Госбюджета-2020 в октябре составил 30,4 млрд грн, с начала года - 112 млрд грн, - Госказначейство

Автор: 

госбюджет (1186) Госказначейство (123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
А звідки ж "дірка" в Бюджеті? А в чому проблема з Бюджетом-2021? А чому проблема з захищеними статтями Бюджету? І ще багато чому по витратах і доходах Бюджету.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:19
+6
ну и где деньги? Субсидии, например?
показать весь комментарий
02.12.2020 10:17
+4
а не виявиться так, що завтра чи після завтра виявиться шо ся інфа вирвана з контексту і не согласована з дєрьмаком?
показать весь комментарий
02.12.2020 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на скільки виконаний план по утворенню дірки в бюджеті? На 1000 %-ів???
показать весь комментарий
02.12.2020 10:16 Ответить
ну и где деньги? Субсидии, например?
показать весь комментарий
02.12.2020 10:17 Ответить
а брычки по 10 лямов за шо покупали? а зарплаты 300000? плюс ежемесячная премия пол ляма, воттуда все и ушло и самая главная статья расходов ОП ))) был мыльярд, но памперсы подорожали, поэтому заложили на 21 год 1.4 мыльярда.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:35 Ответить
А звідки ж "дірка" в Бюджеті? А в чому проблема з Бюджетом-2021? А чому проблема з захищеними статтями Бюджету? І ще багато чому по витратах і доходах Бюджету.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:19 Ответить
А воруют. БарИгу спихнули и теперь самые "честние" и новые воруют так, что аж гай шумит. Так даже янукович с сыновьям и колей азировым не крали, как эти новые и до невозможности "честніе" гниды. ПРИ ПОРОХЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:15 Ответить
Шановний, у них це називається "виривати з контексту", недарма ж закінчували трускавецькі курси словесності.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:39 Ответить
А если бы ликвидировали скрутки на таможне, получили бы поступлений в два годовых бюджета. зе! грозилося...и пудриков садило... напосмотреть, ШО будет. пУДРИКУ понравилось...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:20 Ответить
Это полумеры. Ликвидировать надо ОПГ "Слуга народа" и самого главного слугу. И так ликвидировать, что бы и другим впредь было страшно украсть у государства хоть 1 гривну. ПОКАЗАТЕЛЬНО ликвидировать. И плевать на мнение зажиревшей и погрязшей в коррупции Европы.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:18 Ответить
выполнить и перевыполнить при падении экономики... этот лимон отжали восемь раз...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:20 Ответить
а че тогда платят только по защищенным статьям
показать весь комментарий
02.12.2020 10:21 Ответить
Бо або крадуть з б'юджету безбожно, або брешуть про виконання наповнення б'юджету. Хоча напевне "або" тут зайве. Це і є популізм у класичному варіанті - жити не по зробленому.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:29 Ответить
ще раз хочу перепитати, якшо вже тут 2 однакові теми відкрили

ввп в глибокому мінусі, падіння виробництва, падіння торгівлі, падіння надання послуг... і тут **** і почали перевиконувати...
у мене питання за рахунок чого? то шо вперше таможня виконала план се чудово, а хто ще там так ****** наперевиконував шо раптом всі дірки закрились?
показать весь комментарий
02.12.2020 10:26 Ответить
Треба перевірити ЗВР і повернення ПДВ, а також оплату податків наперед - схоже цей механізм повертається з часів азарова.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:29 Ответить
добро, так а де всі спеціалісти? у нас же кожен другий тепер економіст-аналітик і інсайдер, хіба збір податків наперед можна приховати? ну у цьому казначействі ж є якась звітність?
показать весь комментарий
02.12.2020 10:39 Ответить
а не виявиться так, що завтра чи після завтра виявиться шо ся інфа вирвана з контексту і не согласована з дєрьмаком?
показать весь комментарий
02.12.2020 10:28 Ответить
алкоголіку уманському рота заткнули і ніби нічо не мішає нести любу інфу...
фу, уйдём от противного...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:38 Ответить
а если посчитать еще украденные 20 ярдов каждый меся, то выполнение бюджета составит все130%
показать весь комментарий
02.12.2020 10:31 Ответить
Якщо врахувати проблеми з пандемією, то зовсім непоганий результат. Сподіваюсь, він досягнутий не таким чином, що примусили бізнес заплатити наперед.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:43 Ответить
не сподiвайтесь. при такiй економiчнiй катастрофi iменi вiслюка Оманського таких див не буває.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:15 Ответить
а звідки ж тоді величезна діра в нашому бюджеті? Планували отримати стільки, стільки і отримали, а гроші улетучились кудись..
Де деньги, Зин??
показать весь комментарий
02.12.2020 11:07 Ответить
ЗеБiли скористались бухгалтерськими фокусами вiд спецiЯлiЗдiв?


бюджет приймали рiк тому при зовсiм iншiй реальностi...пiсля зростання економiки вiд Порошенка.
а тепер, через рiк, при економiчнiй катастрофi iменi вiслюка Оманського виконати бюджет можливо тiльки в результатi махiнацiй Зе-шобли по замовленню хуцпатоi шмарклi.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:12 Ответить
Что-то я не понимаю....
Как идут одновременные новости про 100% выполнения бюджета и про дыру в бюджете в 100 миллиардов?
показать весь комментарий
02.12.2020 11:27 Ответить
Ловкость зеленых ручек,что тут не понятного?
показать весь комментарий
02.12.2020 11:49 Ответить
И при этом всем казначейский счет Украины опустел 24 ноября.Браво зебилы,браво!!!
показать весь комментарий
02.12.2020 11:48 Ответить
Вашу мать! Так победа или зрада?

"Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин

По данным Минфина, за январь-ноябрь 2020 года Государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.
Фактические государственные заимствования в общий фонд Государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период (602,5 млрд гривен). Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана). Из внешних источников за этот период привлечены 179,9 млрд грн (71,8% от плана).
Напомним, что дефицит Госбюджета должен финансироваться за счет государственных заимствований, в том числе кредитов МВФ и связанного с этим финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка. Однако украинская власть пока не смогла договориться с МВФ о двух траншах, которые ожидались до конца этого года.Источник: https://censor.net/ru/n3234468
показать весь комментарий
02.12.2020 12:35 Ответить
ВВП упало. Бизнес загибается, а налоги собраны 100% от плана.
Никому не странно?
показать весь комментарий
02.12.2020 13:27 Ответить
Тому що підрахуї знову при владі.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:48 Ответить
 
 