План по поступлениям в Госбюджет-2020 за 11 месяцев выполнен почти на 100%, - Госказначейство
За январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн. План по поступлениям в госбюджет за 11 месяцев выполнен почти на 100%, свидетельствует отчет Госказначеской службы.
За 11 месяцев этого года поступления в госбюджет на 5% (45 млрд грн) превышают показатели 2019 года. В ноябре госбюджет получил 102,2 млрд грн. Это на 9,3% (8,6 млрд грн) больше, чем было запланировано и на 15,2% больше, чем бюджет получил в прошлом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В ноябре поступления от налоговых и таможенных органов на 7,2% (5,5 млрд грн) превысили ожидания. Если в октябре таможенные органы выполнили план по поступлениям на 95%, то в прошлом месяце – на 100,2%.
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ввп в глибокому мінусі, падіння виробництва, падіння торгівлі, падіння надання послуг... і тут **** і почали перевиконувати...
у мене питання за рахунок чого? то шо вперше таможня виконала план се чудово, а хто ще там так ****** наперевиконував шо раптом всі дірки закрились?
фу, уйдём от противного...
Де деньги, Зин??
бюджет приймали рiк тому при зовсiм iншiй реальностi...пiсля зростання економiки вiд Порошенка.
а тепер, через рiк, при економiчнiй катастрофi iменi вiслюка Оманського виконати бюджет можливо тiльки в результатi махiнацiй Зе-шобли по замовленню хуцпатоi шмарклi.
Как идут одновременные новости про 100% выполнения бюджета и про дыру в бюджете в 100 миллиардов?
"Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин
По данным Минфина, за январь-ноябрь 2020 года Государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.
Фактические государственные заимствования в общий фонд Государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период (602,5 млрд гривен). Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана). Из внешних источников за этот период привлечены 179,9 млрд грн (71,8% от плана).
Напомним, что дефицит Госбюджета должен финансироваться за счет государственных заимствований, в том числе кредитов МВФ и связанного с этим финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка. Однако украинская власть пока не смогла договориться с МВФ о двух траншах, которые ожидались до конца этого года.Источник: https://censor.net/ru/n3234468
Никому не странно?