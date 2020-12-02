В 50 м от дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами. ФОТОрепортаж

На днях, реализуя информацию оперативных сотрудников, пограничники Донецкого отряда обнаружили неподалеку от автодороги "Мариуполь-Пикузы" боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Два предмета, похожие на минометные мины пограничный наряд заметил во время патрулирования неподалеку от автодороги "Мариуполь-Пикуза". Они были скрыты под кучей хлама в 50 метрах от дороги", - сказано в сообщении.

Об опасной находке пограничники сообщили сотрудникам взаимодействующих правоохранительных органов. Место обнаружения опасных предметов передали под охрану сотрудникам Национальной полиции.

В ходе осмотра места находки пиротехнической группой ГСЧС обнаружено еще пять 82-мм мин. Все выявленные взрывоопасные предметы изъяты представителями ГСЧС.

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Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к выявленным находкам. Также по данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).





Фото: сайт ГСЧС