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Украинцы не проходят обследования, поскольку боятся получить диагноз и чек за лечение, - Степанов. ВИДЕО

Из-за недофинансирования медицинской системы Украины пациенты покупают лекарства за свой счет, что служит результатом того, что они реже обращаются в учреждения здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Во время своих многих посещений всех больниц мне просто надоело смотреть на тумбочку, на которой стоят лекарства человека, которые он принес с собой,.. потому что ему дали список, каких лекарств нет и что он должен докупить", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, люди иногда просто не идут обследоваться.

"Потому что они очень сильно боятся получить диагноз и потом получить чек за лечение. И потом иногда при тяжелых заболеваниях (такие как онкологические) начинать продавать все, что у них есть, чтобы просто выздороветь, чтобы просто жить. Это базовая потребность любого человека, это базовая вещь любой страны – надлежащее финансирование нашей системы здравоохранения", - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что в 2021 году на медицину необходимо выделить 296 млрд грн.

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Автор: 

медицина (2517) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+32
Как говорят переболевшие, чек за лечение 30 т мин (без тяжелой формы). Зато животное из Кривбассссаааа лечилось бесплатно в лучшей больнице и при этом не имело симптомов. Учитывая, что другие животные сделали его долларовым мультимиллионером ..
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02.12.2020 10:30
+16
А як іти на обстеження до бізнесменів, а не лікарів??? Бо зараз у нас в країні немає медицини, є тільки контора, яка витягає гроші з людей і не надає якісних медичних послуг.
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02.12.2020 10:34
+14
Прочел недавно статью в новостях про цены на продукты в Швеции. Среди десяти наименований дороже чем у нас оказался только хлеб. Все остальное или как у нас или дешевле!!! Рис, молоко, мясной фарш, мясо, овощи.... - дешевле чем у нас. Дешевле, Карл! И это еще не акционные цены! А акций там всяких и скидок - будь здоров. А зарплаты в Швеции- средняя (данные из интеренета) 3 770 евро. После всех обязательных вычетов у работника остается около 29 430 крон (2 800 евро). Сравните с нашими зарплатами. Мы работаем за еду! Причом не жрем лобстеров и икру с хамонами. За нашу простую, обычную еду. Которая дороже чем в Швеции! Это просто гетто. Питорасы!!!!!!
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02.12.2020 10:47
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Спепанов - упырь и должен уйти в отставку!
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02.12.2020 18:09 Ответить
вот какой проституткой нужно быть, чтоб вчера говорить о бессплатном лечении ковид, сегодня о 26 миллиардах не освоенных ковидных денег, а завтра о чеках за лечение того же ковида и что именно чеков бояться Украинци. одно слово. УРОД!
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02.12.2020 18:18 Ответить
А какое лечение ? Что уже есть противокоронавирусное лекарство ? Если иммунитет не справился, то тут уже как повезет с кислородом на аппарате искусственного дыхания. Даже с вакциной вопрос не снимется долгое время - антитела к этой заразе долго не держатся, а постоянно вакцинироваться в нашей "богатой" стране не многие будут иметь возможность.
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02.12.2020 22:24 Ответить
А ви не думали що від тестов їхніх заражаються вирусом люди які хочуть перевіритись на ковід у яких не було ковіда ,просто інтересно є ковід чи нема, потому що вони лікарі які роблять по 100 тестов на день переносять вирус і передають далі іншим людям.Через те так багато заражаються і вся медиціна радується що можна на горю людей нагрітися. А грипа вже не стало і простуди? куда вони поділися. Думаєте вони піклуються про ваше здоров'я ? Я не вірю.... В нас в Америці хто дома сидів тей вижив , а хто в больніцу йшов тей оказувівся на кладбищі .....
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03.12.2020 03:32 Ответить
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