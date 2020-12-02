Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 по Украине составляет 49,1%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 2 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 15 областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.
Загруженность коек по Украине составляет 49,1%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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но "сорри" тем кто возмутился и кто за бесплатное лечение вываливает тыщ. - 50-70., да и то с гарантией шо поциент "уже не торт"
по конститутуции все бесплатно, в т.ч. маски и обноски и анти(ням-ням, ой!)сектанты...
да ладно, нарит фсе стерпит то.... цинично? не, просто предела не видать - вон поляки протестуют против абортов или че там, а мы =
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.