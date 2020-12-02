РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10088 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
907 14

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 по Украине составляет 49,1%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 по Украине составляет 49,1%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 2 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 15 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Загруженность коек по Украине составляет 49,1%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Также читайте: COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 1735, Одесчина - 1147 и Киевщина - 975

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 по Украине составляет 49,1%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
В Умани больных с двухсторонним воспалением лёгких домой отправляют и всё равно мест в больнице нет
показать весь комментарий
02.12.2020 10:47
+1
чет прочиталось " для паразитов"
но "сорри" тем кто возмутился и кто за бесплатное лечение вываливает тыщ. - 50-70., да и то с гарантией шо поциент "уже не торт"
по конститутуции все бесплатно, в т.ч. маски и обноски и анти(ням-ням, ой!)сектанты...
да ладно, нарит фсе стерпит то.... цинично? не, просто предела не видать - вон поляки протестуют против абортов или че там, а мы =
показать весь комментарий
02.12.2020 10:44
+1
Брехня від Степанова, який хоче втриматись у кріслі. Главрачи наказали не тестувати легкі та середні випадки ковіду. Місць в лікарні нема. За велику взятку - знайдуть резерв, за малу - відвезуть у лікарню в інший район. Поки що так, але незабаром місця закінчуться зовсім...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чет прочиталось " для паразитов"
но "сорри" тем кто возмутился и кто за бесплатное лечение вываливает тыщ. - 50-70., да и то с гарантией шо поциент "уже не торт"
по конститутуции все бесплатно, в т.ч. маски и обноски и анти(ням-ням, ой!)сектанты...
да ладно, нарит фсе стерпит то.... цинично? не, просто предела не видать - вон поляки протестуют против абортов или че там, а мы =
показать весь комментарий
02.12.2020 10:44 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:57 Ответить
ты со спамом зае.....
показать весь комментарий
02.12.2020 11:02 Ответить
В Умани больных с двухсторонним воспалением лёгких домой отправляют и всё равно мест в больнице нет
показать весь комментарий
02.12.2020 10:47 Ответить
как нет? тебеж минздрав написал 49%, ты не доверяешь коллективу шапито 95 значит не достоен концерта 22 декабря и билет мы тебе не продадим.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:53 Ответить
Степанов, быстрей на локаут, а то все переболеют!
показать весь комментарий
02.12.2020 10:50 Ответить
Брехня від Степанова, який хоче втриматись у кріслі. Главрачи наказали не тестувати легкі та середні випадки ковіду. Місць в лікарні нема. За велику взятку - знайдуть резерв, за малу - відвезуть у лікарню в інший район. Поки що так, але незабаром місця закінчуться зовсім...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:51 Ответить
Треба негайно переводити дітей на дистанційне навчання. Діти несуть ковід додому. Зараз середній вік - 50-60 років. Чи багато залишиться педагогів після випробовування на ковід, коли держава кинула вчителів на заклання у переповнені класи: на новобудовах вони заробили, а школи та дит.садки нікому не треба. Працюйте щ 40 дітьми, працюйте в переповнених школах, заражайтесь : ми вам аж одну маску дали на початку навчального року та ще й заборонили розповідати про ситуацію з ковід у закладі.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:52 Ответить
если закрыть школы то больницы и ритуальные конторы понесут большие убытки, хорошие заработки начались после сходняка на 1 сентября, люди понесли в больницы деньги, у ритуалов сейчас пик и хорошие подъёмы на гробах и венках.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:16 Ответить
ОДЕССА официально заявляет - это пиз*Ёжь.....
показать весь комментарий
02.12.2020 11:51 Ответить
Ну конечно загруженность коек не велика Бо нікого не хочуть ложити в лікарню, ложять тільки тих хто вже присмерті і задихається, всі інші з температурою 39-40 лікуються дома.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:21 Ответить
І ліків в лікарні половин, все інше люди купляють за свої кошти, я сам лежав в лікарні і лікувався
показать весь комментарий
02.12.2020 13:24 Ответить
когда ж вы уже подавитесь вашей брехнёй?
показать весь комментарий
02.12.2020 13:29 Ответить
Середня температура по лікарні.
показать весь комментарий
02.12.2020 17:42 Ответить
 
 