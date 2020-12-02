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Новости Агрессия России против Украины
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ВСУ в следующем году планируют принять участие в 22 многонациональных учениях: 8 из них пройдут на территории Украины, - Таран

ВСУ в следующем году планируют принять участие в 22 многонациональных учениях: 8 из них пройдут на территории Украины, - Таран

В следующем году Вооруженные силы Украины планируют принять участие в 22 многонациональных учениях, в том числе в восьми на территории Украины и 14 за рубежом, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы приглашаем всех наших партнеров повысить уровень участия в учениях на территории Украины в следующем году. Со своей стороны, учитывая полученный статус партнера с расширенными возможностями, Вооруженные силы Украины готовы присоединиться к соответствующим учениям Альянса, связанным с коллективной обороной", - приводит слова Тарана во время брифинга для послов и военных атташе стран НАТО и представителей офиса НАТО в Украине пресс-служба Минобороны в среду, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил, что Министерство обороны совместно с партнерами работает над повышением квалификации украинских военнослужащих в рамках таких военных тренировочных миссий, как, JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER и LMTG-U (JMTG-U - "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина"; UNIFIER - тренировочная миссия ВС Канады; Операция ВС Великобритании и Королевства Дании ORBITAL, LMTG-U - тренировочная миссия ВС Литовской Республики).

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Автор: 

Минобороны (9287) НАТО (9961) военные учения (3457) ВСУ (6546) Таран Андрей (267)


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Ви провалили оборонні замовлення.
Ви припинили будувати житло.
Ви нищите армію. Свідомо.
Та вас би розстріляли в нормальній країні за злочини проти держави в часи війни.
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02.12.2020 10:45 Ответить
Та ти шо? І навіщо це? Ви ж не збираєтесь захищату Україну від кацапів?
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02.12.2020 11:00 Ответить
 
 