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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в МВД выявили 364 случая коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

За сутки в МВД выявили 364 случая коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

По состоянию на утро среды лабораторно подтвердили 364 новых случая заболеваемости COVID-19 в рядах МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили: в Днепропетровской области (+23), в Донецкой области (+21) и в Киеве (+39).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 22 969 правоохранителей, выздоровел - 21 979, умерли - 70.

Также читайте: Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 по Украине составляет 49,1%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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карантин (16729) МВД (9316) правоохранительные органы (2968) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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02.12.2020 10:50 Ответить
 
 