За сутки в МВД выявили 364 случая коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях
По состоянию на утро среды лабораторно подтвердили 364 новых случая заболеваемости COVID-19 в рядах МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили: в Днепропетровской области (+23), в Донецкой области (+21) и в Киеве (+39).
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 22 969 правоохранителей, выздоровел - 21 979, умерли - 70.
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Baks13
показать весь комментарий02.12.2020 10:50 Ответить Мне нравится 0
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