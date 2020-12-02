За сутки в МВД выявили 364 случая коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

По состоянию на утро среды лабораторно подтвердили 364 новых случая заболеваемости COVID-19 в рядах МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили: в Днепропетровской области (+23), в Донецкой области (+21) и в Киеве (+39).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 22 969 правоохранителей, выздоровел - 21 979, умерли - 70.

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