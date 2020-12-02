РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10088 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 913 30

Госпродпотребслужба о карантине выходного дня в Киеве: Результатов нет никаких. Наблюдаем стремительный рост заболеваемости

Госпродпотребслужба о карантине выходного дня в Киеве: Результатов нет никаких. Наблюдаем стремительный рост заболеваемости

Карантин выходного дня не показал эффективных результатов в Киеве. В столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 по Украине составляет 49,1%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам (выходного дня. - Ред.) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - сказал Рубан.

Он добавил, что такие ограничения являются эффективными, если нет резкого роста заболеваемости COVID-19.

"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность", - отметил Рубан.

Автор: 

карантин (16729) Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
А вы заметили, зеленые недоумки за что не возьмутся, все через самое большое место Третьяковой получается.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:57
+7
Які 73% ідійоти, така і влада, такі і результати.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:03
+6
Держпродспоживслужба про карантин вихідного дня в Києві: Результатів немає жодних. Спостерігаємо стрімке зростання захворюваності - Цензор.НЕТ 8123

Так как юридически это не коррупция, то ответственность должна быть политическая. Но поскольку у нас электорат деньги считать не умеет (пережиток совка), все будет хорошо у Степанова. Всем похер. Это же какие-то "эфемерные" $300 миллионов, а не "наши с вами деньги".
Все это происходит по банальной причине - тотальная некомпетентность власти.
Как быстро мы от этой власти избавимся зависит только от нас с вами.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/2816725458541961/ Mark Savchuk
показать весь комментарий
02.12.2020 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо ш такое как же так, может с консерватории подправить?
показать весь комментарий
02.12.2020 10:52 Ответить
Был такой себе царь Мидас,все к чему он притрагивался превращалось в золото,и есть клоун Вова - царь хохляцкой черни и плебеев,все к чему он прикасается и всюду где он появляется результат один - жопа.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:22 Ответить
Кацапятина. иди блин с лопаты поешь, успокойся.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:28 Ответить
Карантин вихідного дня показав дефективні результати...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:53 Ответить
Нужен интеллектуально-гидроцефальный локдаун!
показать весь комментарий
02.12.2020 10:55 Ответить
Маниакально-гидроцефальный...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:57 Ответить
Згоден. Для манiакiв та гидроцефалiв тiльки такий пiдходе.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:29 Ответить
Кажуть що в Китаї залишилося не більше 120 млн населення, а в Індії взагалі 38, а Африка і взагалі вже розклалася не гумус...
показать весь комментарий
02.12.2020 10:55 Ответить
В нашому селе померли вси. Сам сбижал в Киив. Тут поспокойней.

Зеленьськый шож ты робыш? Зитры село з карты. НИБИРИДИДУШУ!!!

Пи. Си.: Потиряв запах, алэ колы заходю на Цензор аж в носи круте.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:04 Ответить
Не лови гав, організовуй лікувальний бізнес на Цензорі.
В рекламному буклеті так і напишеш: повертаю нюх, слух і звільняю від запору від ЗЕ:ПО -19...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:22 Ответить
А вы заметили, зеленые недоумки за что не возьмутся, все через самое большое место Третьяковой получается.
показать весь комментарий
02.12.2020 10:57 Ответить
Доповню. За що недоумок Чернявський не вiзьмется- все зачерняе. Результат обмежень на вихiдних - необхiднiсть тритижневого локдауну..
показать весь комментарий
02.12.2020 12:25 Ответить
Повернути карантин вихідного дня взад, наче його і не було.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:01 Ответить
КАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО !!!!!!! ТАКИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ,,,,,,,,,,
чего жлали ?
показать весь комментарий
02.12.2020 11:01 Ответить
Які 73% ідійоти, така і влада, такі і результати.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:03 Ответить
а был ли мальчик (карантин)?...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:01 Ответить
хоть один вывод сделали, нет... что всплески заболеваемости продуцирует не малый бизнес?...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:02 Ответить
не було.
і в цьому винні і люди, і влада.
точніше - тупий люд і нікчемна, злодійкувата влада, ними обрана.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:09 Ответить
Бо народ ходить без масок.
Що дадуть 2 дні проти 5 ?
показать весь комментарий
02.12.2020 11:08 Ответить
Если прировнять к прошлому году то смертность меньше и пневмоний тоже. А если к буратинам то их побильшало.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:11 Ответить
А были сомнения?
показать весь комментарий
02.12.2020 11:13 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:19 Ответить
Чучело, когда ж ты своими высерами спамить прекратишь? Надоело уже читать одно и то же в каждой теме. Поменяй методичку что ли.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:24 Ответить
Держпродспоживслужба про карантин вихідного дня в Києві: Результатів немає жодних. Спостерігаємо стрімке зростання захворюваності - Цензор.НЕТ 8123

Так как юридически это не коррупция, то ответственность должна быть политическая. Но поскольку у нас электорат деньги считать не умеет (пережиток совка), все будет хорошо у Степанова. Всем похер. Это же какие-то "эфемерные" $300 миллионов, а не "наши с вами деньги".
Все это происходит по банальной причине - тотальная некомпетентность власти.
Как быстро мы от этой власти избавимся зависит только от нас с вами.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/2816725458541961/ Mark Savchuk
показать весь комментарий
02.12.2020 11:26 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2020 11:50 Ответить
Я подивився статистику по нових випадках в Украіні. Є знижeння порівняно з тим, що було тиждeнь тому (був максимум за вeсь час) і навіть порівняно з двома тижнями тому.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:09 Ответить
Из-за стресса и масок люди гробят иммунитет и поэтому заболеваемость будет расти.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:31 Ответить
китайці постійно носять маски, і живі, як бачите.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:18 Ответить
Пусть носят. Почитайте про вред масок.
показать весь комментарий
02.12.2020 16:09 Ответить
Т.е. ограничение контактов и ношение маски не уменьшает количество заболевших?
Значит, нужно вводить бесполезные меры в больших количествах!
показать весь комментарий
02.12.2020 13:26 Ответить
 
 