Госпродпотребслужба о карантине выходного дня в Киеве: Результатов нет никаких. Наблюдаем стремительный рост заболеваемости

Карантин выходного дня не показал эффективных результатов в Киеве. В столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 по Украине составляет 49,1%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам (выходного дня. - Ред.) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - сказал Рубан.

Он добавил, что такие ограничения являются эффективными, если нет резкого роста заболеваемости COVID-19.

"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность", - отметил Рубан.