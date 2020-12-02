Госпродпотребслужба о карантине выходного дня в Киеве: Результатов нет никаких. Наблюдаем стремительный рост заболеваемости
Карантин выходного дня не показал эффективных результатов в Киеве. В столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости COVID-19.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности.
"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам (выходного дня. - Ред.) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", - сказал Рубан.
Он добавил, что такие ограничения являются эффективными, если нет резкого роста заболеваемости COVID-19.
"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность", - отметил Рубан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленьськый шож ты робыш? Зитры село з карты. НИБИРИДИДУШУ!!!
Пи. Си.: Потиряв запах, алэ колы заходю на Цензор аж в носи круте.
В рекламному буклеті так і напишеш: повертаю нюх, слух і звільняю від запору від ЗЕ:ПО -19...
чего жлали ?
і в цьому винні і люди, і влада.
точніше - тупий люд і нікчемна, злодійкувата влада, ними обрана.
Що дадуть 2 дні проти 5 ?
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Так как юридически это не коррупция, то ответственность должна быть политическая. Но поскольку у нас электорат деньги считать не умеет (пережиток совка), все будет хорошо у Степанова. Всем похер. Это же какие-то "эфемерные" $300 миллионов, а не "наши с вами деньги".
Все это происходит по банальной причине - тотальная некомпетентность власти.
Как быстро мы от этой власти избавимся зависит только от нас с вами.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/2816725458541961/ Mark Savchuk
Значит, нужно вводить бесполезные меры в больших количествах!