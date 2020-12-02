Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин
Расходы по общему фонду Государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 940,6 млрд грн. Это на 9,7%, или на 101 млрд гривен меньше росписи отчетного периода.
Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", - говорится в сообщении.
По данным Минфина, за январь-ноябрь 2020 года Государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.
Фактические государственные заимствования в общий фонд Государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период (602,5 млрд гривен). Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана). Из внешних источников за этот период привлечены 179,9 млрд грн (71,8% от плана).
Напомним, что дефицит Госбюджета должен финансироваться за счет государственных заимствований, в том числе кредитов МВФ и связанного с этим финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка. Однако украинская власть пока не смогла договориться с МВФ о двух траншах, которые ожидались до конца этого года.
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-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО знижують життєвий рівень громадян!
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-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО і БЕЗКАРНО розкрадають державні підприємства, з метою їх наступних - штучного банкрутства і "прихватизацію їх активів за "бросовими"цінами членами мафіозною ЗЕ-кампашкою, і близькими до тіла ЗЕ т.зв "інвесторами" (як громадянами України, так і аналогічними ЗЕ-компашці іноземцями). А головне - надінтенсивно!
Наприклад: якщо раніше ЕНЕРГОАТОМ інколи "дозволяв собі шляхом "оборудок" вкрасти із своїх активів 200 млн грн на рік, то в цьому році Кримінальні Ділки Енергоатому (бо керівниками їх назвати буде невірно) розкрадають ( але офіційно, називають це -отриманням збитків) .... ВДУМАЙТЕСЯ - 200 млн.грн за ОДИН ТИЖДЕНЬ!!! Але їх не садять, а видають
ЗЕ -"занепокоєні" Укази, Шмигаль -"стурбовані постанови", проводять беглузді селекторні наради, виголошують правильні слова типу "пора покінчити", а парламент - тихо і спокійно проводить списання заборгованості Бариг. Але гроші не поступають в бюджет, а з бюджету "на підтримку Енергоатому" та інших Бариг..
Собівартість виробництва атомної електроенергії за рік зросла на 6 млрд, з яких 5 млрд - це збільшення витрат на адміністративні, а не виробничі потреби.
Але з людей "деруть шкуру", а з Нового року, дертимуть ще інтенсивніше і сильніше ( на підтвердження цих слів привожу виступ нардепа Олексія Кучеренка- скільки ж платитимемо за НОВИМИ комунальними тарифами в 2021 р. ...
- Але ви - терпіть, бо безмовні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними...
І найгірше -- не критичний стан економіки, а невиконання плану зовнішніх запозичень
https://www.youtube.com/watch?v=L6_or_StFIE&feature=emb_logo&ab_channel=EnTV
А это как?
План по поступлениям в Госбюджет-2020 за 11 месяцев выполнен почти на 100%, - Госказначейство
https://images.cnscdn.com/images/0/8/c/6/08c6bc5f3cf6cbcc22f424187fe7a5c0/original.jpgЗа январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн. План по поступлениям в госбюджет за 11 месяцев выполнен почти на 100%, свидетельствует отчет Госказначеской службы.
С дуба падают листья ясеня!