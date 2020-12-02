Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин

Расходы по общему фонду Государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 940,6 млрд грн. Это на 9,7%, или на 101 млрд гривен меньше росписи отчетного периода.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", - говорится в сообщении.

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По данным Минфина, за январь-ноябрь 2020 года Государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд Государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период (602,5 млрд гривен). Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана). Из внешних источников за этот период привлечены 179,9 млрд грн (71,8% от плана).

Напомним, что дефицит Госбюджета должен финансироваться за счет государственных заимствований, в том числе кредитов МВФ и связанного с этим финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка. Однако украинская власть пока не смогла договориться с МВФ о двух траншах, которые ожидались до конца этого года.