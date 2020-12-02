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Новости Бюджет-2020
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Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин

Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин

Расходы по общему фонду Государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 940,6 млрд грн. Это на 9,7%, или на 101 млрд гривен меньше росписи отчетного периода.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План по поступлениям в Госбюджет-2020 за 11 месяцев выполнен почти на 100%, - Госказначейство

По данным Минфина, за январь-ноябрь 2020 года Государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд Государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период (602,5 млрд гривен). Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана). Из внешних источников за этот период привлечены 179,9 млрд грн (71,8% от плана).

Напомним, что дефицит Госбюджета должен финансироваться за счет государственных заимствований, в том числе кредитов МВФ и связанного с этим финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка. Однако украинская власть пока не смогла договориться с МВФ о двух траншах, которые ожидались до конца этого года.

Автор: 

госбюджет (1186) дефицит (301) Минфин (1555)


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Топ комментарии
+5
Де бабло, кловун?
Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин - Цензор.НЕТ 8656
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02.12.2020 11:24
+4
Никогда еще Порошенко так не крал как при Зеленском.
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02.12.2020 11:29
+3
В нормальній країні при такій дірі в бюджеті весь уряд вже б давно давав свідчення на допитах.
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02.12.2020 11:20
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Правила форума Совет форумчан
В нормальній країні при такій дірі в бюджеті весь уряд вже б давно давав свідчення на допитах.
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02.12.2020 11:20 Ответить
В нормальній країні і уряд нормальний, такого не допустив би.
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02.12.2020 12:29 Ответить
-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО руйнують економіку України!

-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО знижують життєвий рівень громадян!

-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО скорочують робочі місця, плодять безробіття і виштовхують працівників в трудову еміграцію.

-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО і БЕЗКАРНО розкрадають державні підприємства, з метою їх наступних - штучного банкрутства і "прихватизацію їх активів за "бросовими"цінами членами мафіозною ЗЕ-кампашкою, і близькими до тіла ЗЕ т.зв "інвесторами" (як громадянами України, так і аналогічними ЗЕ-компашці іноземцями). А головне - надінтенсивно!

Наприклад: якщо раніше ЕНЕРГОАТОМ інколи "дозволяв собі шляхом "оборудок" вкрасти із своїх активів 200 млн грн на рік, то в цьому році Кримінальні Ділки Енергоатому (бо керівниками їх назвати буде невірно) розкрадають ( але офіційно, називають це -отриманням збитків) .... ВДУМАЙТЕСЯ - 200 млн.грн за ОДИН ТИЖДЕНЬ!!! Але їх не садять, а видають
ЗЕ -"занепокоєні" Укази, Шмигаль -"стурбовані постанови", проводять беглузді селекторні наради, виголошують правильні слова типу "пора покінчити", а парламент - тихо і спокійно проводить списання заборгованості Бариг. Але гроші не поступають в бюджет, а з бюджету "на підтримку Енергоатому" та інших Бариг..
Собівартість виробництва атомної електроенергії за рік зросла на 6 млрд, з яких 5 млрд - це збільшення витрат на адміністративні, а не виробничі потреби.

Але з людей "деруть шкуру", а з Нового року, дертимуть ще інтенсивніше і сильніше ( на підтвердження цих слів привожу виступ нардепа Олексія Кучеренка- скільки ж платитимемо за НОВИМИ комунальними тарифами в 2021 р. ...

- Але ви - терпіть, бо безмовні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними...
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02.12.2020 18:20 Ответить
Де бабло, кловун?
Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин - Цензор.НЕТ 8656
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02.12.2020 11:24 Ответить
Та якби то, навіть какашок не залишилося!
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02.12.2020 12:26 Ответить
Никогда еще Порошенко так не крал как при Зеленском.
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02.12.2020 11:29 Ответить
ЗЕобосрались по-полной.
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02.12.2020 11:32 Ответить
Олег, Вы сегодня в ударе! Случаем не в партии Кличка?
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04.12.2020 14:31 Ответить
А все таки непогана робота: очолив уряд і формуй план зовнішніх запозичень
І найгірше -- не критичний стан економіки, а невиконання плану зовнішніх запозичень
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02.12.2020 11:35 Ответить
тобто нелох зє заклав у бюджет шо він з дєрьмаком ліхо наіпьот мфв який і профінансує увесь зелений банкет, але мвф кочевряжиться цукко не дає нелоху розвернутись... тіко на 71 відсоток дав себе прокинуть
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02.12.2020 11:36 Ответить
Интеллектуальные локдауны Украины

https://www.youtube.com/watch?v=L6_or_StFIE&feature=emb_logo&ab_channel=EnTV
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02.12.2020 12:18 Ответить
Хуже ні будєт,хоть поржем!Сделаєм іх вместе!!!
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02.12.2020 12:21 Ответить
А якщо перевірити? Не знайдемо ще більшу "дірку"?
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02.12.2020 12:25 Ответить
ВЫ совсем охренели?
А это как?
План по поступлениям в Госбюджет-2020 за 11 месяцев выполнен почти на 100%, - Госказначейство
https://images.cnscdn.com/images/0/8/c/6/08c6bc5f3cf6cbcc22f424187fe7a5c0/original.jpgЗа январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн. План по поступлениям в госбюджет за 11 месяцев выполнен почти на 100%, свидетельствует отчет Госказначеской службы.
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02.12.2020 12:36 Ответить
Вот это да! Листья дуба падают с ясеня, нихрена себе, нихрена себе!
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04.12.2020 14:28 Ответить
Наоборот!
С дуба падают листья ясеня!
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04.12.2020 16:32 Ответить
Не возражаю, факт, что падают, а какие и откуда - какая разница.
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04.12.2020 17:30 Ответить
 
 