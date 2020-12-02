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Новости Коронавирус и карантин
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Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, - опрос

58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, 40% - против этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Поддержка внедрения "жесткого карантина" (локдауна) выросла с 36% до 42%, а количество противников уменьшилось с 61% до 55%.

Аналогично, выросло количество респондентов (с 55% до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).

Опрос проводился 28-30 ноября. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, - опрос Рейтинга 01
Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, - опрос Рейтинга 02
Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, - опрос Рейтинга 03
Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, - опрос Рейтинга 04
Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, - опрос Рейтинга 05

Автор: 

карантин (16729) Новый год (934) опрос (2820) социология (530) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+18
где проводился опрос, чтоб говорить об 55 или 42 % украинцев ?
люди! у кого из вас спрашивали? отзовитесь..
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02.12.2020 11:21
+15
а Вам надо переставать верить в мифические соц опросы, пытающиеся что-то втолкмачить от имени всех украинцев... Вы случайно об отчете по поводу опроса "5 вопросов от преЗЕ" не слыхали ? что там с процентами? (а они ж пытались охватить всех...кто пойдет голосовать)
а да! про ныть...а вот это уже моё личное собачье дело - или ныть или выть или укусить...
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02.12.2020 11:33
+9
Эти 42%-это, скорей всего, пенсионеры и бюджетники, которые сами , в силу разных причин, не зарабатывают, социально защищены и получают деньги при любых обстоятельствах.
У нас есть знакомый в Штатах, который держит теннисные корты, так он не мог собрать тренеров после локдауна, настолько высокая соц защита у них была от государства. Вплоть до продуктов.
42% явно не в теме сегодняшних реалий выживания малого бизнеса в Украине.
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02.12.2020 11:26
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Правила форума Совет форумчан
где проводился опрос, чтоб говорить об 55 или 42 % украинцев ?
люди! у кого из вас спрашивали? отзовитесь..
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02.12.2020 11:21 Ответить
а если не отзовутся, значит опроса не было?
Тебе нужно узнать что такое "социологический опрос", и перестать уже ныть по любому поводу.
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02.12.2020 11:27 Ответить
в у вас какая клиника? можно спросить? Тарас ,только не умничаем ,а отвечаем четко ,на поставленный вопрос ,время пошло
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02.12.2020 11:31 Ответить
а Вам надо переставать верить в мифические соц опросы, пытающиеся что-то втолкмачить от имени всех украинцев... Вы случайно об отчете по поводу опроса "5 вопросов от преЗЕ" не слыхали ? что там с процентами? (а они ж пытались охватить всех...кто пойдет голосовать)
а да! про ныть...а вот это уже моё личное собачье дело - или ныть или выть или укусить...
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02.12.2020 11:33 Ответить
Я говорил о настоящих соц. опросах, от известных социологических групп, а не эту агитацию на избирательных участках
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02.12.2020 12:00 Ответить
а... социологическая группа "Рейтинг"... - это известная организация или чья-то заказушка?

готов с Вами согласиться про "известных"... но мне иногда кажется что и они подмахивают хвостом спонсорам (мое личное мнение)
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02.12.2020 12:04 Ответить
Объясните пожалуйста. Какой в том смысл?
Вы заказали соц опрос. Зачем вам поддельные данные? А если не заказчик, какая разница, что думают другие?

Вот к примеру, у меня есть мнение, нужно вводить карантин или нет. У меня, что внезапно поменяется мнение если 99% думают иначе? С чего вдруг?
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02.12.2020 12:36 Ответить
Чтобы оправдать свои решения. Легитимизировать их.
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02.12.2020 12:40 Ответить
все дело в том, что на данный момент некоторые соц.опросы превратились в инструмент манипуляции сознанием, особенно тех, у кого неустоявшееся мнение или они верят всему тому, что говорится с трибуны или пишется в прессе...
например, перед выборами идет зомбирование такими фальшопросами (которые невозможно проверить...)
а по поводу Вашего мнения...оно может быть сфальсифицировано в опросе...или попросту не учтено (если у Вас в самом деле что-то спрашивали)
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02.12.2020 12:53 Ответить
соц.опросы превратились в инструмент манипуляции сознанием

Я именно этого и не понимаю. Как это может работать?
Хорошо я прочел опрос, 70% любят красный цвет, и что теперь я буду любить красны как все? Так может быть синий, что бы быть не как все? Я вообще не понимаю, как это вообще может на меня повлиять?
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02.12.2020 13:00 Ответить
нет-нет
имелось ввиду нечистоплотность фирм, которые готовят (или обрабатывают данные..или вообще все цифры берут с потолка, не прибегая к самому опросу...или сокращая до минимума количество опрашиваемых)
например, какая-то партия (скрыто или пофигкак) спонсирует какой-то "центр опросов"...неужели если пойдет речь о небольшом (непроверенным никем и бездоказуемом ваще) мухляже.. не накинет 5-10 процентов тому, кто платит ??? типа - газета "растудыт" провела опрос среди местных пенсионеров - 70 процентов за Пупкина, и только 10 за действующего мэра... и пенсы пойдут голосовать за Пупкина (ну за него ж 70 процентов)
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02.12.2020 13:14 Ответить
Меня не спрашивали, но я давно за жесткий карантин. Правда мне легче, я удаленщик и и так сижу дома.
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02.12.2020 15:21 Ответить
Эти 42%-это, скорей всего, пенсионеры и бюджетники, которые сами , в силу разных причин, не зарабатывают, социально защищены и получают деньги при любых обстоятельствах.
У нас есть знакомый в Штатах, который держит теннисные корты, так он не мог собрать тренеров после локдауна, настолько высокая соц защита у них была от государства. Вплоть до продуктов.
42% явно не в теме сегодняшних реалий выживания малого бизнеса в Украине.
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02.12.2020 11:26 Ответить
Вы мне все больше и больше нравитесь,вернее то шо вы стали писать,все так и есть,полностью согласен - неожиданно))))
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02.12.2020 11:32 Ответить
Ще не всі через короновірус пройшли. І не всі знають на скільки це боляче і дорого коштує...
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02.12.2020 11:26 Ответить
Переболеем все!
И не один раз!
Если заболеваемость будет на уровне 12 000 - 20 000, все переболеют минимум за 6 лет.
А иммунитет сохраняется до 6 месяцев.
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02.12.2020 13:23 Ответить
Я за локдаун, але лише для освіти.
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02.12.2020 11:27 Ответить
Да да а кто со школьниками сидеть дома будет вы подумали?
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02.12.2020 11:33 Ответить
А Вы думаете - закрыли школу, а дети будут дома сидеть? Они и во время занятий по городу бегают. Всех в изолятор!
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02.12.2020 11:38 Ответить
с чего им бегать если есть планшет, телефон и компьютер
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02.12.2020 14:02 Ответить
Лохдаун - звучить гордо....
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02.12.2020 11:27 Ответить
я тут разговаривал,не с индейцем конечно, но чел нормальный,так за карантин ,говорим мы говорим ,философствуем можно сказать, слегка употребляя огненную воду бледнолицых,типа бурбон ,так дошли до того шо я у него спрашиваю - ты за не работу ,а он да конечно,а сам своих людей то же отправишь в отпуск,а он мне - а Я здесь при чем)))))) вот так и опросы проводят - они не при чем,)
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02.12.2020 11:40 Ответить
той "рейтинг" тільки показує, скільки є бовдурів в Україні, що не розуміють всі погрози, пов'язані з ковідом, а потім ті ж самі бовдури волають свої прокльони владі, що їх не захистила.
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02.12.2020 11:41 Ответить
Я так розумію - українська мова нерідна, https://censor.net/ua/user/468147

той "рейтинг" тільки показує, скільки є бовдурів в Україні, що не розуміють всі погрози, пов'язані з ковідом, а потім ті ж самі бовдури волають свої прокльони владі, що їх не захистила.
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02.12.2020 12:09 Ответить
Саме так! Вже набридло жувати безгрунтовнi антизеленi пости на Цензорi/.Пишiть по дiлу. Зелених потрiбно критикувати, але не цькувати.
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02.12.2020 12:54 Ответить
Локдаун будет не нужен если население поймет что ношение маски в общественных местах не прихоть минздрава а необходимость и да она не защищает на 100% того кто ее носит, но сдерживает распространение вируса от больного здоровым , а больной человек может за несколько дней перезаражать кучу народа, пока у него не проявятся признаки болезни. Но реалии таковы что мудрый народ наплевал на меры безопасности и окружающих, а посему локдаун неизбежен, то есть всех разгонят по будкам.
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02.12.2020 12:03 Ответить
Дуже вiрно, пане Юрiю..По iншому бути не може.
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02.12.2020 12:48 Ответить
А яка оперативність обробки...

Опитування проводилося 28-30 листопада. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3234469
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02.12.2020 12:07 Ответить
Вопрос - херня. Что такое новорічні свята? А? С какого по какое? Для кого то с 1 по 7, для кого то вообще только Новый год, а кому то - Рождество... А локдаун планируется чуть ли не на месяц. Спросили бы про месяц - получили бы совсем другие проценты. Опять манипуляция, короче.
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02.12.2020 12:31 Ответить
Публика,,поддерживающая локдаун в Новогодние праздники- типичная алкашня, которой кроме телека ,винегрета и сивухи ничего не нужно. Нормальные люди ,не могут сидеть сутками за столом , изредка выбегая в ларек за очередной бутылкой .
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02.12.2020 12:33 Ответить
Згоден. Нормальнi люди новорiчне свято зустрiчають пiд столом. Бо : захищае вiд ковiду- добра
чарка до обiду.
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02.12.2020 12:46 Ответить
Невже здоровий глузд і прагматизм почав повертатися до українців?
Чому це відбувається лише коли їм лячно чи в повній дупі?
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02.12.2020 12:35 Ответить
Вiн повернувся ще пiвтора роки тому.
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02.12.2020 12:50 Ответить
За локдауны во всех странах топят пенсионеры и бюджетники, которым пока нет смысла переживать о доходе. Но только пока. Придёт время, когда и денег для них не будет.
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02.12.2020 12:38 Ответить
Можна зробити висновок тiльки один- зелений свiт локдауну та здоровому глузду!
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02.12.2020 12:41 Ответить
Вы тут конечно может поговорить, только Зе срал на вас, а введение или невведение Лохдауна будет исключительно по его желанию.
Кушайте, не обляпайтесь. Не благодарите.
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02.12.2020 12:42 Ответить
60 - "за", 55 - "против".
Опрашивали еще и молдаван?
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02.12.2020 13:18 Ответить
Щось схоже на чергові брехні.
Люди взагалі проти локдауну.
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02.12.2020 13:20 Ответить
Бред какой-то.
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02.12.2020 13:22 Ответить
потому что - или/или!
людям не дали вообще никакого выбора, кроме плохого и еще хуже!
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02.12.2020 13:45 Ответить
Це опитування було проведено лишень серед розумово-відсталого населення? Чи серед населення якоїсь окремої національності?
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02.12.2020 14:11 Ответить
Если вводить локдаун то нужно вводить с 01 января 2021 года и до 23 числа. Таким образом и бизнес мелкий заработает в декабре и люди без зарплаты не останутся а во вторых там каникулы будут у студентов и школьников
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02.12.2020 14:30 Ответить
Вы таки не понимаете целей.
Они все делают правильно - задача уничтожить малый и сильно ослабить средний бизнес. Паралельно давить ценами на энергоресурсы все население. А там и землю будут за долги отбирать.
Все идет по плану. (с)
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02.12.2020 14:36 Ответить
очередная заказная брехня ...
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02.12.2020 14:51 Ответить
 
 