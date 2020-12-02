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Решение России возобновить экспорт битума - угроза национальной, политической и экономической безопасности Украины, - активисты

Решение России возобновить экспорт битума - угроза национальной, политической и экономической безопасности Украины, - активисты

Россия решила возобновить экспорт масел и битума в разгар программы "Большая стройка", чтобы вернуть экономическую и политическую зависимость Украины.

Об этом сообщает общественная организация "Конституционно-правовой конгресс".


Активисты напомнили, что экспорт был запрещен с апреля 2019 года, однако 8 октября 2020 правительство страны-агрессора решило возобновить поставки. Чтобы экспортировать продукты переработки нефти, компании должны будут получить специальное разрешение от Минэкономразвития РФ и только при особых условиях.

"Разрешения будут получать те компании, которые осуществляют ввоз нефтепродуктов на неподконтрольные Украины "ДН" и "ЛНР", а также те, что перечисляют средства в специальные фонды. Соответственно, далее эти деньги направляют на поддержку террористических группировок страны-агрессора. Таким образом, в случае поставки в Украину российского битума наше государство планируют сделать не только энергозависимым от РФ, но и поставить под угрозу национальную безопасность", - утверждает председатель организации Павел Янцен.


Согласно многочисленным сообщениям СБУ, до недавнего времени Россия ввозила в Украину битум как контрабанду - реэкспортом через третьи страны без уплаты пошлины и налогов. В течение 2019-2020 годов таким образом могло быть ввезено более 200 тыс. тонн битума общей стоимостью более 4 млрд грн.

Стройматериал с наценкой продавали украинским компаниям, выигрывавшим тендеры на строительство украинских дорог. "Если раньше все это делали в небольшом количестве и подпольно, то сейчас на рынок Украины планируют войти легально, финансируя таким образом террористов на Востоке Украины", - сообщает Павел Янцен.


Решение о разблокировании экспорта правительство РФ приняло после заметного ухудшения отношений Украины с Беларусью на фоне массовых протестов. Именно Беларусь после торговых санкций против РФ монополизировала рынок импортных продуктов нефтепереработки в Украине: почти 70% поставок в 2020 году против 10% в 2017 году. "Украина не может стать зависимой от импорта нефтепродуктов из России. Страна-агрессор использует такие поставки как экономические и политические рычаги влияния. Россия, которая ведет открытую войну на нашем Востоке, может в любой момент "надавить" на Украину. Этого нельзя допустить, дороги нельзя строить на крови украинцев. Поэтому реализацию президентской программы "Большая стройка" ставят под угрозу", - отметил глава "Конституционно-правового конгресса" Павел Янцен.

Автор: 

россия (95361) битум (5)


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Топ комментарии
+5
Битум - - это жена МЕРТВЕТЧУКА
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02.12.2020 11:42
+4
лайно питання
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02.12.2020 11:34
+3
Виходить так, що Бальшая Стройка якось пов'язана з Россією?...
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02.12.2020 11:49
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лайно питання
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02.12.2020 11:34 Ответить
загрозою є вільне функціюнування валюти окупанта на теренах України. Про це всі щось мовчать тихенько. Мабуть кожна владна курва або їїї любі друзі мають з того свій зиск, від якого ніяк не можуть відмовитися
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02.12.2020 11:36 Ответить
Лады тоже вильно продают.
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02.12.2020 11:39 Ответить
Битум - - это жена МЕРТВЕТЧУКА
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02.12.2020 11:42 Ответить
а щебень - юзик с 95 квартала...
а контроль за большой дорожной стройкой - гражданин кияшко, папа лены зеленской
а как же иначе, первая леды первей медведчуковой жены
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02.12.2020 12:00 Ответить
Это еще не все. Институт ядерных исследований из России оказался владельцем недр, разрабатываемых "Артемсолью". https://www.ukrrudprom.com/news/
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02.12.2020 11:45 Ответить
По вашей ссылке ничего подобного не написано.
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02.12.2020 12:46 Ответить
Виходить так, що Бальшая Стройка якось пов'язана з Россією?...
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02.12.2020 11:49 Ответить
Пфф, чим це гірше за відверте втручання уйобіків во внутрішні справи України?
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02.12.2020 11:53 Ответить
А по-моему больше виноваты те, которые покупают. Не покупали бы - и не был бы этот факт угрозой. Пусть бы рашка кушала сама этот битум.
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02.12.2020 12:03 Ответить
"Велика будова" якось пов"язана з грошима виділеними на боротьбу з короновірусом, а також з сім"єю Зеленського. Шлак, бітум, = Медведчук Зе засос в десна
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02.12.2020 12:04 Ответить
Як їх клали ДО приходу ВАЗеленського? Цілих 5 років. Без пАпи зеЛени, коломойського, кацапів, з використанням бітуму від українських виробників? Робочими місцями для українців. Сплатою податків в український бюджет.
Незрозуміло.
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02.12.2020 12:31 Ответить
Скажи битуму НЭТ!
Ну что за бред? Если цена и качество устраивают, то какая разница - брать через белорусов или напрямую?
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02.12.2020 12:06 Ответить
Нехай кацапи живуть добре, озброюються, замість українців. Какаяразніца, в чий бюджет гроші платити?
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02.12.2020 12:33 Ответить
Купят хоть у чёрта лысого, пока идёт "Большой распил" надо успеть, принцип старый "после нас хоть потоп".
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02.12.2020 12:13 Ответить
Я не понимаю как решение России что-то продавать может угрожать тем, кто это не покупает?!
Или Украина, как только официальная продажа начнется, ринется безудержно покупать битум у Росии? Так может просто не нужно покупать у них и все, нет никакой зависимости? Сейчас-то мы как-то живем без их официального битума, и вроде норм.
Ощущение такое как будто Росия прямо вот обязывает Украину этим своим решением покупать у нее битум!
Или это нас просто подводят к тому что мы будем его закупать и такими информационными вбросами приучают к мысли, что это не мы плохие, потому что покупаем у агрессора, а агрессор пролохой, потому что продает? Похоже на бредни наркомана, который жалуется что ето весь мир плохой, продает ему наркоту, а он сам ту ни при чем...
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02.12.2020 12:27 Ответить
Вопрос, канешно философский!
У кого правильнее покупать битум - у Коломойского, Расии или Лукашенка?
А другого битума - НЕТ!
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02.12.2020 12:44 Ответить
Ти русскій?
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02.12.2020 12:51 Ответить
В каком смысле?
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02.12.2020 13:31 Ответить
Ну, в смислє, шо ти нє вазмутілся, шо я тібя русскім абазвал?
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02.12.2020 14:01 Ответить
Русским в каком смысле?
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02.12.2020 16:12 Ответить
Будем давать ***** денег на оружие, которым нас убивают?
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02.12.2020 13:14 Ответить
Ehjls,yf kjifltq gthtcf;bdfqntcm,lt,bkjbls!!!
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02.12.2020 15:54 Ответить
 
 