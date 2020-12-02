Решение России возобновить экспорт битума - угроза национальной, политической и экономической безопасности Украины, - активисты

Россия решила возобновить экспорт масел и битума в разгар программы "Большая стройка", чтобы вернуть экономическую и политическую зависимость Украины.

Об этом сообщает общественная организация "Конституционно-правовой конгресс".



Активисты напомнили, что экспорт был запрещен с апреля 2019 года, однако 8 октября 2020 правительство страны-агрессора решило возобновить поставки. Чтобы экспортировать продукты переработки нефти, компании должны будут получить специальное разрешение от Минэкономразвития РФ и только при особых условиях.

"Разрешения будут получать те компании, которые осуществляют ввоз нефтепродуктов на неподконтрольные Украины "ДН" и "ЛНР", а также те, что перечисляют средства в специальные фонды. Соответственно, далее эти деньги направляют на поддержку террористических группировок страны-агрессора. Таким образом, в случае поставки в Украину российского битума наше государство планируют сделать не только энергозависимым от РФ, но и поставить под угрозу национальную безопасность", - утверждает председатель организации Павел Янцен.



Согласно многочисленным сообщениям СБУ, до недавнего времени Россия ввозила в Украину битум как контрабанду - реэкспортом через третьи страны без уплаты пошлины и налогов. В течение 2019-2020 годов таким образом могло быть ввезено более 200 тыс. тонн битума общей стоимостью более 4 млрд грн.

Стройматериал с наценкой продавали украинским компаниям, выигрывавшим тендеры на строительство украинских дорог. "Если раньше все это делали в небольшом количестве и подпольно, то сейчас на рынок Украины планируют войти легально, финансируя таким образом террористов на Востоке Украины", - сообщает Павел Янцен.



Решение о разблокировании экспорта правительство РФ приняло после заметного ухудшения отношений Украины с Беларусью на фоне массовых протестов. Именно Беларусь после торговых санкций против РФ монополизировала рынок импортных продуктов нефтепереработки в Украине: почти 70% поставок в 2020 году против 10% в 2017 году. "Украина не может стать зависимой от импорта нефтепродуктов из России. Страна-агрессор использует такие поставки как экономические и политические рычаги влияния. Россия, которая ведет открытую войну на нашем Востоке, может в любой момент "надавить" на Украину. Этого нельзя допустить, дороги нельзя строить на крови украинцев. Поэтому реализацию президентской программы "Большая стройка" ставят под угрозу", - отметил глава "Конституционно-правового конгресса" Павел Янцен.