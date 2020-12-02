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Новости Коронавирус и карантин
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40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, - опрос

Если вакцина от коронавируса будет платной, то ее готовы сделать лишь 35% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Так, 55% опрошенных готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. В то же время 40% - не готовы.

Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного - среди молодежи и жителей Киева.

Также, согласно данным опроса, 59% украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 11% - редко. 8% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста и женщины.

Также читайте: Великобритания одобрила применение от COVID-19 вакцины компании Pfizer. Вакцинация населения стартует со следующей недели

40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, - опрос Рейтинга 01
40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, - опрос Рейтинга 02

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вакцина (3815) карантин (16729) опрос (2820) социология (530) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Я готов и заплатить, но это смотря за какую вакцину. А вот расейская мне и бесплатно не нужна.
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02.12.2020 11:41
+11
Бредятина,а не опрос!
Сначала нужно дать ответы на вопросы
1. Чье производство?
2. Условия хранения и сроки годности.
Росийской или ЕС/США НО с нарушунными ТУ - однозначно НЕТ!
ЕС/США при соблюдении всех ТУ - однозначно ДА!
Тогда результаты будут ближе к реальным.
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02.12.2020 11:45
+10
В первом случае это тоже бизнес. Потому как на средства бюджета закупается (то бишь на ваши налоги). А тендеры на освоение бюджетных денег - вкусны.
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02.12.2020 11:50
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Я так само не побіжу, а от британці вже закупили у Pfizer 40 мільйонів доз.
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03.12.2020 02:20 Ответить
та і не теба бігти нікуди, тей самий випадок коли між самому здохнути чи онукив підставити - вибираешь "самому"...
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03.12.2020 02:29 Ответить
А я уже уколол российскую вакцину три месяца назад и хожу везде без маски и не болею
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02.12.2020 23:07 Ответить
Укол глюкозы не опасен.
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03.12.2020 04:04 Ответить
Що б не стала ця вакцинація симетрично небезпечною.
СOVID-19 спроможна до мутацій, не знати як він через деякий час 0,5року сприйме вакцинованих.
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03.12.2020 00:18 Ответить
Спостерігаємо стабільний процент: 30-40% не "ЯзаЗе" і вакцину нехочуть.
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03.12.2020 01:38 Ответить
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