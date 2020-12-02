40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Если вакцина от коронавируса будет платной, то ее готовы сделать лишь 35% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
Так, 55% опрошенных готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. В то же время 40% - не готовы.
Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.
Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного - среди молодежи и жителей Киева.
Также, согласно данным опроса, 59% украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 11% - редко. 8% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста и женщины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СOVID-19 спроможна до мутацій, не знати як він через деякий час 0,5року сприйме вакцинованих.