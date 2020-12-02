Чиновники с 2021 года не будут подавать е-декларации, если Рада не проголосует за законопроект об их возвращении, - "слуга народа" Кравчук

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что чиновники с 2021 не будут подавать электронные декларации, если Верховная Рада не проголосует до конца года за законопроект об их возвращении.

Об этом Кравчук заявила в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Замглавы фракции "Слуга народа" сообщила, что сегодня состоится заседание правоохранительного комитета.

"Пока я не видела в повестке дня вопрос электронных деклараций, но не исключено, что он может появиться, так как именно на согласительном совете все говорили о том, что нужно немедленно разрабатывать компромиссный вариант именно в комитете и давать его на рассмотрение парламента. Поэтому обязательно нужно до конца 2020 года принять возвращения электронного декларирования. Потому что, к сожалению, может так случиться, что Верховная Рада не примет законопроект и чиновники скажут в 2021 году, что не будут подавать декларации, потому что есть пробел в законодательстве", - рассказала Кравчук.

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