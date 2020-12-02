РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6428 посетителей онлайн
Новости Конституционный кризис
950 11

Чиновники с 2021 года не будут подавать е-декларации, если Рада не проголосует за законопроект об их возвращении, - "слуга народа" Кравчук

Чиновники с 2021 года не будут подавать е-декларации, если Рада не проголосует за законопроект об их возвращении, -

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что чиновники с 2021 не будут подавать электронные декларации, если Верховная Рада не проголосует до конца года за законопроект об их возвращении.

Об этом Кравчук заявила в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Замглавы фракции "Слуга народа" сообщила, что сегодня состоится заседание правоохранительного комитета.

"Пока я не видела в повестке дня вопрос электронных деклараций, но не исключено, что он может появиться, так как именно на согласительном совете все говорили о том, что нужно немедленно разрабатывать компромиссный вариант именно в комитете и давать его на рассмотрение парламента. Поэтому обязательно нужно до конца 2020 года принять возвращения электронного декларирования. Потому что, к сожалению, может так случиться, что Верховная Рада не примет законопроект и чиновники скажут в 2021 году, что не будут подавать декларации, потому что есть пробел в законодательстве", - рассказала Кравчук.

Читайте: Уголовную ответственность за недостоверное декларирование стоит вернуть до конца года, - и.о. главы САП Грищук

Автор: 

ВР (29227) КС (2248) электронное декларирование (1025) Кравчук Евгения (367)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
вот и ответ кому же был выгоден "конституционный кризис" в первую очередь
показать весь комментарий
02.12.2020 11:57
+3
эти наглее. до 2014 были "воры вы законе" а эти - "апельсины". молодые, наглые, без тормозов
показать весь комментарий
02.12.2020 11:58
+3
Чиновники з 2021 року не подаватимуть е-декларації, якщо Рада не проголосує за законопроєкт про їх повернення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 485
показать весь комментарий
02.12.2020 12:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как нам - так цену электроэнергии собираются подымать в 2 раза.
А как себе - так они всё компенсируют и нам показывать не хотят.
П А Р А З И Т Ы. . .на теле страны.
Которые НИЧЕГО не создают, кроме проблем.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:54 Ответить
Чим відрізняється теперішня влада від тієї, що була до 2014 року?
показать весь комментарий
02.12.2020 11:55 Ответить
эти наглее. до 2014 были "воры вы законе" а эти - "апельсины". молодые, наглые, без тормозов
показать весь комментарий
02.12.2020 11:58 Ответить
А может после начала 2021 года и неком уже будет подавать декларации. Земля им пухом!
показать весь комментарий
02.12.2020 20:29 Ответить
Ничем, как и после 2014.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:44 Ответить
вот и ответ кому же был выгоден "конституционный кризис" в первую очередь
показать весь комментарий
02.12.2020 11:57 Ответить
есть пробел на корупцию
показать весь комментарий
02.12.2020 12:03 Ответить
Чиновники з 2021 року не подаватимуть е-декларації, якщо Рада не проголосує за законопроєкт про їх повернення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 485
показать весь комментарий
02.12.2020 12:13 Ответить
Как котят(с)
показать весь комментарий
02.12.2020 12:15 Ответить
Так ясен пень, що не будуть! Хто ж за це проголосує, в кращому випадку відправлять закон на доопрацювання (в відстійник) бо навіщо ж було створювати конституційну кризу.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:45 Ответить
Замість декларацій утворено явище зеленої корупції.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:38 Ответить
 
 