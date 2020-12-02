Нынешняя осень в Киеве стала самой теплой за 140 лет. В течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов

Средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила +11,6ºС, что на 3,6°С выше климатической нормы и является рекордно высокой за 140 лет наблюдений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в среду.

"Осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года. В течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов", – сказано в сообщении.

Самым холодным нынешней осенью в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 3,8 градусов мороза, а самыс жарким - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла + 34,7°С. Кстати в этот день максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.

Осадков осенью в Киеве выпало 162 мм, или 122% климатической нормы.

Помимо этого, климатологи определили новые климатические нормы температуры воздуха и осадков в ноябре для Киева.

"Их новые значения следующие: температура воздуха +2,6°С (было +2,1°С), осадки 46 мм (было 51 мм)", - говорится в заметке в правительственной газеты "Урядовый курьер" в среду, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно информации, новые климатические нормы для Киева были определены "в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020)".

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Вместе с тем, согласно обнародованным данным на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, по данным наблюдений метеостанции ЦГО среднемесячная температура воздуха ноября в Киеве в этом году составила +3,8°С, осадков выпало 30 мм.

Климатологи отмечают, что календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила и начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения.

Как сообщалось, для октября норма по температуре воздуха была повышена до +8,6°С (было +8,1°С), по осадкам – до 46 мм (было 35 мм).