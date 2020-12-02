Потерпевший Первак дал показания в суде о событиях на Банковой 1 декабря 2013 г.: Меня лежащего били всеми доступными средствами два десятка милиционеров - в результате шесть переломов

Потерпевший Алексей Первак 30 декабря дал в суде показания о событиях на ул. Банковой 1 декабря 2013 г.: "Били меня дубинками, руками, ногами, я закрывал затылок, по которому они били, и поэтому руки тоже были поломаны. Людей, которые были рядом тоже били". За преступления, совершенные правоохранителями 1 декабря 2013 г. на улице Банковой, на сегодняшний день вынесен приговор лишь одному милиционеру.

Об этом говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы, передает Цензор.НЕТ.

"7 лет назад 1 декабря сотни тысяч украинцев вышли на улицы Киева, объединившись затем в первый Марш миллионов. Это был ответ общества на жестокое избиение "Беркутом" протестующих в ночь на 30 ноября.

Тогда часть людей пошла на Банковую к Администрации президента. Там локально определенное время происходило противостояние с силами ВВ. А потом вдруг "Беркут" и ВВ жестоко зачистили улицу Банковую - с газом, светошумовыми гранатами, дубинками - без разбора жестоко избивали мирных протестующих, журналистов. Своевольно задержали 11 человек

Алексей Первак, потерпевший по эпизоду избиения на ул. Банковой 1.12.2013 30 ноября 2020 г. в судебном заседании по обвинению командира Харьковского "Беркута" Владислава Лукаша свидетельствовал о преступлениях, совершенных правоохранителями в тот день:

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На Майдане я был периодически. 1 декабря 2013 от Университета (Шевченко) шла колонна протестующих. Я спустился к Майдану, встретился со знакомым. С Майдана шли целые колонны к Институтской. Я присоединился.

Я был на улице Банковой. Там меня избили. Избили, когда было уже темно. Был вечер. На Банковой я наблюдал за акцией протеста. Стоял целый ряд сотрудников правоохранительных органов. Люди стояли, протестовали, много было людей.

Сначала работники правоохранительных органов стояли, потом били. Начался шум, все побежали и я побежал. Я получил телесные повреждения у Дома писателя, там меня догнали правоохранители, и начали бить, очень сильно бить. Били меня люди в форме, в шлемах, с дубинками. Возле меня били всех.

Я получил в спину удар, упал и тогда меня, лежащего начали бить где-то два десятка милиционеров, точно не могу сказать, я не всех видел. Били не только меня - били всех. Били меня всеми доступными методами, по всему телу. Следствие - поломанные руки и ребра. В общем шесть переломов.

Били меня дубинками, руками, ногами, я закрывал затылок, по которому они били, и поэтому руки тоже были поломаны. Людей, которые были рядом тоже били. Я получил телесные повреждения средней тяжести.

Затем я отполз к забору и спрятался в цветнике. Когда отошли работники милиции, я пришел к ул. Ольгинской, там меня забрала скорая.

Когда я ждал скорую, мне кто-то принес воды. В скорой я тоже был не один. Там еще были люди - все избиты. Били всех подряд: и молодых, и старых.

Меня доставили в больницу скорой помощи на Братиславской. В больнице мне наложили гипс. Тогда меня забрали домой. Затем в стационаре Железнодорожной больницы делали операцию на руках. В дальнейшем лечился, наблюдался. На массажи ходил, руки полгода не работали.

Я лично не нарушал порядок на улице Банковой. По моему мнению, правоохранители применили силу, поскольку им нравилось

(С) Алексей Первак - потерпевший по делу по обвинению бывшего командира батальона харьковского "Беркута" Владислава Лукаша.

Официальные показания, данные во время допроса в в Дарницком районном суде Киева, 30.11.2020 г.

Видео заседания здесь.

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За преступления, совершенные правоохранителями 1 декабря 2013 на улице Банковой, на сегодняшний день вынесен приговор ОДНОМ милиционеру - бывшему инспектору управления общественной безопасности столичной милиции Дмитрию Серге (решение Печерского районного суда Киева от 18.07.2017). Милиционер осужден за служебную халатность. Его приговорили к штрафу 6800 грн и запретили работать в правоохранительных органах на 3 года. Через пять месяцев он был освобожден от наказания на основании закона "Об амнистии в 2016 году".

Кроме того, сейчас в судах рассматривается 4 уголовных производства в отношении тех событий:

Обвинение бывшего командира батальона ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Харьковской области Владислава Лукаша в превышении власти и служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, слушается в Дарницком районном суде Киева; Следующее заседание по делу Владислава Лукаша 4 декабря 9:30.

Судья Щасна Т.В.

Дело по обвинению бывшего заместителя командира Киевского "Беркута" Олега Мариненко в превышении служебных полномочий, препятствовании проведению митингов во время массовых акций протеста 1.12.2013 г.. Это общее дело по двум эпизодам - ​​1.12.2013 и 30.11.2013. По эпизоду разгона Майдана 30.11.2013 Мариненко проходит вместе с другими заместителями командира - Андреем Дидюком и Николаем Тягнырядно, а также и.о. командира 4 роты киевского "Беркута" и командира 3 роты Киевского Беркута - Юрием Шевченко и Евгением Антоновым. Дело рассматривает Шевченковский районный суд Киева. Судья - Виталий Циктич

Обвинение заместителя командира спецроты "Беркута" Киевской области Дениса Пустового в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия - тяжелые телесные повреждения, а также причинила существенный вред охраняемым законом государственным и общественным интересам во время массовых акций протеста. Дело слушается в Подольском районном суде Киева. Судья - Юрий Зубец.

Обвиняется младший инспектор харьковского "Беркута" Игорь Садовниченко в превышении служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям. Дело рассматривается Печерским районным судом Киева. Судья - Шапутько Светлана", - говорится в сообщении.









