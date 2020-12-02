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22-летнего парня будут судить за изнасилование и убийство бездомного на Херсонщине, - прокуратура

22-летнего парня будут судить за изнасилование и убийство бездомного на Херсонщине, - прокуратура

Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 22-летнего жителя Скадовского района по факту изнасилования и убийства бездомного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонщины.

Досудебным расследованием установлено, что 18 июля этого года парень совершил действия сексуального характера в отношении 51-летнего мужчины, который вел бродяжнический образ жизни, с применением силы. Надругавшись над потерпевшим, злоумышленник нанес ему множественные удары в жизненно важные участки тела - голову и грудную клетку, напоследок бросил в голову мужчины кирпич. От полученных повреждений потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

Досудебное следствие по указанному производстве завершено. Парень сейчас находится под стражей.

Обвинительный акт направлен в Скадовский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

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Автор: 

изнасилование (915) прокуратура (5005) убийство (6476) бездомные (39) Херсонская область (4717)


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Топ комментарии
+14
Фуу! Трахать бомжа, это уже финиш в голове
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02.12.2020 12:12
+6
Голову нахрен отрубить *******. 20 лет, а мозгов даже в заднице нету.
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02.12.2020 12:15
+5
Слово то какое-"парень".
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02.12.2020 12:16
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Може бути, що він виконував злочинні дії не в тому порядку, як написано в заголовк.
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02.12.2020 12:11 Ответить
Фуу! Трахать бомжа, это уже финиш в голове
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02.12.2020 12:12 Ответить
Интересно, за кого голосовали преступник и его жертва?
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02.12.2020 12:15 Ответить
За Порошенко,ясно ведь
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02.12.2020 12:16 Ответить
Вова, прими свой многообещающий косячок, да узбагойся... Евролаб прикроет.
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02.12.2020 12:30 Ответить
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02.12.2020 13:21 Ответить
Преступник отомстил жертве за то, что последний не поддержал рошенка.
Занимался, так сказать, весьма активной агитацией..
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02.12.2020 13:26 Ответить
Голову нахрен отрубить *******. 20 лет, а мозгов даже в заднице нету.
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02.12.2020 12:15 Ответить
Слово то какое-"парень".
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02.12.2020 12:16 Ответить
если правда, то реально - ... нефиг содержать.
Но вот есть момент, - за Витебского маньяка расстреляли одного, посадили не одного пока не нашли.
За Чикатила то же самое
Думаем.те.
Ибо просто схватить левого чувака который курил себе, ибдя на работу, рядом с трупом, которого он в глаза не видел = новые звиздочки тов. майору.
так шо.... не все ж так просто о
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02.12.2020 12:17 Ответить
ну да , у кого бы из ранее сидевших в тюряге не спроси - а за что ты дружок чалился, он ответит - а ни за что, ментовской произвол это был, для выполнения плана посадок и зездочки на погонах. вот и этот т.н. "парень" будет так же всем говорить... песня известная... ты видать тоже из пострадавших от произвола? кстати, наш хряк-зэк быший наш гарант, тоже в одном из интервью втирал лохам, что он был жертвой судебной ошибки (аж 3 раза) ... я долго смеялся.
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02.12.2020 12:25 Ответить
Аллах миловал, но реаьно садят часто по беспределу.
Недавно на Ютубе читал комент - чел нашел труп, сообщил(он армянин), = 75 дней выбивали - "подпиши шо это ты сделал", подмосковье, 90-стые.
Есть простая истина - если грибочки собираешь и видишь труп = иди нах собирай грибочки.
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02.12.2020 12:33 Ответить
еще один кандидат на вечное прозябание в петушином углу возле параши....
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02.12.2020 12:18 Ответить
ну да, бича, да еще в преклонном возрасте, это шо женщину без ее согласия. Я уже не говорю о том... шо он еще в изоляторе окочурится за беспредел с убийством.
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02.12.2020 12:28 Ответить
Гурман,бл%
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02.12.2020 12:21 Ответить
ОПЯТЬ ХЕРСОН... предлагаю местным ментам не разрешать работать по месту. К примеру, схiднякiв стажироваться - в Карпаты. Притомних полiцiянтiв з Карпат - наводить порядок на херсонщине.
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02.12.2020 12:26 Ответить
это не Херсон а глухой степовий кут. Думаю в Херсоне все таки спокойней чем например в Кривом Роге или даже Запорожье. Не думаю а знаю.
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19.02.2021 17:41 Ответить
Что за беспредел? Слуги Урода насилуют всю страну 24/7 почти как два года, а судить будут любителя бомжа?
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02.12.2020 12:29 Ответить
хто платить за суд
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02.12.2020 12:29 Ответить
***** и в ********* *****
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02.12.2020 12:33 Ответить
Пшло отсюда.
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02.12.2020 12:47 Ответить
Трахнуть старого вонючего бомжа-это конечно жесть жестяная. На зоне петушку будет всё нипочём.
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02.12.2020 12:47 Ответить
Да ,дебилов развелось немерено ...
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02.12.2020 13:08 Ответить
При таком обилии порно заниматься такой гадостью. С Кивы пример бы взял, все таки и Кива полезное для морального воспитания общества делает
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02.12.2020 13:32 Ответить
А потом его зажарил и сьел
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02.12.2020 15:30 Ответить
Це скрєпоносєц! Паетаму всьо ************!
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02.12.2020 15:33 Ответить
"22-річного хлопця ..." Який він хлопець? Тварина і підарас
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15.03.2021 18:33 Ответить
 
 