22-летнего парня будут судить за изнасилование и убийство бездомного на Херсонщине, - прокуратура
Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 22-летнего жителя Скадовского района по факту изнасилования и убийства бездомного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонщины.
Досудебным расследованием установлено, что 18 июля этого года парень совершил действия сексуального характера в отношении 51-летнего мужчины, который вел бродяжнический образ жизни, с применением силы. Надругавшись над потерпевшим, злоумышленник нанес ему множественные удары в жизненно важные участки тела - голову и грудную клетку, напоследок бросил в голову мужчины кирпич. От полученных повреждений потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.
Досудебное следствие по указанному производстве завершено. Парень сейчас находится под стражей.
Обвинительный акт направлен в Скадовский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершенное злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.
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Занимался, так сказать, весьма активной агитацией..
Но вот есть момент, - за Витебского маньяка расстреляли одного, посадили не одного пока не нашли.
За Чикатила то же самое
Думаем.те.
Ибо просто схватить левого чувака который курил себе, ибдя на работу, рядом с трупом, которого он в глаза не видел = новые звиздочки тов. майору.
так шо.... не все ж так просто о
Недавно на Ютубе читал комент - чел нашел труп, сообщил(он армянин), = 75 дней выбивали - "подпиши шо это ты сделал", подмосковье, 90-стые.
Есть простая истина - если грибочки собираешь и видишь труп =
иди нахсобирай грибочки.