22-летнего парня будут судить за изнасилование и убийство бездомного на Херсонщине, - прокуратура

Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 22-летнего жителя Скадовского района по факту изнасилования и убийства бездомного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонщины.

Досудебным расследованием установлено, что 18 июля этого года парень совершил действия сексуального характера в отношении 51-летнего мужчины, который вел бродяжнический образ жизни, с применением силы. Надругавшись над потерпевшим, злоумышленник нанес ему множественные удары в жизненно важные участки тела - голову и грудную клетку, напоследок бросил в голову мужчины кирпич. От полученных повреждений потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

Досудебное следствие по указанному производстве завершено. Парень сейчас находится под стражей.

Обвинительный акт направлен в Скадовский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

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