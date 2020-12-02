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Новости Коронавирус и карантин
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Рада в пятницу планирует рассмотреть законопроекты о компенсации предпринимателям, - "слуга народа" Кравчук

Рада в пятницу планирует рассмотреть законопроекты о компенсации предпринимателям, -

Верховная Рада в пятницу, 4 декабря, может рассмотреть законопроект о компенсации предпринимателям в связи с карантинными ограничениями.

Об этом рассказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Однозначно, пока Верховная Рада не проголосует за законопроекты президента о компенсации, о 8 тыс., о налоговых каникулах, об источнике финансирования, нельзя вводить жесткий карантин. Должны быть проголосованы законы. Мы ожидаем, что в пятницу они будут вынесены в сессионный зал", - сказала Кравчук.

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Автор: 

бизнес (1620) ВР (29227) карантин (16729) компенсации (479) предприниматели (1234) Кравчук Евгения (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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02.12.2020 12:18 Ответить
Та олiгарх - олiгофрен Кардан Вал. Нема з чого кепкувати, пане1
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02.12.2020 13:09 Ответить
Та Кардан Вал.
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02.12.2020 13:10 Ответить
План по валу или вал по плану!!!))
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02.12.2020 12:20 Ответить
лучшая компенсация для предпринимателей - просто отъ******** от них и дать спокойно работать!
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02.12.2020 12:41 Ответить
 
 