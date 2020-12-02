Рада в пятницу планирует рассмотреть законопроекты о компенсации предпринимателям, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада в пятницу, 4 декабря, может рассмотреть законопроект о компенсации предпринимателям в связи с карантинными ограничениями.

Об этом рассказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Однозначно, пока Верховная Рада не проголосует за законопроекты президента о компенсации, о 8 тыс., о налоговых каникулах, об источнике финансирования, нельзя вводить жесткий карантин. Должны быть проголосованы законы. Мы ожидаем, что в пятницу они будут вынесены в сессионный зал", - сказала Кравчук.

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