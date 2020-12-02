Законопроекты о КС и ответственности за ложь в декларациях рассмотрим на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Янченко

Верховная Рада сможет поддержать законопроекты относительно Конституционного суда и возобновления антикоррупционного законодательства на следующей пленарной неделе с 15 декабря, сказала журналистам народный депутат "Слуги народа" Галина Янченко.

Об этом Янченко сказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вероятнее всего, что законопроекты по КС и по возобновлению антикоррупционного законодательства будут приниматься, но не эта пленарная неделя, а следующая," - сказала она на брифинге в парламенте в среду.

Вместе с тем парламентарий отметила, что на сегодняшний день законопроект о КС уже в принципе готов и согласован между фракциями. Янченко напомнила, что согласно регламенту, должно пройти некоторое время, чтобы при необходимости были внесены альтернативные законопроекты, и "опять-таки, проведены другие консультации с Офисом президента, Кабинетом министров и тем же КС", а также, вероятно, и с международными экспертами.

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Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков сообщал, что закон о возобновлении ответственности за ложь в декларациях Рада планирует рассмотреть на этой неделе.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.