РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6098 посетителей онлайн
Новости Конституционный кризис
745 8

Законопроекты о КС и ответственности за ложь в декларациях рассмотрим на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Янченко

Законопроекты о КС и ответственности за ложь в декларациях рассмотрим на следующей пленарной неделе, -

Верховная Рада сможет поддержать законопроекты относительно Конституционного суда и возобновления антикоррупционного законодательства на следующей пленарной неделе с 15 декабря, сказала журналистам народный депутат "Слуги народа" Галина Янченко.

Об этом Янченко сказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вероятнее всего, что законопроекты по КС и по возобновлению антикоррупционного законодательства будут приниматься, но не эта пленарная неделя, а следующая," - сказала она на брифинге в парламенте в среду.

Вместе с тем парламентарий отметила, что на сегодняшний день законопроект о КС уже в принципе готов и согласован между фракциями. Янченко напомнила, что согласно регламенту, должно пройти некоторое время, чтобы при необходимости были внесены альтернативные законопроекты, и "опять-таки, проведены другие консультации с Офисом президента, Кабинетом министров и тем же КС", а также, вероятно, и с международными экспертами.

Читайте также: Венецианская комиссия 11 декабря примет решение по КС

Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков сообщал, что закон о возобновлении ответственности за ложь в декларациях Рада планирует рассмотреть на этой неделе.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.

ВР (29227) КС (2248) электронное декларирование (1025) Янченко Галина (72)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чомусь згадується Лесь Подерев'янський: "Усім знімать штани і стати раком..." (с)
показать весь комментарий
02.12.2020 12:20 Ответить
А відповідальність за публічну брехню колись буде ???))
показать весь комментарий
02.12.2020 12:26 Ответить
...може...
показать весь комментарий
02.12.2020 12:30 Ответить
Пусте.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:27 Ответить
А где производство против КС за антигосударственную деятельность, и тупицкого за не задекларированную в Украине собственность в крыму и не только?
показать весь комментарий
02.12.2020 13:07 Ответить
та не спешите вы, еще не все по норкам растащили
показать весь комментарий
02.12.2020 22:31 Ответить
 
 