За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявили 1735 новых случаев, среди заболевших 129 детей и 69 медиков, - Кличко

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 1735 киевлян, 16 больных умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1735 больных коронавирусом. 16 случаев - летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1339 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 74 012", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет и 57 девочек от пяти месяцев до 17 лет. А также 684 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 72 мальчика от десяти месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 69 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки всего больных за время пандемии - 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23 763 жителя Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 277, Дарницком - 258 и Соломенском районе - 214 случаев.

"Как видим, у нас существенно не уменьшается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2145 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1399 человек, на аппаратах ИВЛ - 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 53% ", - подчеркнул Виталий Кличко.