Если не ввести локдаун, в какой-то момент будет болеть половина людей, - советник главы ОП Милованов

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов считает целесообразным введение долгосрочного локдауна в Украине.

Об этом Милованов заявил в интервью "LB.ua", передает Цензор.НЕТ.

"Я выступаю за введение долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса наиболее высока. Я не за то, чтобы локдаунить всю экономику время от времени. Или вводить краткосрочные запреты. Нужно прекратить распространение, улучшить эпидемиологическую ситуацию и затем перейти к адаптивному ограничению. Когда я говорю о жестком локдауне, я говорю о непрерывности", - отметил Милованов.

По словам советника главы ОП, введение модели локдауна выходного дня приведет к 0,14% падения ВВП, тогда как жесткий локдаун, по типу весеннего, - до 0,3%, поскольку многие бизнесы подстроились под новые обстоятельства.

Милованов утверждает, что на действие жесткого локдауна весной приходится лишь 1% падения ВВП. Остальные 5% обусловлены "кризисом, внешними и внутренними факторами".

"Если мы не сделаем локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей. Или треть. Расскажу о Киевской школе экономики. Мы открылись в сентябре. Через месяц в аудитории появились больные - пошли на самоизоляцию на две недели. Вышли. Через 7 семь дней группу снова закрыли, потому что опять есть больные. Если не будет локдауна и контроля, такая ситуация будет постоянно. Искажение экономической ситуации так или иначе будет. Поэтому нужно взять пандемию под контроль", - подытожил Милованов.

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