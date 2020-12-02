Если не ввести локдаун, в какой-то момент будет болеть половина людей, - советник главы ОП Милованов
Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов считает целесообразным введение долгосрочного локдауна в Украине.
Об этом Милованов заявил в интервью "LB.ua", передает Цензор.НЕТ.
"Я выступаю за введение долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса наиболее высока. Я не за то, чтобы локдаунить всю экономику время от времени. Или вводить краткосрочные запреты. Нужно прекратить распространение, улучшить эпидемиологическую ситуацию и затем перейти к адаптивному ограничению. Когда я говорю о жестком локдауне, я говорю о непрерывности", - отметил Милованов.
По словам советника главы ОП, введение модели локдауна выходного дня приведет к 0,14% падения ВВП, тогда как жесткий локдаун, по типу весеннего, - до 0,3%, поскольку многие бизнесы подстроились под новые обстоятельства.
Милованов утверждает, что на действие жесткого локдауна весной приходится лишь 1% падения ВВП. Остальные 5% обусловлены "кризисом, внешними и внутренними факторами".
"Если мы не сделаем локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей. Или треть. Расскажу о Киевской школе экономики. Мы открылись в сентябре. Через месяц в аудитории появились больные - пошли на самоизоляцию на две недели. Вышли. Через 7 семь дней группу снова закрыли, потому что опять есть больные. Если не будет локдауна и контроля, такая ситуация будет постоянно. Искажение экономической ситуации так или иначе будет. Поэтому нужно взять пандемию под контроль", - подытожил Милованов.
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Проте я "Рейтингу" зовсім не вірю, так само як і "УП", тому хворих насправді має бути ще менше, можливо значне менше, адже псевдосоціологія нині зброя.
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
Отже, в нібито 44% рівня підтримки Вави входять як респонденти усі згадані Вами представники антидержавних сил, але й попри їх врахування, щось виглядає їх надто багато, з огляду що велика частка російських шовіністів та денаціоналізованих українців знаходиться на окупованих територіях Криму і Донбасу.
Тому опитування сфальшоване.
Зебілів нині ніяк не може бути 73%, пора забути цю цифру.
милованову ли этого не знать
Болеть, но не ощущать этого !? _ НУ и что !? В этом нет НИЧЕГО СТРАШНОГО !!!!