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Новости Коронавирус и карантин
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Если не ввести локдаун, в какой-то момент будет болеть половина людей, - советник главы ОП Милованов

Если не ввести локдаун, в какой-то момент будет болеть половина людей, - советник главы ОП Милованов

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов считает целесообразным введение долгосрочного локдауна в Украине.

Об этом Милованов заявил в интервью "LB.ua", передает Цензор.НЕТ.

"Я выступаю за введение долгосрочного, трех-четырехнедельного непрерывного ограничения, но не для всей экономики, а там, где вероятность распространения вируса наиболее высока. Я не за то, чтобы локдаунить всю экономику время от времени. Или вводить краткосрочные запреты. Нужно прекратить распространение, улучшить эпидемиологическую ситуацию и затем перейти к адаптивному ограничению. Когда я говорю о жестком локдауне, я говорю о непрерывности", - отметил Милованов.

По словам советника главы ОП, введение модели локдауна выходного дня приведет к 0,14% падения ВВП, тогда как жесткий локдаун, по типу весеннего, - до 0,3%, поскольку многие бизнесы подстроились под новые обстоятельства.

Милованов утверждает, что на действие жесткого локдауна весной приходится лишь 1% падения ВВП. Остальные 5% обусловлены "кризисом, внешними и внутренними факторами".

"Если мы не сделаем локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей. Или треть. Расскажу о Киевской школе экономики. Мы открылись в сентябре. Через месяц в аудитории появились больные - пошли на самоизоляцию на две недели. Вышли. Через 7 семь дней группу снова закрыли, потому что опять есть больные. Если не будет локдауна и контроля, такая ситуация будет постоянно. Искажение экономической ситуации так или иначе будет. Поэтому нужно взять пандемию под контроль", - подытожил Милованов.

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Автор: 

карантин (16729) Милованов Тимофей (288) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+12
73% вже майже два роки хворі, і що...?
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02.12.2020 12:24
+9
Вони хворі по життю,це патологія і медиціна тут безсила !!))))
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02.12.2020 12:29
+9
"Если не ввести локдаун, в какой-то момент будет болеть половина людей, - советник главы ОП Милованов" - https://kp.ua/politics/650018-mylovanov-ya-ne-skryvaui-chto-ya-debyl Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
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02.12.2020 12:34
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73% вже майже два роки хворі, і що...?
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02.12.2020 12:24 Ответить
Вони хворі по життю,це патологія і медиціна тут безсила !!))))
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02.12.2020 12:29 Ответить
Частина за півтора року начебто одужала, тепер їх нібито залишається 44% https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/2/7275591/ )
Проте я "Рейтингу" зовсім не вірю, так само як і "УП", тому хворих насправді має бути ще менше, можливо значне менше, адже псевдосоціологія нині зброя.
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02.12.2020 12:43 Ответить
Проте у начебто видужалого зеленого лайна є рецидиви. Опзж, шарик, пальчик, та інше кацапське лайно! Зедебіл, це дійсно вирок.
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02.12.2020 12:52 Ответить
Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой‑то клапан, и он начал вызывающе острить.
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
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02.12.2020 13:01 Ответить
Ви не так рахуєте, адже сфальсифікований листок опитування дозволяв опитуваним вибирати не одну особу зі списка щодо рівня довіри/недовіри, а скільки завгодно.
Отже, в нібито 44% рівня підтримки Вави входять як респонденти усі згадані Вами представники антидержавних сил, але й попри їх врахування, щось виглядає їх надто багато, з огляду що велика частка російських шовіністів та денаціоналізованих українців знаходиться на окупованих територіях Криму і Донбасу.
Тому опитування сфальшоване.
Зебілів нині ніяк не може бути 73%, пора забути цю цифру.
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02.12.2020 13:12 Ответить
відповідь для https://censor.net/ru/user/64050
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02.12.2020 13:13 Ответить
А ппаатом мы все умрееем!!!!
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02.12.2020 12:26 Ответить
Так влаштовано життя!!))
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02.12.2020 12:30 Ответить
Цей ідіот вже економіку "підняв", тепер взявся за медицину...😂😂😂
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02.12.2020 12:28 Ответить
Що характерно - зевлада постійно тримає зелохторат в стані когнітивного дисонансу - озвучуючи суперечливі рішення та прогнози якимись мутними типами...
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02.12.2020 12:48 Ответить
Якщо не ввести локдаун,то станеться нокдаун!!!)))
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02.12.2020 12:31 Ответить
Да уже... Вон, у верховного креатина рожу как разнесло в нокдауне
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02.12.2020 12:41 Ответить
"Я не скрываю, что я - дебил". (с) Милованов
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02.12.2020 12:31 Ответить
да, но кто ответит за карантин выходного дня, который не принес положительных результатов, а лишь нанес ущерб экономике...
милованову ли этого не знать
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02.12.2020 13:12 Ответить
"Если не ввести локдаун, в какой-то момент будет болеть половина людей, - советник главы ОП Милованов" - https://kp.ua/politics/650018-mylovanov-ya-ne-skryvaui-chto-ya-debyl Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
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02.12.2020 12:34 Ответить
А как эту "половину людей" вы на кладбище отвезёте, если не все дороги заасфальтировали?.. Кретины за что зеленский не возьмётся, все чере жопу. Напоминает Эльдара Рязанова : "Бей жидов, спасай росию. Жидов перебили, а росию так и не спасли". Так и здесь, короновирусный фонд разграбили, а дороги так и не построили... Полтора года планомерного уничтожения Украины, полет нормальный...
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02.12.2020 12:39 Ответить
Щось мені останнім часом здається, що найкращім карантином був би карантин президента, його офісу (разом з радниками), а також фракції "слуг" по радам усіх рівнів. І як колись - поза межами де живуть люди і на сорок діб.
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02.12.2020 12:39 Ответить
все должны блокировать концерт 22го декабря 95-квартала, так как зеленский специально вводит локдаун именно 23го декабря сразу после концерта, что б срубить бабла на нём!
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02.12.2020 12:39 Ответить
ну блокируй а что это даст?
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02.12.2020 14:05 Ответить
даст понять зеленскому что не только он может нагибать народ, а и народ может нагнуть его
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02.12.2020 14:09 Ответить
О, мнение советника завхоза офиса нас очень сильно интересует. А ще давайте мнения охранника, уборщицы и электрика из офиса. Ведь какая разница, какая у них должность, главное, что они из офиса
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02.12.2020 12:58 Ответить
Инфекционист новенький. Из интернов наверное
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02.12.2020 13:27 Ответить
А можно узнать,, что значить "БОЛЕТЬ" !?
Болеть, но не ощущать этого !? _ НУ и что !? В этом нет НИЧЕГО СТРАШНОГО !!!!
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02.12.2020 14:08 Ответить
 
 