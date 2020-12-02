Украина сорвала манипуляцию РФ по легитимизации представителей террористов ОРДЛО через площадку ООН, - Кулеба

Российская Федерация пыталась легитимизировать представителей террористических группировок ОРДЛО, используя формат Аррiа Совбеза ООН. Однако Украина при поддержке международных партнеров смогла предотвратить данную манипуляцию.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заседание (Совета Безопасности ООН по формуле Аррiа 2 декабря. - Ред.) будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - отметил министр.

Он добавил, что благодаря принципиальной позиции наших партнеров в Совете Безопасности ООН российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", - акцентировал руководитель внешнеполитического ведомства.

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Кулеба также выразил благодарность международным партнерам, в частности Германии и Франции как участникам нормандского формата, за сильную солидарную позицию в поддержку Украины.