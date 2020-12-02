РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6098 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 867 11

Украина сорвала манипуляцию РФ по легитимизации представителей террористов ОРДЛО через площадку ООН, - Кулеба

Украина сорвала манипуляцию РФ по легитимизации представителей террористов ОРДЛО через площадку ООН, - Кулеба

Российская Федерация пыталась легитимизировать представителей террористических группировок ОРДЛО, используя формат Аррiа Совбеза ООН. Однако Украина при поддержке международных партнеров смогла предотвратить данную манипуляцию.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заседание (Совета Безопасности ООН по формуле Аррiа 2 декабря. - Ред.) будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - отметил министр.

Он добавил, что благодаря принципиальной позиции наших партнеров в Совете Безопасности ООН российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", - акцентировал руководитель внешнеполитического ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предупредила Совет Европы, что Россия реализует "осетинский сценарий" для Донбасса, - Кулеба

Кулеба также выразил благодарность международным партнерам, в частности Германии и Франции как участникам нормандского формата, за сильную солидарную позицию в поддержку Украины.

Автор: 

россия (95361) Совбез ООН (1104) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Надо официально перименовать российскую ********* в Московский Улус и чтоб то же самое сделали наши западные партнеры. Тогда всё станет на свои места
показать весь комментарий
02.12.2020 12:44
+4
Коли РФ робила щось добре . Як казав Єльцин - сплю і думаю , як насолити сусідам.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:39
+4
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !
показать весь комментарий
02.12.2020 13:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли РФ робила щось добре . Як казав Єльцин - сплю і думаю , як насолити сусідам.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:39 Ответить
Надо официально перименовать российскую ********* в Московский Улус и чтоб то же самое сделали наши западные партнеры. Тогда всё станет на свои места
показать весь комментарий
02.12.2020 12:44 Ответить
Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах- Сенат Франции призвал признать Нагорный Карабах как независимое государство, ... как Косово - ЛуганДон, Крым - это "занозы" в теле суверенных государств на территории бывшего СССР... Потом Северный Кипр Турецкая Республика Северного Кипра только Турцией признана... Можно прогнозировать что в будущем мировому сообществу будет навязана КОСОВ-изация... При даленейшей Schröder-изации Европы.
Schröder-изация Европы... Коррупция в ЕС, которая "стурбована" коррупцией в Украине...
"Очень непростая встреча была с немцами.
Общение с нашими немецкими партнерами показывает их достаточно глубокую взаимосвязь с Российской Федерацией. Они прагматичны..." - Егор Владимирович Чернев в "На Зеленского перед выборами пытались надавить: заходите в коалицию - будем переформировывать правительство в интересах Коломойского"...
******************************"
Для розуміння «політичних спрямуваннь» частини німецьких депутатів, раджу Вам звернутись до першоджерела - спогадів Рейнхарда Гелена - ГЕЛЕН чітко розкладає по полицям спільність дій СРСР і соціал- демократів в боротьбі проти першого канцлера Аденауера у середині 50 років.
Ще тоді соціал-демократи повністю виконували волю кремля, який діяв через Ульбрихта, різні ради миру тощо.
І не тільки в внутрішній політиці, але і зовнішній.
Однак Аденауер був аж 17 років.
Саме тоді зійшла зірка теперішнього Шредера а потім Штанмаєра, який був багатолітнім помічником Шредера." - один з комментариевШтанмаер это же тот, который Формула Штайнмайера - механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.
показать весь комментарий
02.12.2020 12:48 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !
показать весь комментарий
02.12.2020 13:03 Ответить
Они же уже не террористы, а воюющая сторона.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:35 Ответить
Пока Зеленский в растерянности тасует кадры, дипломаты пытаются "сохранить лицо" Украины на международной арене. А внутри страны в министерствах полный хаос и только Аваков пытается как-то контролировать порядок.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:02 Ответить
Если честно, я хоть и не люблю Авакова, но вот если бы его убрали и на его месте сейчас был бы очередной "Ермак/Степашка и т.п.". Даже не знаю что хуже.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:23 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! Слава Україні!
показать весь комментарий
02.12.2020 14:26 Ответить
МВС України давно потрібно оголосити в міжнародний розшук керівників ОРДЛО, як організаторів незаконних збройних формувань. І вимагати від РФ-ії їхньої видачі. В такому напрямку треба діяти теж, а не теревеняти з ними в ТКГ роками.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:32 Ответить
Начеку надо быть Кулебе и СБУ и Генштабу .Орда очень изобретательно пытается добиваться своих целей не только военным путём,но и брехнёй,юридическими уловками,апломбом,работой с украинскими ,,патриотами" и тд. и тд.В этом отношении очень знаменательны мемуары от 2006 года о поездке в Украину сенатора Обамы вместе с Республиканским сенатором Лугаром в 2005 году.Весь теперешний истеблишмент старый.как на ладони.Уже тогда президент Ющенко очень крепко надул США.Вместо уничтожения на полученные от США деньги боеприпасов, стал продавать их и оружие к ним по всему миру,налево и направо.в том числе и талибам и другим нехорошим людям.Основные стратегические вооружения и боеприпасы были распроданы именно при нём,и не только министром обороны Гриценко,но и другими министрами МО.ДобилПВО,Самолёты,Вертолёты и Янукович.Кучи готовых военных городков с жильём перестали существовать.Тогда появились на улицах частные БМП,а военную машину,шины и запчасти можно было купить за копейки.Надеюсь, Байден изменит мнение об Украине,как о стране тотальной коррупции.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:31 Ответить
 
 