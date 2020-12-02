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Депутаты на Закарпатье после присяги пели не гимн, а национальную молитву, которой несколько сотен лет, - посольство Венгрии

Депутаты на Закарпатье после присяги пели не гимн, а национальную молитву, которой несколько сотен лет, - посольство Венгрии

Депутаты Сюртивской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги пели не национальный гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".

Об этом говорится в заявлении посольства Венгрии в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью - который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах - намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", - говорится в заявлении.

"Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому). Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", - пояснили в посольстве.

Следует отметить, что гимн, "которому несколько сотен лет", написан в 1823 году венгерским поэтом Ференцем Кельчеи.

В посольстве также указали на статью 6 Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году, которая гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

"Это стало возможным благодаря такому примерному и современному законодательному положению, и сейчас уже десятилетиями наблюдается практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине", - заявили в посольстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Местные депутаты на Закарпатье после присяги спели гимн Венгрии, - соцсети. ВИДЕО

Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.

1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Также читайте: Сийярто попросил руководство ОБСЕ отправить миссию на Закарпатье для расследования "оскорбления в адрес венгерской общины"

Венгрия (1932) гимн (235) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+39
Мадьярские отмазки просто смешны.
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02.12.2020 12:37
+38
Древнюю молитву "Семь сорок" в Раде когда можно послушать ?
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02.12.2020 12:36
+32
Какое дело Будапешта, где СБУ проводит обыски?
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02.12.2020 12:39
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Древнюю молитву "Семь сорок" в Раде когда можно послушать ?
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02.12.2020 12:36 Ответить
а вот это всегда пожалуйста.....
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02.12.2020 12:46 Ответить
Це що, за двадцять хвилин восьма ???)))
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02.12.2020 12:48 Ответить
по ближневосточному времени
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02.12.2020 12:49 Ответить
По всіх часових поясах !!)))
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02.12.2020 12:52 Ответить
-- Что же мне петь?
-- Уж во всяком случае не "Боже, царя храни". Что-нибудь страстное -- "Яблочко" или "Сердце красавицы". Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией!.. Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву.(с)
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02.12.2020 13:33 Ответить
я кстати так и подумал, что искривленная инфомрация пошла с явной пропагандистской целью. Потому что зная наших венгров - ну обычные ватноватые украинцы, только еще венгерский у них родоной, никаких особых амбиций сепаратистских там нет. И судя по тому что сразу резко фото "правосеков" появилось случайно "вовремя" - ну все один к одному, очередная провокация и все.
Просто чтобы Украина не могла в следующем году получить ПДЧ в НАТО.
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02.12.2020 13:40 Ответить
Просто чтобы Украина не могла в следующем году получить ПДЧ в НАТО.


Ну ты жжёшь ))) !!!


А шо, без этих фейковых роликов про правосеков есть хоть микроскопическая вероятность, шо эти Бенефициары хотя бы подадут заявку на ПДЧ ?
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02.12.2020 17:04 Ответить
Этот СТОН у них гимном зовется....
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02.12.2020 15:11 Ответить
На Венгрии разберетесь. Выкинуть депутатов науйх.
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02.12.2020 12:37 Ответить
Мадьярские отмазки просто смешны.
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02.12.2020 12:37 Ответить
присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии
Ідіоти... Хоча для зеленої влади проконає.
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02.12.2020 12:38 Ответить
Депутат обязан говорить только на государственном языке. Петь в служебное время можно только гимн Украины.
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02.12.2020 12:58 Ответить
петь в служебное время запрещено? это что-то новое.
Кстати, депутат обязан говорить на госязыке только если разговаривает с кем-то посторонним. И деловодство вести на госязыке.
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02.12.2020 13:42 Ответить
А Вы во время работы занимаетесь карооке ?
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02.12.2020 13:56 Ответить
петь в служебное время запрещено? это что-то новое.
==============
Почитай что я написал, не подменяй понятия. Разрешено петь только гимн Украины либо на официальных мероприятиях, если это предусмотрено регламентом. Думаешь зеленскому не хочется сыграть на рояле в зале ВР? Ещё как хочется, но он не играет.
Церемония принятия присяги депутатом оговорена соответствующим протоколом. Во время церемонии, после принятия присяги депутаты УКРАИНЫ спели гимн Венгрии место гимна Украины и этим минимум нарушили интересы Украины. Нарушили депутатскую этику.
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02.12.2020 13:59 Ответить
а шо за зверь такой - национальная молитва?
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02.12.2020 12:39 Ответить
Это Венгрия виляет жопой, что бы скрыть своё влияние
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02.12.2020 12:58 Ответить
где москали - там жопые фантазии. ох, эти русские алкаши...
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02.12.2020 13:42 Ответить
Боже великий, єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
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02.12.2020 13:35 Ответить
Ну і? Це молитва?
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02.12.2020 13:58 Ответить
Какое дело Будапешта, где СБУ проводит обыски?
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02.12.2020 12:39 Ответить
Мы говорим ЛГУН, подразумеваем венгра.
Мы говорим венгр, подразумеваем ЛГУН.
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02.12.2020 12:40 Ответить
за идиотов украинцев держат- гимн венгерский- на ютуб проверила- а еще у них там флаг венгрии висел- задрали сепары-лишать гражданства их и пусть валят в свою венгрию-
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02.12.2020 12:42 Ответить
Або на прабатьківщину ,за Урал ,до хантів з мансами !!!)))
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02.12.2020 12:46 Ответить
"спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии"

Читайте не только заголовки - в статье все написано.
Но отмазка гнилая. Это никакая не молитва - это именно гимн, написанный в XIX веке.
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02.12.2020 13:03 Ответить
Так собирались бы в молебенном доме и гундели ТАМ свои псалмы, а не в административном здании.
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02.12.2020 12:48 Ответить
А може на Венгрію нахрін, та там і мутіть воду!
Нєеее, ну що за держава така Україна, всяка чвань відкрито плює!
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02.12.2020 12:48 Ответить
После гимна пейте хоть "Сралинку"(еще не придумали, я щас придумаю, но штаны надо иметь весьма толстые), а вот то шо пошли нафиг - так идите нафиг, "господа".

Они кривятся бо украинский язык учат их деточки = (нах. это - НаПутина, в чем проблема?)

Или просто как было - 28-ая горпеховская Эдельвейс бригада там расквартирована, и Сиярто сделал вот так
Только так - одна бригада и вся венгерская армия засунула ..... блин, как то шо чистят ствол то...? ну, засунула "не в ствол"
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02.12.2020 12:48 Ответить
чо то мелодия на молитву не совсем похожа... а чего стесняетесь? пели бы сразу рашистский гимн, путлер бы оргазм испытал! какие то гнилые отмазки расчитаные на лохов....
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02.12.2020 12:50 Ответить
Вы там определитесь , суки , в своих показаниях . Вчера по телеку улыбаясь рассказывали , что гимн Украины спели первым , а потом гимн мадьярщины ( по обычаю ) , а тут уже "горбатого" лепят про молитву....
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02.12.2020 12:51 Ответить
Дык написали же "спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии""
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02.12.2020 13:02 Ответить
Осталось понять, при чём тут посольство Венгрии в таком случае
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02.12.2020 12:52 Ответить
Україна держава світська. Отже, НМВД, пара мільйонів гривень за оренду приміщення ради для молитви буде адекватною ціною. І ще стільки ж - штраф за моральні муки атеїстів від цього дійства. І ще раз стільки ж - за порушення рівноправного стану інших конфесій.
Нехай сіярти сплатять до бюджету України ці платежі та й по тому.
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02.12.2020 12:56 Ответить
Вже будуть плести, хто що хоче - то гімн мадярський, то молитва мадярська, розігнати і провести нові вибори, а їх історичній батьківщині краще стулити свого рота і не лізти у внутрішні справи України.
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02.12.2020 12:57 Ответить
ЦЕ ЯВНА ПРОВОКАЦІЯ ТРЕБА ДОСТЕМЕННО РОЗІБРАТИСЯ ХТО ЇЇ ЗАКАЗАВ ХТО РЕАЛІЗУВАВ І ХТО ПОШИРИВ
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02.12.2020 13:01 Ответить
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02.12.2020 13:44 Ответить
Україна буде хлопати очіма?
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02.12.2020 13:01 Ответить
очима кліпають
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02.12.2020 13:05 Ответить
Не, это не гимн, это старая национальная молитва = Не, я какашки не ел, я только фасоль выбрал.
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02.12.2020 13:02 Ответить
С такой логикой скоро и в ВР жопоблок вместе с зебилами запоют "национальную молитву"
}{уйла на несколько вариантов стихов МихАлкова.
Депутаты на Закарпатье после присяги пели не гимн, а национальную молитву, которой несколько сотен лет, - посольство Венгрии - Цензор.НЕТ 7379
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02.12.2020 13:05 Ответить
Там к тому же текст гимна такой, что впору австриякам и туркам претензии предъявлять.
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02.12.2020 13:05 Ответить
но ни турки ни австрияки ничего не предъявляют а забили да и все.
Украинцам брать с них пример.
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02.12.2020 13:44 Ответить
Венгры не зарятся на Стамбул или Вену. Забить у нас не получится, им Закарпатье подавай.
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02.12.2020 13:59 Ответить
Расказывай какие угодно истории, но по факту это гимн венгрии.
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02.12.2020 13:05 Ответить
Треба сказати, що цю "пісню-молитву" вони пробекали як вівці. Назвати їх співочою нацією точно не можна
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02.12.2020 13:17 Ответить
А співали вони молитву під час якого релігійного свята і в якій церкві?...Цікаво, що скажуть "працедавці" "********", коли депутати місцевого органу влади десь під Владивостоком, під час винесення присяги при вступі на посаду, заспівають "Алеет восток"... Чи депутати від "Альтернативної Німеччини" заспівають молитву "Хорст Вессель"?...
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02.12.2020 13:19 Ответить
Пошесть якась! І тут"вирвали з контексту"!
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02.12.2020 13:27 Ответить
Четко сработали!
Если накажут за молитву - ЕС нам не видать.
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02.12.2020 13:37 Ответить
Мы ес выгоднее чем венгрия хотябы как сырьевой придаток
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02.12.2020 13:48 Ответить
Сырьё мы отдаем и без вступления в ЕС. Венгрия уже в ЕС и НАТО.
Вот догоним ВВП на человека, как в Венгрии, и нас будут просить присоединиться.
Венгрия - 16 200$
Украина - 3 000$.
Осталось поднять на 600%. По минус 5% в год.
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02.12.2020 14:31 Ответить
Ну так выслать их в венгрию пусть там поют хоть сутками
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02.12.2020 13:47 Ответить
А повинні були виконати гімн України . До того ж це не церква . Там співайте що хочете і якою хочете мовою .
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02.12.2020 13:49 Ответить
Реформа децентрализации нужна, но также необходимо было предусмотреть "предохранители" в самом Законе децентрализации.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.
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02.12.2020 13:56 Ответить
так звана децентралізація то профанація. Експертний відділ ВР у 2014 році у висновку сказав що цей закон протирічить Конституції, Європейській хартії місцевого самоврядування і практиці західноєвропейських країн. І головне що це ніяка децентралізація, бо кількість суб'єктів самоврядування зменшилась у 20-30 раз.
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02.12.2020 14:43 Ответить
Кроме кацапов, у этих недоимперцев кишка тонка что-то замутить в Украине, главный вопрос, готовы они воевать за отделение от Украины, сразу ставит все на свои места, просто время от времени надо вставлять хорошего пистона особо проплаченным ******!!! и все буде тип-топ.
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02.12.2020 23:39 Ответить
цирк уродов и ротару сверху икиркоров_)
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02.12.2020 14:18 Ответить
"спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном (!!!) Венгрии", - говорится в заявлении.

Так таки гимн!
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02.12.2020 14:47 Ответить
Молитва, ставшая гимном, перестает быть молитвой.
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02.12.2020 14:59 Ответить
Молитва, ставшая гимном, перестает быть молитвой.
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02.12.2020 14:59 Ответить
Маляры научились врать покруче самого путлера...
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02.12.2020 15:33 Ответить
Это не гимн и близко ,это молитва о победе
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02.12.2020 15:50 Ответить
Цікаве пояснення. Молитви доречніше у церкві співати. А у мадяр Закарпаття, значить, на засіданні сільради принято. Фу, яка незугарна брехня
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02.12.2020 16:02 Ответить
А музыка гимна РФ - просто красивая старинная музыка...
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02.12.2020 16:36 Ответить
Это чистейший сепаратизм !! Открывать дело надо, однозначно. Но, только, кто же его откроет..!? агент под прикрытием, бакланов..!? вряд ли.
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02.12.2020 16:47 Ответить
уроды, одним словом.
А вывески на венгерском и флаги, они как прокомментируют??
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02.12.2020 20:36 Ответить
 
 