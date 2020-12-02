Депутаты на Закарпатье после присяги пели не гимн, а национальную молитву, которой несколько сотен лет, - посольство Венгрии
Депутаты Сюртивской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги пели не национальный гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".
Об этом говорится в заявлении посольства Венгрии в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью - который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах - намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", - говорится в заявлении.
"Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому). Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", - пояснили в посольстве.
Следует отметить, что гимн, "которому несколько сотен лет", написан в 1823 году венгерским поэтом Ференцем Кельчеи.
В посольстве также указали на статью 6 Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году, которая гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.
"Это стало возможным благодаря такому примерному и современному законодательному положению, и сейчас уже десятилетиями наблюдается практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине", - заявили в посольстве.
Напомним, 1 декабря Служба безопасности Украины заявила, что проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
Ранее СБУ провела на Закарпатье обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, проверяя информацию о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета.
Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.
1 декабря на фоне нового витка напряжения между Украиной и Венгрией в украинский МИД вызвали венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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-- Уж во всяком случае не "Боже, царя храни". Что-нибудь страстное -- "Яблочко" или "Сердце красавицы". Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией!.. Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву.(с)
Просто чтобы Украина не могла в следующем году получить ПДЧ в НАТО.
Ну ты жжёшь ))) !!!
А шо, без этих фейковых роликов про правосеков есть хоть микроскопическая вероятность, шо эти Бенефициары хотя бы подадут заявку на ПДЧ ?
Ідіоти... Хоча для зеленої влади проконає.
Кстати, депутат обязан говорить на госязыке только если разговаривает с кем-то посторонним. И деловодство вести на госязыке.
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Почитай что я написал, не подменяй понятия. Разрешено петь только гимн Украины либо на официальных мероприятиях, если это предусмотрено регламентом. Думаешь зеленскому не хочется сыграть на рояле в зале ВР? Ещё как хочется, но он не играет.
Церемония принятия присяги депутатом оговорена соответствующим протоколом. Во время церемонии, после принятия присяги депутаты УКРАИНЫ спели гимн Венгрии место гимна Украины и этим минимум нарушили интересы Украины. Нарушили депутатскую этику.
Нашу Вкраїну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
Мы говорим венгр, подразумеваем ЛГУН.
Читайте не только заголовки - в статье все написано.
Но отмазка гнилая. Это никакая не молитва - это именно гимн, написанный в XIX веке.
Нєеее, ну що за держава така Україна, всяка чвань відкрито плює!
Они кривятся бо украинский язык учат их деточки = (нах. это - НаПутина, в чем проблема?)
Или просто как было - 28-ая горпеховская Эдельвейс бригада там расквартирована, и Сиярто сделал вот так
Только так - одна бригада и вся венгерская армия засунула ..... блин, как то шо чистят ствол то...? ну, засунула "не в ствол"
Нехай сіярти сплатять до бюджету України ці платежі та й по тому.
}{уйла на несколько вариантов стихов МихАлкова.
Украинцам брать с них пример.
Если накажут за молитву - ЕС нам не видать.
Вот догоним ВВП на человека, как в Венгрии, и нас будут просить присоединиться.
Венгрия - 16 200$
Украина - 3 000$.
Осталось поднять на 600%. По минус 5% в год.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.
Так таки гимн!
А вывески на венгерском и флаги, они как прокомментируют??