Зеленский подписал закон о бесплатном питании в учреждениях образования для детей, чьи родители погибли на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины" № 978-IX, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.

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