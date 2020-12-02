Зеленский подписал закон о бесплатном питании в учреждениях образования для детей, чьи родители погибли на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины" № 978-IX, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.
Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.
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Накануне планируемого на 20 декабря 2020 г. заседания Еврокомиссии по вопросам безвиза и предупреждениях о необходимости восстановления действия антикоррупционного законодательства в полном объеме Еврокомиссия выпустила отчет* о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Претензии те же -недостаточная борьба с коррупцией, возврат денег "Приватбанка", коррупционное влияние на власть олигархических структур. Схватка между Зеленским, который защищает коррупционера Татарова и НАБУ, которое пытается его привлечь к уголовной ответственности, может ОЧЕНЬ негативно отразится за судьбе самого Зеленского.
* текстhttps://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pdf https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pdf
Дети Моторолы, Гиви и Захера и других вражин будут иметь право на бесплатное питание, поскольку их отцы погибли во время защиты независимости и суверенитета Украины.
Ни у кого мозгов не хватило правильно сформулировать название адресантов милостыни или это сделано целенаправленно ?