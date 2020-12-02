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Зеленский подписал закон о бесплатном питании в учреждениях образования для детей, чьи родители погибли на Донбассе

Зеленский подписал закон о бесплатном питании в учреждениях образования для детей, чьи родители погибли на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины" № 978-IX, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального либо профессионального предвысшего образования, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.

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Автор: 

закон (3175) Зеленский Владимир (20224) Донбасс (26955) военнослужащие (6099) еда (352)


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02.12.2020 г.
Накануне планируемого на 20 декабря 2020 г. заседания Еврокомиссии по вопросам безвиза и предупреждениях о необходимости восстановления действия антикоррупционного законодательства в полном объеме Еврокомиссия выпустила отчет* о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Претензии те же -недостаточная борьба с коррупцией, возврат денег "Приватбанка", коррупционное влияние на власть олигархических структур. Схватка между Зеленским, который защищает коррупционера Татарова и НАБУ, которое пытается его привлечь к уголовной ответственности, может ОЧЕНЬ негативно отразится за судьбе самого Зеленского.
* текстhttps://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pdf https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pdf
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02.12.2020 12:37 Ответить
БЕСПЛАТНОГО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ - ибо это благодатная почва для коррупции и воровства; нужно было доплачивать деньгами опекунам; а отсутвие учета и конкуренции /ибо покупатель не выбирает/ - это стимулирование и поддалкивания чиновников к откатам и воровству!
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02.12.2020 12:41 Ответить
один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины"

Дети Моторолы, Гиви и Захера и других вражин будут иметь право на бесплатное питание, поскольку их отцы погибли во время защиты независимости и суверенитета Украины.

Ни у кого мозгов не хватило правильно сформулировать название адресантов милостыни или это сделано целенаправленно ?
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02.12.2020 12:47 Ответить
я не знаю как за детей мобильного, но его жена "канистра" получила Украинский паспорт были фотки, по поводу этого указа от клоуна ожидать больше нечего, получается одни дети будут кушать а другие смотреть на еду? тварь больше слов нет, не нашел пару лямов на бутерброды, просто тварь.
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02.12.2020 12:55 Ответить
Какое-то чучело подохло за дыныэр, и теперь украинские налогоплательщики должны кормить его личинок. Не офигела ли зеленая гнида?!
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02.12.2020 13:00 Ответить
ну а что плохого - ребенок будет бесплатно питаться пока его папа мочит укропов в Домбабве
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02.12.2020 13:04 Ответить
В.А. - это большая глупость, которая породит ещё большую. Дайте семьям таких детей деньги на питание и не разделяйте больше детей на касты, типа дети войны, дети мира, дети чиновников, дети фрезеровщиков. Они все дети с одинаковыми правами на учёбу и все сопутствующие мероприятия. А то ведь если так пойти то появятся отдельные клозеты для серущих маком.
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02.12.2020 16:25 Ответить
 
 