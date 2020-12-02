Рада внесет косметические коррективы в законодательство о необходимости прививок, - нардеп "Голоса" Стефанишина
Верховная Рада на заседании в среду планирует рассмотреть законопроект о системе общественного здоровья, одна из предложенных норм которого предусматривает внесение коррективов в законодательство относительно необходимости делать прививки, сообщила член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина (фракция партии "Голос").
"Сегодня мы должны проголосовать за законопроект №4142, который в целом регулирует систему общественного здоровья. Это будет первое чтение. И там есть одна статья, которая вносит некоторые коррективы в законодательство относительно необходимости делать прививки", - сказала Стефанишина журналистам на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она напомнила, что закон об образовании на сегодняшний день предусматривает, что не привитые дети не могут посещать учебные заведения, проходя другие формы обучения. По ее словам, в эту норму Рада планирует внести "косметические коррективы".
"Мы меняем формулировки. Например, раньше в законе указывалось "детские заведения", а теперь будет "учебные заведения", - уточнила Стефанишина.
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если от прививок будут видимые изменения кожного покрова, то косметические средства для сокрытия этих изъянов будут выдаваться бесплатно....в пределах утвержденных радой сумм, конечно