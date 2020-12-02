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Новости Коронавирус и карантин
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Рада внесет косметические коррективы в законодательство о необходимости прививок, - нардеп "Голоса" Стефанишина

Рада внесет косметические коррективы в законодательство о необходимости прививок, - нардеп

Верховная Рада на заседании в среду планирует рассмотреть законопроект о системе общественного здоровья, одна из предложенных норм которого предусматривает внесение коррективов в законодательство относительно необходимости делать прививки, сообщила член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина (фракция партии "Голос").

"Сегодня мы должны проголосовать за законопроект №4142, который в целом регулирует систему общественного здоровья. Это будет первое чтение. И там есть одна статья, которая вносит некоторые коррективы в законодательство относительно необходимости делать прививки", - сказала Стефанишина журналистам на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что закон об образовании на сегодняшний день предусматривает, что не привитые дети не могут посещать учебные заведения, проходя другие формы обучения. По ее словам, в эту норму Рада планирует внести "косметические коррективы".

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"Мы меняем формулировки. Например, раньше в законе указывалось "детские заведения", а теперь будет "учебные заведения", - уточнила Стефанишина.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29227) карантин (16729) прививка (191) Стефанишина Ольга нардеп (79) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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это необходимо, конечно
если от прививок будут видимые изменения кожного покрова, то косметические средства для сокрытия этих изъянов будут выдаваться бесплатно....в пределах утвержденных радой сумм, конечно
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02.12.2020 13:08 Ответить
И это только один из первых шагов к нашему полному бесправию.
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02.12.2020 13:17 Ответить
Ростки фашизації від зелених слуг міжнародної олігархії.
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02.12.2020 13:33 Ответить
Да ладно, Стефанишина ж из "голоса", а это молодые ПЕСы
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02.12.2020 14:10 Ответить
А прививки каких производителей колят с первого дня жизни украинским детям? Может, Pfizer? Может, AstraZeneca ? Кто знает, скажите!
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02.12.2020 13:37 Ответить
БЦЖ колют или росс, или укр вроде
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02.12.2020 15:58 Ответить
Радуцкий - один из инициаторов этого законопроекта. Ну-ну, наивные, прививайтесь, он о вас заботится.
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02.12.2020 13:43 Ответить
Не "прививок", а прививки. Прививки від ковідла не отримав - не матимеш право виходити з дому.
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02.12.2020 18:09 Ответить
 
 