С начала пандемии COVID-19 заразились более 3 тыс. столичных медиков, шесть из них умерли, - Кличко

За время пандемии в столице коронавирусом заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Увеличивается, к сожалению, и количество больных среди медиков. Инфицируются они преимущественно на работе. Поэтому медики сегодня - на передовой в борьбе с вирусом и спасают жизни и здоровье людей. А киевлян, нуждающихся в медицинской помощи, все больше. Поэтому больше и врачей, медсестер, санитаров, которые, рискуя своим здоровьем, спасают больных COVID-19, - сказал Кличко. - Всего за время пандемии в столице заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли от коронавируса. В стационарах сегодня лечатся 59 медиков. Выздоровели 2587", - сообщил мэр Киева.

Он также отметил, что в столице есть случаи и повторного заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Несколько медиков подхватили вирус во второй раз.

"Я призываю всех: когда не соблюдаете правила, когда пренебрегаете своим здоровьем, - надо думать и о том, будет ли кому вас спасать и лечить. Давайте сознательно относиться к ситуации!" - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявили 1735 новых случаев, среди заболевших 129 детей и 69 медиков, - Кличко