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Новости Коронавирус и карантин
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На карантин в Киеве закрыты четыре школы и семь детсадов. COVID-19 болеет 1 328 школьников и более 980 педагогов, - Кличко

На карантин в Киеве закрыты четыре школы и семь детсадов. COVID-19 болеет 1 328 школьников и более 980 педагогов, - Кличко

На карантин в Киеве закрыты четыре школы и семь детских садов.

Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"На сегодняшний день в городе на карантин закрыты 4 школы. В понедельник, напомню, было шесть. То есть, две школы возобновили обучение. На дистанционном обучении - 1161 класс в 286-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1328. Также болеют более 980 педагогов", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыта 191 группа в 146-ти садах.

7 садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах сегодня - более 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявили 1735 новых случаев, среди заболевших 129 детей и 69 медиков, - Кличко

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Четыре школ закрыты в Киеве.

А на ВинниТЧине ?
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02.12.2020 12:54 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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02.12.2020 13:54 Ответить
Им плевать..
Хотя отдельное спасибо зелебобикам..
И всем прочим которым наплевать на вас...
Подумаешь сыграете в пакет.. Одним больше.. Одним меньше... Какая разница..
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02.12.2020 15:03 Ответить
 
 