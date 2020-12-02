На карантин в Киеве закрыты четыре школы и семь детсадов. COVID-19 болеет 1 328 школьников и более 980 педагогов, - Кличко
На карантин в Киеве закрыты четыре школы и семь детских садов.
Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"На сегодняшний день в городе на карантин закрыты 4 школы. В понедельник, напомню, было шесть. То есть, две школы возобновили обучение. На дистанционном обучении - 1161 класс в 286-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1328. Также болеют более 980 педагогов", - сообщил Кличко.
По словам мэра, в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыта 191 группа в 146-ти садах.
7 садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах сегодня - более 51%.
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А на ВинниТЧине ?
Хотя отдельное спасибо зелебобикам..
И всем прочим которым наплевать на вас...
Подумаешь сыграете в пакет.. Одним больше.. Одним меньше... Какая разница..