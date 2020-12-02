На карантин в Киеве закрыты четыре школы и семь детсадов. COVID-19 болеет 1 328 школьников и более 980 педагогов, - Кличко

На карантин в Киеве закрыты четыре школы и семь детских садов.

Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"На сегодняшний день в городе на карантин закрыты 4 школы. В понедельник, напомню, было шесть. То есть, две школы возобновили обучение. На дистанционном обучении - 1161 класс в 286-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1328. Также болеют более 980 педагогов", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыта 191 группа в 146-ти садах.

7 садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах сегодня - более 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявили 1735 новых случаев, среди заболевших 129 детей и 69 медиков, - Кличко