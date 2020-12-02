Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через "знакомство" с чиновником, - Саакашвили

В связи с карантином, который в той или иной степени действует еще с весны, государственные органы могут нарушать сроки или фактически вообще не представлять административные услуги людям (выдача справок, разрешений, градостроительных условий итп.) При этом они не несут никакой ответственности.

Об этом заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Чиновники получили совершенно законную индульгенцию не выполнять свои прямые обязанности без всякой ответственности. Под видом карантина фактически узаконен беспредел в органах архитектуры, ГАСКе, и прочих разрешительных органах.

Мало того, что они и до карантина ничего не делали и вымогали деньги. Так сейчас у них появилось совершено законное основание остановить любую деятельность, просто не выдавая нужные людям документы", - пишет Саакашвили в фейсбуке.

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Он подчеркнул, что сегодня "за получение каждой бумажки и услуги надо "знакомится" с каким-то чиновником" и призвал правительство "немедленно прекратить эту зловредную практику".