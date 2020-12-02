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Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через "знакомство" с чиновником, - Саакашвили

Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через

В связи с карантином, который в той или иной степени действует еще с весны, государственные органы могут нарушать сроки или фактически вообще не представлять административные услуги людям (выдача справок, разрешений, градостроительных условий итп.) При этом они не несут никакой ответственности.

Об этом заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Чиновники получили совершенно законную индульгенцию не выполнять свои прямые обязанности без всякой ответственности. Под видом карантина фактически узаконен беспредел в органах архитектуры, ГАСКе, и прочих разрешительных органах.

Мало того, что они и до карантина ничего не делали и вымогали деньги. Так сейчас у них появилось совершено законное основание остановить любую деятельность, просто не выдавая нужные людям документы", - пишет Саакашвили в фейсбуке.

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Он подчеркнул, что сегодня "за получение каждой бумажки и услуги надо "знакомится" с каким-то чиновником" и призвал правительство "немедленно прекратить эту зловредную практику".

Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через знакомство с чиновником, - Саакашвили 01

коррупция (8555) Саакашвили Михеил (3307) ГАСИ (103)


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Топ комментарии
+22
Клятый Порошенко продолжает пакостить ...
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02.12.2020 12:55
+12
Ясна річ,більш нема кому !!!)))
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02.12.2020 12:58
+11
Ну от, як і очікувалося, Міхо потроху починає критикувати зелених... Не за горами і "Зе - баріга!"
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02.12.2020 12:57
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Клятый Порошенко продолжает пакостить ...
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02.12.2020 12:55 Ответить
Ясна річ,більш нема кому !!!)))
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02.12.2020 12:58 Ответить
Барыга Карлсону пропеллер сломал и в штаны насрал:
Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через "знакомство" с чиновником, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 739
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02.12.2020 13:00 Ответить
-- Нет, тут что-то есть. Это какая-то секта похитителей стульев. Маньяки!
-- Ну, не так просто. Действуют они довольно здраво.
-- Да!.. Охотники за табуретками!..
-- Что-то они ищут, товарищи.(с)
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02.12.2020 13:32 Ответить
Ну от, як і очікувалося, Міхо потроху починає критикувати зелених... Не за горами і "Зе - баріга!"
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02.12.2020 12:57 Ответить
Надеюсь ,за то,что он усиленно помогал гробить Украину,миха будет теперь бегать по крышам с мешком на голове...
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02.12.2020 13:08 Ответить
барИги да?
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02.12.2020 12:59 Ответить
ореховая мафия
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02.12.2020 12:59 Ответить
Яке йшло таке й здибало...
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02.12.2020 12:59 Ответить
Шел 216 дегь реформ от Саакашвили
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02.12.2020 13:02 Ответить
Людішки це мавпи прямоходячі у яких відвалився хвіст, все решта не далеко пішло від предків, інкстинкти, страхи, способи виживання....
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02.12.2020 13:04 Ответить
Ссака прозрел. Теперь Зельц барыга?
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02.12.2020 13:05 Ответить
на зоряна шкиряка похож стал мордой
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02.12.2020 13:06 Ответить
Сразу на обоих??
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02.12.2020 13:32 Ответить
МИША! ТАК ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ! С ЗЕЛЕНСКИМ!
Так чего же ты, продажная гнида продажная, теперь визжишь, как недорезанная горная свинья?
Или ты забыл, продажный подонок, вот это?
Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через "знакомство" с чиновником, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6334

Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через "знакомство" с чиновником, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4506
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02.12.2020 13:07 Ответить
Горних свиней не бывает, есть горные бараны - муфлонами называются
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02.12.2020 17:46 Ответить
Під виглядом карантину узаконено свавілля в дозвільних органах, документи видаються через "знайомство" з чиновником, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 883
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02.12.2020 17:48 Ответить
Реально, как похож на Михо
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02.12.2020 18:15 Ответить
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02.12.2020 18:25 Ответить
этот грузин сам и привёл этого великого крадивника зеленского
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02.12.2020 13:07 Ответить
Михо, так по твоей классификации Нелох уже Барыга или все еще хороший парень?
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02.12.2020 13:16 Ответить
А шош такое , ты ж так топил за зелёное говно и барыг опускал, а оно вино как
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02.12.2020 13:20 Ответить
Мішка, а чи не ти закликав українців голосувати за ЗЕ ?
Відірвати б твого поганого язика..
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02.12.2020 13:30 Ответить
Давай, Міхо! Дави корупційних гнид! Ура!
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02.12.2020 13:31 Ответить
Миша, не нужно работать на Порошенко и нагнетать панику. Во-первых у нас диджитализация, государство в смартфоне и никакие чиновники уже не нужны. Во-вторых, ты как глава офиса простых решений и быстрых реформ можешь запросто сделать реформу - нужно просто обьявить, что отныне взятки и знакомства с чиновниками уже не нужны! Иди на свое рабочее место в ток-шоу Савика Шустрого и в пятницу обрадуй уже нарид. Все быстро, просто и эффективно, как ты обещал
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02.12.2020 13:36 Ответить
...і про пенсії збільшені вдвічі упродовж першого року нехай не забуває. Бо вже скоро два роки і пенсії мають зрости в сім разів. Може не встигнути
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02.12.2020 13:45 Ответить
Таки да!
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02.12.2020 13:37 Ответить
Де мої гроші з пенсії, яка мала була вирости в 7 раз після ухода Порошенко? Міхо, де мої гроші, ти ж бив себе у груди і обіцяв? Ти говорив, що через пару місяців пенсія виросте у 8 разів, де гроші? Хто тобі наложив у твою матню, що знову Порошенко?
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02.12.2020 13:48 Ответить
Ты ничего не путаешь, придурок, он тебе на ухо свои обещания нашептал?
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02.12.2020 15:31 Ответить
Придурок, тебе не одиноко тут?
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02.12.2020 17:06 Ответить
аби ще це лайно наводило доведену інформацію вказуючи назву державного органу, його місцезнаходження, дати отримання та суми хабарів. тоді, можливо, його понос мав би хоч якийсь сенс, а так саме бе-бе-бе .
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02.12.2020 14:01 Ответить
Кретины раскудахтались, а сколько у них ослоумия... тут и Карлсон, и нарид, я в восторге
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02.12.2020 15:32 Ответить
Я правильно понял, для того чтобы не было коррупции надо знакомиться с Михо?
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02.12.2020 16:04 Ответить
Зе барыга
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02.12.2020 17:26 Ответить
 
 