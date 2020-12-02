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Новости Местные выборы-2020
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В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра

В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра

Харьковский горсовет на очередной сессии в среду внес в регламент ряд изменений, касающихся порядка доступа на свои пленарные заседания, а также проведения первой сессии нового созыва.

За соответствующее решение в среду проголосовали 53 депутата, против - 7, воздержались - 2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Депутат Игорь Черняк, выступая на сессии, предложил коллегам исключить из проекта решения пункт, касающийся порядка проведения первой сессии горсовета нового созыва, в соответствии с которым, если городской голова избран, но по уважительным причинам отсутствует на первой пленарной сессии, то присутствующие депутаты большинством голосов избирают председательствующего и он ведет заседание.

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"Мы сейчас придумываем кандидатуру какого-то председательствующего. Я перечитал закон, я не знаю, что это за зверь такой... Это мы самостоятельно взяли и придумали, что мы хотим выбрать председательствующего. Но у нас, извините, есть городской голова. За него проголосовали, харьковчане избрали, это понятно, это мэр. У нас есть состав городского совета, за него тоже голосовали харьковчане. Кто такой председательствующий?", - объяснил свою позицию Черняк.

По его мнению, не соответствует закону и норма, предусматривающая избрание президиума из 3-5 человек в случае, если городской голова избран, но по уважительным причинам отсутствует на сессии.

"(По закону. - Ред.) право избирать президиум возникает у совета в случае, когда городской голова не зарегистрирован... Поэтому собственно эта формулировка "если (городской голова. - Ред.) избран, но он не участвует в первой сессии, это уже та формулировка, которая не соответствует закону", - сказал Черняк.

Секретарь горсовета Александр Новак в свою очередь обвинил Черняка в искажении и манипуляции законодательством.

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"Что касается искажения или манипуляций законодательства. На мой взгляд, это делаете именно вы, поскольку вы называете статью 46 закона "О местном самоуправлении", часть, которая вам нравится, но вы забываете другие части, которые предусмотрены в этой статье. В частности, ч.15 предусматривает, что порядок проведения первой сессии определяется ничем иным, как регламентом городского совета. Поэтому предложения, которые предложены на рассмотрение, именно нормируют положения проведения первой сессии. Вас волнует" председательствующий ". И вы говорите, что в законе нигде ничего нет. В ч.11 предусмотрено, что если совет созывается по предложению определенной части депутатов, то именно депутаты определяют, кто открывает сессию, а на пленарном заседании избирается председатель. Поэтому есть аналогии, есть образцы такого решения вопросов. Мы ни в коем случае не меняем положения законов... Мы определяем порядок, процедуру проведения сессии городского совета", - сказал Новак.

Предложение Черняка не нашло поддержки большинства депкорпуса - его поддержали 9 человек, а 52 проголосовали против.

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

Автор: 

горсовет (667) Кернес Геннадий (1286) местные выборы (2752) Харьков (7449)


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Топ комментарии
+17
Дожились..Неужели во всей стране не осталось ни одного хорошего таксидермиста?
Пригласите,в конце концов, зарубежного специалиста.Только одно условие-чтоб лицо у чучела было нескучное.
На памятник фото есть.
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра - Цензор.НЕТ 3002
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02.12.2020 13:23
+11
не. просто чучело не успевают до 20 числа набить
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02.12.2020 13:05
+10
Що ще мощи не довезли до Харкова !!!)))0
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02.12.2020 12:59
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Правила форума Совет форумчан
Жив, курилка?
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02.12.2020 12:58 Ответить
Невiдомо
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02.12.2020 13:00 Ответить
Паціент швидше мертвий ,ніж живий !!)))
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02.12.2020 13:05 Ответить
интересно когда нам сообщать что Харьков "рулиться" коллективным ПОКОЙНЫМ КЕРНЕСОМ".... КОТОРОГО у земле даже нема... его кремировали как ковидного и тем паче в Израиле..куда его тайно перебросили с Германии...???????????????
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02.12.2020 13:07 Ответить
жив, но недееспособен, разговаривать не может итд, как то так
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02.12.2020 13:28 Ответить
не. просто чучело не успевают до 20 числа набить
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02.12.2020 13:05 Ответить
Дожились..Неужели во всей стране не осталось ни одного хорошего таксидермиста?
Пригласите,в конце концов, зарубежного специалиста.Только одно условие-чтоб лицо у чучела было нескучное.
На памятник фото есть.
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра - Цензор.НЕТ 3002
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02.12.2020 13:23 Ответить
ты прав. обезьяны красивее этих двоих. и хочу спросить, а кто из них мер Харькова?
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02.12.2020 14:13 Ответить
Я подозреваю,что мер на обоих фото,только в разные годы.Отрочество,юность....ну вы поняли.
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02.12.2020 14:50 Ответить
"Шарите" - "Пациент Кернес - недееспособен"
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02.12.2020 15:40 Ответить
- Хоботов, как твой бок?
- Побаливает!
- Аппендикс! Докатался!
- Ну, причём... вот, причем здесь катание?!
- Чемпиён!(С)
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02.12.2020 18:04 Ответить
Що ще мощи не довезли до Харкова !!!)))0
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02.12.2020 12:59 Ответить
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра - Цензор.НЕТ 6522
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02.12.2020 13:00 Ответить
Мумію привезуть, не я буду!
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02.12.2020 13:00 Ответить
а шо такое?
голова кернеса пока не может быть головой (мэром))) Харькова???
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02.12.2020 13:01 Ответить
А урна может быть мэром?
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02.12.2020 13:02 Ответить
Сдохла бы уже ваша Гепка....
Недостреленыш.
И ао новости - было бы, ну, представим шо у вас там была бы ХНР, а ВСУ освободили бы так как Грозный "освобождал" Путин. - как вам такая идея? А чо - Точка-У, смешно же летит .... в форточку "рузгемирцев"? м?
черти блин, я не говорю за всех, но вот в Мариуполе до сих пор все высерают шо ВСУ имеют ракеты, которые .... с возвратом и настигнули район... это КРИНЖ, господа хорошие
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02.12.2020 13:03 Ответить
А що вже казати про жителів непідконтрольних районів Донбасу. Я не уявляю як їх можна реально інтегрувати.
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02.12.2020 13:14 Ответить
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра - Цензор.НЕТ 1456

..
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02.12.2020 13:07 Ответить
можно было не мелочиться... вторую, третью... и все последующие...
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02.12.2020 13:07 Ответить
Да признайте уже гэпу умершим,но продолжающим занимать свой пост.
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02.12.2020 13:08 Ответить
Первым вопросом сессии будет выделение средств на строительтсво мавзолея.
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02.12.2020 13:08 Ответить
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02.12.2020 13:11 Ответить
Вже побудований, - туалет за 5 млн. Затримка тільки за клієнтом.
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02.12.2020 13:17 Ответить
Ну хоть "Боже царя храни..." не пели.
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02.12.2020 13:09 Ответить
Побоялися, що Поклонська замироточить.
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02.12.2020 13:20 Ответить
Вот ВИДЕО с заседания https://www.youtube.com/watch?v=OK9n46ZY8JE&ab_channel=PF
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02.12.2020 17:02 Ответить
а Адольфович де? витаминками поколите, сульфозиновой серой взбодрите, будет как огурчик.
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02.12.2020 13:10 Ответить
формалинчиком взбрызнуть. и дать в роботу гримерам из морга.
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02.12.2020 13:14 Ответить
Ну хоть чучело рядом поставьте!
Как же без Суслика?!
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02.12.2020 13:13 Ответить
А чи є цей фантом????????? То щось нове, люди вибирають фантома!!!!!!!!! Таке враження що готують ДВІЙНИКА, часу достатньо!!!!!!!!!!!!!
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02.12.2020 13:16 Ответить
для начала нужно двойника научить крутить наперстки, базарить по фене, иметь хоть одну ходку
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02.12.2020 13:20 Ответить
Так я і кажу, часу достатньо, всьому його навчать!!!!
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02.12.2020 13:22 Ответить
Для начала -любое обращение к кому бы то ни было должно начинаться словами:"Смотри сюда,сучий пёс".Иначе хОрьковчане не признают своего градоначальника.
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02.12.2020 13:38 Ответить
на ноль помножу)) глаза открой тебе денег не заплатят
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02.12.2020 13:46 Ответить
А давайте он присягу будет принимать там и если согласен, то три раза пукнуть в микрофон.
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02.12.2020 13:18 Ответить
много пукать газу не хватит хаха а моргать то шо нужно
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02.12.2020 13:21 Ответить
Новые выборы в Харькове не за горами?
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02.12.2020 13:20 Ответить
Предлагаю на новые выборы денег не выделять-пусть горсовет скинется из своих "честно заработанных" при гепе.Увидим кто самый преданый.
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02.12.2020 14:18 Ответить
Могли б і сеанс спірітизму провести.
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02.12.2020 13:22 Ответить
Короче, Ленина нет, но дело его живет)))
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02.12.2020 13:22 Ответить
Позорище какое то.
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02.12.2020 13:23 Ответить
На ЖД- это УКРЗАЛИЗНЫЯ слесаря каждых полгода проходят медкомиссию. Попробуй пройди- это еще тот вопрос.
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02.12.2020 13:27 Ответить
..Снеееегуууурооо... Ой...
...Дееедуууушкаааа... тьфу ты...

Давайте начинать заведание.
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02.12.2020 13:28 Ответить
скорее всего кернеса уже никто не услышит, врачи дают 5%, что сможет разговаривать
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02.12.2020 13:29 Ответить
Харьков- классный город во многих отношениях,но народ там ,похоже, странный ,а рулят там ваще дебилы-на этом полудохлом мафиози,что свет клином сошелся?Неужто в городе-миллионнике больше нет достойных людей?Или из Кремля цикнули-Гепу не тронь!
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02.12.2020 13:30 Ответить
Помнится проспект собирался переименовывать...вот карма и догнала.
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02.12.2020 13:30 Ответить
"Шарите" - "Пациент Кернес - недееспособен" , точка !
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02.12.2020 13:36 Ответить
какие всетаки эти ж-ды мерзкие людишки
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02.12.2020 13:42 Ответить
Харьковские ватаны покажут наконец своего предвадителя-овоща? В какой другой стране такое возможно?
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02.12.2020 13:57 Ответить
В Харькове . что одни Дебилы остались
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02.12.2020 15:52 Ответить
Вот что значит "дураки собираются в стаю" - чего вы там мелочитесь, за Народные деньги, закатывайте портки и бегом все в Шарите, ложитесь рядом на полу и проводите свой "симпозиум". Ну Бл дурней они ничего придумать не могли. Валите и не возвращайтесь вы в Харькове и наХ с такими умственными данными не нужны.
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02.12.2020 16:16 Ответить
 
 