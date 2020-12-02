"Прокурор" в оккупированном РФ Крыму запросил 19 лет лишения свободы владельцу телеканала ATR Ислямову

В так называемом "Верховном суде Крыма" закончилось судебное следствие по уголовному делу в отношении владельца крымскотатарского телеканала ATR и одного из организаторов энергетической блокады оккупированного Крыма Ленура Ислямова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на гражданскую инициативу "Крымский процесс".

"Судебный процесс" проходил в так называемом заочном формате - без фактического участия подсудимого. После завершения "судебного следствия" в прениях "прокурор" заявил, что вина Ленура Ислямова доказана по всем пунктам предъявленного обвинения - это диверсия, создание незаконного вооруженного формирования и шесть эпизодов публичных призывов к нарушению территориальной целостности РФ.

По совокупности предусмотренных за данные преступления сроков, т.н. "прокурор" Роман Лобов запросил для Ислямова 19 лет строгого режима с запретом заниматься информационной деятельностью на 2 года с момента его задержания или экстрадиции в Россию. После выступления "прокурора" слово в прениях предоставлено защитникам подсудимого. Когда они закончат выступления "председатель коллеги суда" Алла Хиневич сообщит дату оглашения приговора по данному уголовному делу.

Напомним,12 мая оккупационный "Верховный суд Крыма" начал рассматривать уголовное дело в отношении Ленура Ислямова. Согласно сведениям с сайта "суда", он обвиняется в организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также по 6 эпизодам ст.280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ". Всего в ходе "судебного следствия" состоялось 21 заседание, в 18 из которых "суд" рассматривал доказательства стороны обвинения.

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