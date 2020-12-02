Рада рассмотрит законопроект о возвращении е-декларирования завтра, если будет консенсус всех фракций, - нардеп "Голоса" Железняк

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня собирал глав фракции относительно решения вопроса возвращения электронного декларирования. Парламент может рассмотреть законопроект завтра, если у комитете найдут консенсус.

Об этом рассказал заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Было совещание председателей фракций, обсуждался вопрос восстановления антикоррупционной инфраструктуры.

Продолжаются консультации, есть вопросы, какие это будут ограничение (за недостоверное декларирование. - Ред): будет ли это лишение свободы, будет ли это ограничение свободы, от какого порога, при каких условиях. Там есть определенные юридические нюансы, которые накладываются решением Конституционного Суда.

Сегодня будет комитет правоохранительной деятельности - это их ответственность. И сегодня будет доработанный вариант (законопроекта. - Ред). Если будет консенсус всех глав фракций и всех групп, может быть, завтра этот законопроект по процедуре ad hoc будет вынесен в парламент", - сказал Железняк.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.