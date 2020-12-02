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Новости Репрессии в Беларуси
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Маас предупредил Лукашенко, что ЕС расширит санкции, если он и "его правящая клика" не пойдут на уступки

Маас предупредил Лукашенко, что ЕС расширит санкции, если он и

Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа.

Как информирует Цензор.НЕТ со оссылкой на РБК-Украина, об этом во время Минского форума заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, ранее введенные санкции со стороны ЕС против Беларуси направлены на сторонников правящего режима.

"Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко", - заявил Маас.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Европейский союз приступил к работе над третьим пакетом санкций против Беларуси.

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Как сообщалось, что в ЕС признали, что Лукашенко контролирует ситуацию в Беларуси.

Кроме этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности усилить давлении на Лукашенко.

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02.12.2020 13:31 Ответить
Двойные стандарты? Нет, не слышали...
Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа. Источник: https://censor.net/ru/n3234511

Народ Беларуси имеет право самостоятельно определять свое будущее, и этот процесс должен происходить без всякого внешнего вмешательства, в том числе - со стороны России.

Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3146777-rossia-ne-vmesivatsa-v-situaciu-v-belarusi-gensek-nato.html "Укринформ". Источник: https://censor.net/ru/n3234398
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02.12.2020 13:47 Ответить
Маас предупредил Лукашенко, что ЕС расширит санкции, если он и "его правящая клика" не пойдут на уступки - Цензор.НЕТ 6753
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02.12.2020 13:51 Ответить
Какие уступки !? Лукашенко уже никто ! Он должен уйти полностью !
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02.12.2020 14:05 Ответить
Не смішно.
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02.12.2020 14:05 Ответить
Да отключить СВИФТ и забыть о них.
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02.12.2020 14:39 Ответить
Не мужик, а кремень! Жесткое заявление! Это Маас явно перегнул палку. Достаточно было высказать озабоченность.
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02.12.2020 15:36 Ответить
 
 