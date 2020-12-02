Маас предупредил Лукашенко, что ЕС расширит санкции, если он и "его правящая клика" не пойдут на уступки
Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа.
Как информирует Цензор.НЕТ со оссылкой на РБК-Украина, об этом во время Минского форума заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
По его словам, ранее введенные санкции со стороны ЕС против Беларуси направлены на сторонников правящего режима.
"Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко", - заявил Маас.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Европейский союз приступил к работе над третьим пакетом санкций против Беларуси.
Как сообщалось, что в ЕС признали, что Лукашенко контролирует ситуацию в Беларуси.
Кроме этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности усилить давлении на Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа. Источник: https://censor.net/ru/n3234511
Народ Беларуси имеет право самостоятельно определять свое будущее, и этот процесс должен происходить без всякого внешнего вмешательства, в том числе - со стороны России.
Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3146777-rossia-ne-vmesivatsa-v-situaciu-v-belarusi-gensek-nato.html "Укринформ". Источник: https://censor.net/ru/n3234398