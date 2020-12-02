Маас предупредил Лукашенко, что ЕС расширит санкции, если он и "его правящая клика" не пойдут на уступки

Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа.

Как информирует Цензор.НЕТ со оссылкой на РБК-Украина, об этом во время Минского форума заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, ранее введенные санкции со стороны ЕС против Беларуси направлены на сторонников правящего режима.

"Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко", - заявил Маас.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Европейский союз приступил к работе над третьим пакетом санкций против Беларуси.

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Как сообщалось, что в ЕС признали, что Лукашенко контролирует ситуацию в Беларуси.

Кроме этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности усилить давлении на Лукашенко.