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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили АГС и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2, - Минобороны

Наемники РФ дважды нарушили режим

По состоянию на 12:00 текущих суток на Донбассе зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

"Потерь со стороны украинских подразделений в результате вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 50 м от дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами. ФОТОрепортаж

минирование (1445) Минобороны (9287) обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували АГС і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9627
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02.12.2020 13:49
+3
Зебилы! Ну так что там увидел ваш божок в зеньках Путлерфюрера?
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02.12.2020 13:49
+3
Грудень 2019:"Хочу подивитися путіну в очі,я хочу результат-президент України Зеленський"
Лютий 2020:"Я ПОБАЧИВ В ОЧАХ ПУТІНА БАЖАННЯ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ-президент України Зеленський".
Грудень2020:??
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02.12.2020 13:53
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Это оккупанты двумя салютами отмечали очередной день перемирия, а мины это просто скромные подарки для ВСУ.
=============
Клоуны из МО.
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02.12.2020 13:45 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували АГС і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9627
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02.12.2020 13:49 Ответить
ічна пам'ять і Слава Героям!

- "Результат миру ЗЕ-Путіна": -Полеглі Герої за жовтень-листопад 2020. ( і як суттєво поліпшити ситуацію на фронті)

Загинули:

-Володимир Володимирович Бондарюк -народився 18.07.1993 року у селі Кам'яний Міст Первомайського району Миколаївської області.

-Михайло Григорович Старостін народився 14.06.1990 року у селі Нова Кубань Великоолександрівського району Херсонської області. Мешкав у селі Новорайськ Бериславського району

-В'ячеслав Юрійович Мінкін народився 25.11.1989 року у Києві. Після першого класу школи разом із родиною переїхав до міста Ірпінь, а з 2002 року мешкав у Фастові

Як діяти?

-СУТТЄВО, ОДНОМОМЕНТНО і РАПТОВО поліпшити ситуацію на фронті, поліпшити озброєнні захисників, їх харчуванні, екіпірування, логістику, медобслуговування,відміну наказів "Не стріляти у відповідь", штрафів бійців за їх невиконання, підвищити компенсації бійцям за поранення ( а рідні - за загиблих) і реальне припинення бойових дій в умовах "цинічних лідерів воюючих країн" можливо лише ОДНИМ-ЄДИНИМ способом з української сторони, а саме:

- Відправити на фронт, на передову ВСІХ військовозобов'язаних РОДИЧІВ (до третього коліна включно) ... - самого ЗЕ, Прем'єра, міністрів, їх заступників, депутатів , директорів всіх оборонних підприємств, всього Генштабу, МВС, СБУ, прокурорів, суддів, фірм, які розробляють та виготовляють озброєння, техніку, харчування, бронежилети.

-Майже всі вищеперераховані "живуть і дихають рускім міром", ******* сталіна і практикують його антинародні та антиукраїнські методи, то мали б перейняти і його позитиний досвід - його діти були, воювали і гинули на фронті....

-І НАЗАВТРА... -всі "реформи в МО" закінчилися б успішно... а через місяць- ВСЯ Армія України буде відповідати ВСІМ стандартам НАТО !!!

-Між іншим, в Україні слід було б організувати саме такий суспільний рух! ... і ініціаторами його мали б виступити родини загиблих, скалічених на фронті і родини тих, хто нині воює чи воював на фронті, демобілізовані АТОвці... Дуже дієва форма, щоб привести до тями злочинну владу!

НЕ Лінуйтеся і Дійте хоча б за спасіння своєї рідні на фронті! (якщо лінуєтеся виступити за ПОВНУ утилізацію цієї кримінальної влади і спасти всю Україну)
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02.12.2020 18:06 Ответить
немного непривычно, что вернув "старую" добрую версию, не вернули в левый уголок "окошко" с новостями об АТО/ООС...
ибо с него и начинался просмотр ленты новостей...
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02.12.2020 13:48 Ответить
Це лише початок. Вже почали рити під військових і в інтернеті. І по телебаченню поширюють різну гидоту про воїнів та ветеранів. Плюс зменшення армії, провал оборонних замовлень, та забезпечення військових.
Військові не подовжать контракти, і кордон між Україною та ордло "розсмокчеться" сам собою. Та наріду какаяразніца, поки їх сепарня з рідних хат не погонить.
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02.12.2020 13:54 Ответить
повернення стратегії ригоаналів януковича ..
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02.12.2020 14:00 Ответить
мало того... там вже якихось представників л/днр запрошують на засідання радбезу ООН (це початок легітимізації отої ракової пухлини?)
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02.12.2020 14:03 Ответить
Зебилы! Ну так что там увидел ваш божок в зеньках Путлерфюрера?
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02.12.2020 13:49 Ответить
Грудень 2019:"Хочу подивитися путіну в очі,я хочу результат-президент України Зеленський"
Лютий 2020:"Я ПОБАЧИВ В ОЧАХ ПУТІНА БАЖАННЯ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ-президент України Зеленський".
Грудень2020:??
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02.12.2020 13:53 Ответить
Это они мира хотят. Не переживайте так.
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02.12.2020 14:00 Ответить
Самая страшная угроза наших дней - не коронавирус, не Талибан и не эбола. Самый страшный вирус современности - московская орда. Страна населённая идиотами под управлением ублюдков. Пока эту заразу не сотрут с лица земли, смерть будет так или иначе терроризировать этот мир.(с)
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02.12.2020 14:04 Ответить
Самым лучшим,хоть и варварским методом разминирования,будут отары овец и стада крупных свиней.Человеческая жизнь дороже.Заранее надо готовить.
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02.12.2020 14:15 Ответить
 
 