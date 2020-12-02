Наемники РФ дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили АГС и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2, - Минобороны

По состоянию на 12:00 текущих суток на Донбассе зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

"Потерь со стороны украинских подразделений в результате вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.

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