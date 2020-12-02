Наемники РФ дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе: применили АГС и провели дистанционное минирование запрещенными минами ПОМ-2, - Минобороны
По состоянию на 12:00 текущих суток на Донбассе зафиксировано два случая нарушения договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, вблизи Водяного противник применил автоматический станковый гранатомет.
Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
"Потерь со стороны украинских подразделений в результате вражеских обстрелов нет", - сказано в сообщении.
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Клоуны из МО.
- "Результат миру ЗЕ-Путіна": -Полеглі Герої за жовтень-листопад 2020. ( і як суттєво поліпшити ситуацію на фронті)
Загинули:
-Володимир Володимирович Бондарюк -народився 18.07.1993 року у селі Кам'яний Міст Первомайського району Миколаївської області.
-Михайло Григорович Старостін народився 14.06.1990 року у селі Нова Кубань Великоолександрівського району Херсонської області. Мешкав у селі Новорайськ Бериславського району
-В'ячеслав Юрійович Мінкін народився 25.11.1989 року у Києві. Після першого класу школи разом із родиною переїхав до міста Ірпінь, а з 2002 року мешкав у Фастові
Як діяти?
-СУТТЄВО, ОДНОМОМЕНТНО і РАПТОВО поліпшити ситуацію на фронті, поліпшити озброєнні захисників, їх харчуванні, екіпірування, логістику, медобслуговування,відміну наказів "Не стріляти у відповідь", штрафів бійців за їх невиконання, підвищити компенсації бійцям за поранення ( а рідні - за загиблих) і реальне припинення бойових дій в умовах "цинічних лідерів воюючих країн" можливо лише ОДНИМ-ЄДИНИМ способом з української сторони, а саме:
- Відправити на фронт, на передову ВСІХ військовозобов'язаних РОДИЧІВ (до третього коліна включно) ... - самого ЗЕ, Прем'єра, міністрів, їх заступників, депутатів , директорів всіх оборонних підприємств, всього Генштабу, МВС, СБУ, прокурорів, суддів, фірм, які розробляють та виготовляють озброєння, техніку, харчування, бронежилети.
-Майже всі вищеперераховані "живуть і дихають рускім міром", ******* сталіна і практикують його антинародні та антиукраїнські методи, то мали б перейняти і його позитиний досвід - його діти були, воювали і гинули на фронті....
-І НАЗАВТРА... -всі "реформи в МО" закінчилися б успішно... а через місяць- ВСЯ Армія України буде відповідати ВСІМ стандартам НАТО !!!
-Між іншим, в Україні слід було б організувати саме такий суспільний рух! ... і ініціаторами його мали б виступити родини загиблих, скалічених на фронті і родини тих, хто нині воює чи воював на фронті, демобілізовані АТОвці... Дуже дієва форма, щоб привести до тями злочинну владу!
НЕ Лінуйтеся і Дійте хоча б за спасіння своєї рідні на фронті! (якщо лінуєтеся виступити за ПОВНУ утилізацію цієї кримінальної влади і спасти всю Україну)
ибо с него и начинался просмотр ленты новостей...
Військові не подовжать контракти, і кордон між Україною та ордло "розсмокчеться" сам собою. Та наріду какаяразніца, поки їх сепарня з рідних хат не погонить.
Лютий 2020:"Я ПОБАЧИВ В ОЧАХ ПУТІНА БАЖАННЯ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ-президент України Зеленський".
Грудень2020:??