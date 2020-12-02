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Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань

Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань

Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного производства, которое было открыто по заявлению нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича против пятого Президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко за организацию контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Мы все слушали лицемерное поздравление президента Зеленского, когда он, например, говорил о необходимости защиты Украины от внешнего врага. А в то же время 26 ноября этого года еще на год решением Печерского суда было продолжено так называемое "предварительное расследование" заявления Шуфрича, который требует объявить преступлением приказ пятого Президента Украины Порошенко о контрнаступлении, о защите Украины от агрессии Российской Федерации", - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, ГБР 1,5 года расследовало это дело.

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"Конечно, ничего они не расследовали, но они хотят продолжать тратить средства налогоплательщиков на этот бред. И мы понимаем, что дело не в Шуфриче, а дело в системной работе пророссийских сил, которые прочно окопались в президентском Офисе. Это так называемая "юридическая команда" Портнова-Татарова, которые и координируют все эти десятки уголовных дел, направленных против оппозиции, против пятого Президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства-агрессора, в интересах России", - добавил правозащитник.

Головань сообщил, что еще одно производство зарегистрировано Офисом Генпрокурора против Порошенко за то, что в 2016 году законом Украины были введены европейские конкурсные процедуры для отбора руководителей учреждений культуры. Адвокат добавил, что таким образом власть пытается разрушить достижения нашего государства на европейском пути.

"Уже более полутора лет продолжается и еще год будет якобы  расследоваться производство в отношении известного оппозиционного телеканала "Прямой". Уже многие забылы, что это было изначально производство, которое было начато по заявлению того же Портнова, который утверждал всевозможные выдумки о якобы нарушении закона Петром Порошенко", - напомнил адвокат.

"Уже в сентябре этого года заместитель Генерального прокурора Говда был вынужден признать официально в своем постановлении, что никаких материалов, которые бы свидетельствовали о каких-либо нарушениях закона со стороны пятого Президента, материалы этого производства не содержат. Итак, согласно закону, даже расследовать ГБР здесь не имеет полномочий. Однако это продолжается уже более полутора лет, а собираются расследовать еще год это уголовное производство. Совершать обыски, другие так называемые следственные действия с единственной целью - организацией политических преследований и давлением на оппозиционный телеканал", - подытожил Головань.

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Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань 01
Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань 02
Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань 03

Автор: 

Порошенко Петр (19588) суд (25077) Донбасс (26955) Головань Игорь (113)


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Топ комментарии
+44
Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 2270
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02.12.2020 13:54
+35
Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 1088
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02.12.2020 14:01
+34
какая отвратительная рожа.
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02.12.2020 13:55
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Страница 3 из 3
Без сумніву. Кобзар був провидцем, і яскраво описав нарідний вибір 2019.
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02.12.2020 18:16 Ответить
Кобзар про такі дріб'язки не писав точно.
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02.12.2020 18:35 Ответить
БЫСТРЕЕ БЫ ПРИЕХАЛ БАЙДЕН ДА РАЗОБРАЛСЯ С ЗЕЛЁНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ - ВЕНЕДИКТОВА ТАРТАРОВ ЕРМАК - ДА ХОРОШОБЫ ПРОШЕЛСЯ БИТОЮ ПО ЗЕ !
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02.12.2020 16:34 Ответить
Свого часу Порох пожалів суддівську мафію, розраховуючи на лояльність. Тепер вони нахабно знущаються з країни, бо знають, що їм нічого не буде.
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02.12.2020 16:35 Ответить
тобто Петя відмовився брати по мільйону доларів за посаду судді, як то було за Януковоща, чи шо?
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02.12.2020 16:41 Ответить
А тебе, что, квитанции про оплату показывали? Чи що?

А, дай угадаю - по 1+1 "правду" рассказали?
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02.12.2020 17:04 Ответить
на "Цензорі" писали свого часу про те, як суддівські посади продаються і за скільки за часів Януковоща чи ти читати не вміло ще тоді?)
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02.12.2020 17:07 Ответить
На цензорі писали? Не продолжай, малыш, иди - там 95-й квартал начинается. Смотри не пропусти новую серию
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02.12.2020 17:12 Ответить
тобто Петя тих суддів призначав з ідейних міркувань, хочеш сказати...)
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02.12.2020 17:31 Ответить
нет конечно, просто бизнес. Он каждого лично выбрал, проверил, каждого подкупил а потом принял с каждого по миллиону долларов. Откуда я знаю? Знакомый зе-фанат рассказывал...
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03.12.2020 17:15 Ответить
тобто якщо призначені ним судді на такій прозорій основі його засудять до довічного - це буде правильне рішення... я правильно зрозумів?)
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03.12.2020 17:25 Ответить
я не зе-фанат, не надо меня спрашивать - Когда посадят Порошенко

А если серьезно, то они смогут все - и его засудить, и оправдать. Как там со Свинарчуками дела, за гратами? Или герои Украины?

Так же как и ЗЕ будет в будущем, кстати...
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03.12.2020 19:25 Ответить
дарма, що ти не зе-фанат... спробуй, в тебе вийде. ну якщо розчаруєшся у сивочолому, звісно. )
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03.12.2020 22:53 Ответить
Не, не выйдет. Настолько я не смогу деградировать
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04.12.2020 10:13 Ответить
ти й готовий заприсягнутися?)
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04.12.2020 20:57 Ответить
Почем опиум для народа?
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02.12.2020 16:45 Ответить
Есть ряд вопросов - где именно на Донбассе Порошенко отдал приказ о контрнаступлении в 2014 году? Это ложь, но с какой целью? Порошенко урезал солдатские пайки - факт, слил Дебальцево - факт, ввел запрет на открытие ответного огня - факт. В чём он хороший? В том, что его сынок сказал, что он русский, а у папы просто бизнес такой? Что вы вообще плетёте в этой статье???
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02.12.2020 16:48 Ответить
Хорошие только кацапы. Они ласковые и милые зверушки. Агент Зельцман не даст соврать.
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02.12.2020 18:52 Ответить
Плюс просрав купу артскладів
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02.12.2020 21:07 Ответить
Притвет, махнарылый!
Что ты всё Петя да Петя?
А где соросята?
А где внешнее управление?
Теряешь хваику!
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02.12.2020 17:25 Ответить
Зелених садити не будуть.Будуть живими закопувати.
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02.12.2020 17:59 Ответить
Рюське-малороське пропихнуло своих и ловит момент максимально нагадить стране, а в идеале сделать вассалом рюське царь.
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02.12.2020 18:49 Ответить
И мы понимаем, что дело не в Шуфриче, а дело в системной работе пророссийских сил, которые прочно окопались в президентском Офисе. Это так называемая "юридическая команда" Портнова-Татарова, которые и координируют все эти десятки уголовных дел, направленных против оппозиции, против пятого Президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства-агрессора, в интересах России"Источник: https://censor.net/ru/n3234517

Крім названих фамілій - добавляємо - Медведчук , Рабінович , Льовочкін, Новинський, Колесніков, Столар і т.д. і т.п - та відкриваємо досудове розслідування за зраду Батьківщині -Україні !

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02.12.2020 19:46 Ответить
Лукаш, бондаренку та дурепу Савченку с ПИховшеком забули
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02.12.2020 21:35 Ответить
Об этой дурно пахнущей навозной кучи и вспоминать не хочется.
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02.12.2020 23:02 Ответить
Давно мальдівський мав би сидіти.
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02.12.2020 20:16 Ответить
щиро зичу і тобі, щоб загратоване вікно твоєї та твоїх поціновувачів (Дроздова, Хмари, Тягнибока, Фаріон) тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
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02.12.2020 21:33 Ответить
Круто!!!
Такого комента я давно не читав🤣
Однозначний лайк!
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03.12.2020 13:28 Ответить
найти того, кто подал иск на Порошенко за организацию контрнаступления, опустить по полной программе, записать признание и заставить выступить с признанием в прямом эфире по всем украинским каналам вживую... после чего поступить с инициаторами и организаторами просто по людски - дать каждому по шелковой нитке...
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02.12.2020 21:06 Ответить
Печерський суд продовжив на рік розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу на Донбасі в 2014 році, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 9196
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03.12.2020 00:36 Ответить
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