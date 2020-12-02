Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань

Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного производства, которое было открыто по заявлению нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича против пятого Президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко за организацию контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Мы все слушали лицемерное поздравление президента Зеленского, когда он, например, говорил о необходимости защиты Украины от внешнего врага. А в то же время 26 ноября этого года еще на год решением Печерского суда было продолжено так называемое "предварительное расследование" заявления Шуфрича, который требует объявить преступлением приказ пятого Президента Украины Порошенко о контрнаступлении, о защите Украины от агрессии Российской Федерации", - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, ГБР 1,5 года расследовало это дело.

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"Конечно, ничего они не расследовали, но они хотят продолжать тратить средства налогоплательщиков на этот бред. И мы понимаем, что дело не в Шуфриче, а дело в системной работе пророссийских сил, которые прочно окопались в президентском Офисе. Это так называемая "юридическая команда" Портнова-Татарова, которые и координируют все эти десятки уголовных дел, направленных против оппозиции, против пятого Президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства-агрессора, в интересах России", - добавил правозащитник.

Головань сообщил, что еще одно производство зарегистрировано Офисом Генпрокурора против Порошенко за то, что в 2016 году законом Украины были введены европейские конкурсные процедуры для отбора руководителей учреждений культуры. Адвокат добавил, что таким образом власть пытается разрушить достижения нашего государства на европейском пути.

"Уже более полутора лет продолжается и еще год будет якобы расследоваться производство в отношении известного оппозиционного телеканала "Прямой". Уже многие забылы, что это было изначально производство, которое было начато по заявлению того же Портнова, который утверждал всевозможные выдумки о якобы нарушении закона Петром Порошенко", - напомнил адвокат.

"Уже в сентябре этого года заместитель Генерального прокурора Говда был вынужден признать официально в своем постановлении, что никаких материалов, которые бы свидетельствовали о каких-либо нарушениях закона со стороны пятого Президента, материалы этого производства не содержат. Итак, согласно закону, даже расследовать ГБР здесь не имеет полномочий. Однако это продолжается уже более полутора лет, а собираются расследовать еще год это уголовное производство. Совершать обыски, другие так называемые следственные действия с единственной целью - организацией политических преследований и давлением на оппозиционный телеканал", - подытожил Головань.

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