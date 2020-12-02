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Тотального контроля с целью наказания за неиспользование украинского языка в сфере услуг не будет, - Креминь

Тотального контроля с целью наказания за неиспользование украинского языка в сфере услуг не будет, - Креминь

Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь надеется избежать проблем с переходом на украинский язык при предоставлении услуг клиентам.

Об этом он сообщил в комментарии PavlovskyNews, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время карантина устраивать организациям проверки не будут.

"Мы все живые люди. Во время пандемии мы не можем рисковать нашими сотрудниками", - заявил Креминь.

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При этом он рассчитывает на добросовестное отношение к закону, а представители его секретариата в первую очередь будут проводить с нарушителями разъяснительную работу, если жалобы все же будут поступать. Привлечение к админответственности – самый крайний вариант.

"Надеюсь, до штрафных санкций не дойдет… Мы за мягкий переход на украинский язык. Мы за толерантность", - пояснил Креминь.

Языковой омбудсмен добавил, что его целью является не наказание, а защита прав граждан на получение информации на государственном языке.

Напомним, сегодня стало известно, что с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык.

Тотального контроля с целью наказания за неиспользование украинского языка в сфере услуг не будет, - Креминь 01

украинский язык (1189) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+14
Я что то не вижу "толерантності" к украинскому не где на РФии и на оккупированних территррях! В Ордло и Крыму можно лишиться здоровья за украинский!!! Тотальные ущемления везде! Так какой "мягкий переход", если челюсти корявые руССкие то тут и века не хватит что бы выучить украинский!!! Только жёстко, есть закон - выполнять!!!
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02.12.2020 14:06
+11
Через толерантність українці мают окупацію Крима і агресію на Даунбасі !!!))
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02.12.2020 14:04
+11
Тоді і закон можна не виконувать.
А навіщо він взагалі...
Нехай кацапйо витирає лапті об наші національні символи.
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02.12.2020 14:08
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Значить будуть ігнорувати
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02.12.2020 13:59 Ответить
Через толерантність українці мают окупацію Крима і агресію на Даунбасі !!!))
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02.12.2020 14:04 Ответить
-- Вы верный друг отечества! -- торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. -- Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
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02.12.2020 14:08 Ответить
Це до чого??))
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02.12.2020 14:10 Ответить
· - https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1 Президент , они говорили по-нашему?
- Да, только без матерных слов.(с)
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02.12.2020 14:12 Ответить
Тобто, під час карантину дотримуватися Конституції і законів - не слід? - значить купили навіть Кременя, значить його - У ВІДСТАВКУ!!!
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02.12.2020 16:37 Ответить
"Ми за м'який перехід на українську мову. Ми за толерантність", - пояснив Кремінь. За його словами, під час карантину влаштовувати організаціям перевірки не будуть, штрафувати - також. І це.... за тридцять років існування держави Україна. Та за цей період, можна навчити говорити кота!

А Кремень вважає що, під час карантину дотримуватися Конституції і законів - не слід? Тобто - значить купили навіть Кременя, значить його- У ВІДСТАВКУ!!! На його б місце таких захисників мови, .... як Ірина Фаріон, наприклад.... "Добро має бути з кулаками". На жаль- з ними лише Зло!

Маємо те, що маємо,.. Коли навіть головний захисник української мови націлює на її НЕзастосування, придумавши ідіотський привід - карантин! На мову???

Час змінює людей лише зовні. В середині, більшість, в тій чи іншій мірі - ватники! А воювати безкорисно "3а патріотичну ідею"- на жаль - меншість! Але саме вони - локомотив майбутнього процвітання!
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02.12.2020 18:04 Ответить
Только , что Говорилось , - О исполнения Закона , но не успело Остыть и Уже можно и Не исполнения Закона , мягко лет на 300 .Это уже точно долго не протянут,- если из них каждый президент , а президент Слуга , - То Это Анархия.
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02.12.2020 14:00 Ответить
Очень зря
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02.12.2020 14:01 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! На укрТБ вже повернувся "руссскоязичний" контент !!!)))))
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02.12.2020 14:05 Ответить
Ну, як завжди в країні дурнів, Сама важча робота, це робити вигляд, що ти щось робиш....
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02.12.2020 14:02 Ответить
Це хто там не вивчив мову за 31 рік?
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02.12.2020 14:03 Ответить
Я что то не вижу "толерантності" к украинскому не где на РФии и на оккупированних территррях! В Ордло и Крыму можно лишиться здоровья за украинский!!! Тотальные ущемления везде! Так какой "мягкий переход", если челюсти корявые руССкие то тут и века не хватит что бы выучить украинский!!! Только жёстко, есть закон - выполнять!!!
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02.12.2020 14:06 Ответить
Українці більш наполеглево та завзято мают нищити в собі москаля ,позбуватись цієї ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!))
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02.12.2020 14:07 Ответить
Тоді і закон можна не виконувать.
А навіщо він взагалі...
Нехай кацапйо витирає лапті об наші національні символи.
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02.12.2020 14:08 Ответить
Дійсно,навіщо виконувати закон,за порушення якого нема покорання !!)))
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02.12.2020 14:12 Ответить
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02.12.2020 14:47 Ответить
Офіційною позицією Російської Федерації є - Россія там, де русскій язик. Захист русскава язика в Україні є прямим закликом до введення російських військ в Україну для захисту російськомовних, що вже відбулося у Криму та на Донбасі.
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02.12.2020 14:15 Ответить
Ты очень наивный, если считаешь что рашка воюет "за руцкий язык". Чечня, Грузия ...
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02.12.2020 15:27 Ответить
Ти назвав ті території, куди гнида сунула і продовжує сувати свій (твій?) язик.
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02.12.2020 17:38 Ответить
Т.е. агрессия рашки в Грузии и Чечне была из-за "руцкого языка"?
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03.12.2020 10:23 Ответить
Та я сам буду здавати куди треба ті точки де не будуть обслуговувати на український мові. При цьому все буду фіксувати на відео.... Вчить падлюки українську мову, а не можете - на хер до рашки!
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02.12.2020 14:35 Ответить
Саме так мають діяти свідомі українці!!)))
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02.12.2020 14:41 Ответить
Українцям треба об'єднатися і вимусити російськомовних почати вивчати українську мову! А потім постійне спілкування прийде само собою!
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02.12.2020 14:37 Ответить
Треба контролювати і карати.
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02.12.2020 14:41 Ответить
Як за злочин проти України ,як держави та проти українців ,як націі !!)))
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02.12.2020 14:43 Ответить
Принципы Демократии: нагибать, запрещать, нипущщать ...
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02.12.2020 14:49 Ответить
Принципы Демократии: нагибать, запрещать, нипущщать русских.
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02.12.2020 17:34 Ответить
Это вместо росийских?
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02.12.2020 17:37 Ответить
А мокші при русифікації України просто наших прадідів вбивали і відсилали в концтабори.
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02.12.2020 15:14 Ответить
Ніякий закон не зобов'язує українців розуміти російську мову, тому в сфері обслуговування необхідно наполягати на використанні української мови бо російською нічого не зрозуміло.
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02.12.2020 15:20 Ответить
У них язик,мова у нас.
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02.12.2020 15:34 Ответить
Це у московитів язик,а у нас мова,запомніть скрєпні.
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02.12.2020 15:33 Ответить
Ви замітили,що цей закон прирівнює російську до матюкання?Дивіться,ми всі знаємо мат і постійно його використовуємо.Хтось більше,хтось-менше.І незважаючи,що це є «вербальне насильство»,не існує якихось перевіряючих,які би забороняли нам це робити у повсякденному житті.Такий парадокс-ти маєш повне право обкладати своїх дітей і своїх батьків трьохповерховим матом.Але,попри всю свою дозволеність існує місце,де матюкатися не можна-це сфера обслуговування.Клієнту хамити не можна,тому що за ним стоїть закон,за яким за це хамство можна дістати адміністративну відповідальність.Так само з російською:у повсякденному житті вживай скільки хочеш,але на роботі,якщо ти є працівником сфери обслуг-тільки з дозволу клієнта.
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02.12.2020 15:35 Ответить
... Ми за м'який перехід на українську мову. Ми за толерантність - пояснив Кремінь. Джерело: https://censor.net/ua/n3234518
та твою ж курва матір, яку толерантність, який м'який перехід, 29 років (двадцять дев'ять) українці толерують неповагу та нехтування мовою, культурою, історією України завезеним кацапським лайном та зросійщеними хохлами.

коли вже усвідомимо, що вони не потребують часу, вони не потребують м'якості вони спрямовані на одне - агресивно, методично, цілеспрямовано не бажають бути українцями й не бажають аби Україна існувала.
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02.12.2020 15:42 Ответить
Строгість наших законів нівелюється необов'язковістю їх виконання
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02.12.2020 15:50 Ответить
В Украине собралось слишком много желающих жрать сало и не уважать людей выращивающих этот фантастический продукт. А по сему всех их наХ из Украины - ЧВр.
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02.12.2020 15:53 Ответить
пусть приезжает на восток, в днепр и т.д. - штрафует всех. нам будет интересно, а ему не так грустно.
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02.12.2020 16:22 Ответить
Чому г.Днепр,а не г.Днипро(рос.) ???)))
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02.12.2020 16:29 Ответить
Русская?
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02.12.2020 17:32 Ответить
Нет наказания,нет действия закона.Все останется на месте.Зачем выпускать закон?
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02.12.2020 17:48 Ответить
Замучается штрафовать.
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03.12.2020 01:48 Ответить
 
 