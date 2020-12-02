Тотального контроля с целью наказания за неиспользование украинского языка в сфере услуг не будет, - Креминь
Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь надеется избежать проблем с переходом на украинский язык при предоставлении услуг клиентам.
Об этом он сообщил в комментарии PavlovskyNews, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, во время карантина устраивать организациям проверки не будут.
"Мы все живые люди. Во время пандемии мы не можем рисковать нашими сотрудниками", - заявил Креминь.
При этом он рассчитывает на добросовестное отношение к закону, а представители его секретариата в первую очередь будут проводить с нарушителями разъяснительную работу, если жалобы все же будут поступать. Привлечение к админответственности – самый крайний вариант.
"Надеюсь, до штрафных санкций не дойдет… Мы за мягкий переход на украинский язык. Мы за толерантность", - пояснил Креминь.
Языковой омбудсмен добавил, что его целью является не наказание, а защита прав граждан на получение информации на государственном языке.
Напомним, сегодня стало известно, что с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык.
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-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
- Да, только без матерных слов.(с)
А Кремень вважає що, під час карантину дотримуватися Конституції і законів - не слід? Тобто - значить купили навіть Кременя, значить його- У ВІДСТАВКУ!!! На його б місце таких захисників мови, .... як Ірина Фаріон, наприклад.... "Добро має бути з кулаками". На жаль- з ними лише Зло!
Маємо те, що маємо,.. Коли навіть головний захисник української мови націлює на її НЕзастосування, придумавши ідіотський привід - карантин! На мову???
Час змінює людей лише зовні. В середині, більшість, в тій чи іншій мірі - ватники! А воювати безкорисно "3а патріотичну ідею"- на жаль - меншість! Але саме вони - локомотив майбутнього процвітання!
А навіщо він взагалі...
Нехай кацапйо витирає лапті об наші національні символи.
та твою ж курва матір, яку толерантність, який м'який перехід, 29 років (двадцять дев'ять) українці толерують неповагу та нехтування мовою, культурою, історією України завезеним кацапським лайном та зросійщеними хохлами.
коли вже усвідомимо, що вони не потребують часу, вони не потребують м'якості вони спрямовані на одне - агресивно, методично, цілеспрямовано не бажають бути українцями й не бажають аби Україна існувала.