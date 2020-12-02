Тотального контроля с целью наказания за неиспользование украинского языка в сфере услуг не будет, - Креминь

Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь надеется избежать проблем с переходом на украинский язык при предоставлении услуг клиентам.

Об этом он сообщил в комментарии PavlovskyNews, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время карантина устраивать организациям проверки не будут.

"Мы все живые люди. Во время пандемии мы не можем рисковать нашими сотрудниками", - заявил Креминь.

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При этом он рассчитывает на добросовестное отношение к закону, а представители его секретариата в первую очередь будут проводить с нарушителями разъяснительную работу, если жалобы все же будут поступать. Привлечение к админответственности – самый крайний вариант.

"Надеюсь, до штрафных санкций не дойдет… Мы за мягкий переход на украинский язык. Мы за толерантность", - пояснил Креминь.

Языковой омбудсмен добавил, что его целью является не наказание, а защита прав граждан на получение информации на государственном языке.

Напомним, сегодня стало известно, что с 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык.