Кабмин отменил карантин выходного дня, будут действовать ограничения "оранжевой" зоны, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На выходные и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

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"Оранжевая" зона предусматривает следующие ограничения:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек; один человек на 10 кв. метров площади здания;

- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента);

- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв.м. помещения;

- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.

- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.