Кабмин отменил карантин выходного дня, будут действовать ограничения "оранжевой" зоны, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На выходные и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
"Оранжевая" зона предусматривает следующие ограничения:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек; один человек на 10 кв. метров площади здания;
- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.
- проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента);
- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв.м. помещения;
- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.
- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.
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Им бы день простоять, да ночь продержаться.
Их же судить будут, за все, что они сделали с экономикой Украины.
ОПГпартию), и потому "интеллектуальный локдаун" в этой партии перманентный.
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
Когда дыбилы ставят эксперименты над народом, это - ЗЕ-УКРАИНА!