РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11278 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 976 21

Кабмин отменил карантин выходного дня, будут действовать ограничения "оранжевой" зоны, - Шмыгаль

Кабмин отменил карантин выходного дня, будут действовать ограничения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в выходные и будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На выходные и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 25 декабря локдауна точно не будет, - "слуга народа" Янченко

"Оранжевая" зона предусматривает следующие ограничения:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек; один человек на 10 кв. метров площади здания;

- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента);

- запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв.м. помещения;

- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.

- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
В Украине в выходные и будние дни будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5466
показать весь комментарий
02.12.2020 13:58
+5
"в выходные и будние дни " ,хаха,а какие есчо есть дни?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:02
+5
А як же інтелектуальний лохдаун? Інтелекту не знайшлося?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине в выходные и будние дни будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5466
показать весь комментарий
02.12.2020 13:58 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:29 Ответить
О, сменил методичку! Это прогресс!!!
показать весь комментарий
02.12.2020 14:33 Ответить
И здесь ты? Как же ты уже достал со своими высерами!
показать весь комментарий
02.12.2020 14:35 Ответить
Степанова сосалка ?
показать весь комментарий
02.12.2020 15:10 Ответить
"в выходные и будние дни " ,хаха,а какие есчо есть дни?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:02 Ответить
Праздничные наверное! Не будь формалистом!
показать весь комментарий
02.12.2020 14:26 Ответить
ну, у женщин бывают такие каждые три недельки...
показать весь комментарий
02.12.2020 14:59 Ответить
в эти дни красная зона формируется в радиусе 40 метров вокруг них...
показать весь комментарий
02.12.2020 15:01 Ответить
Вы слишком много от этих Слуг Народа хотите, Вы их переоцениваете.
Им бы день простоять, да ночь продержаться.
Их же судить будут, за все, что они сделали с экономикой Украины.
показать весь комментарий
03.12.2020 04:24 Ответить
А як же інтелектуальний лохдаун? Інтелекту не знайшлося?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:07 Ответить
В Раде Арахамия подумал-подумал - да и решил, что никакой особой нужды назначать "интеллектуальный локдаун" нет: у Слуг Народа интеллект ограничен (это главный критерий отбора в эту ОПГ партию), и потому "интеллектуальный локдаун" в этой партии перманентный.
показать весь комментарий
03.12.2020 04:22 Ответить
КовидоБЕСЫ,а как же эпидемия ? ))
показать весь комментарий
02.12.2020 16:43 Ответить
В Русском мире кстати куйло объявил вакцинацию.Но русский Ванька чет не обрадовался а даже наоборот напрягся . Бункерный то сам вакцинироваться не торопится ))
показать весь комментарий
02.12.2020 16:46 Ответить
Не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу...
На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
показать весь комментарий
02.12.2020 17:39 Ответить
- запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиницИсточник: https://censor.net/ru/n3234519 - эта пьять!!!!))))
показать весь комментарий
02.12.2020 18:20 Ответить
Оранжевая зона-спереди , коричневая-сзади, не перепутайте.)
показать весь комментарий
02.12.2020 20:10 Ответить
Когда ученые ставят эксперименты над народом, это - ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
Когда дыбилы ставят эксперименты над народом, это - ЗЕ-УКРАИНА!
показать весь комментарий
02.12.2020 20:23 Ответить
Small - в переклад з англйськоi-малий. .Мабуть розумом. якi- такi експерiменты, малявко, ? Це була спроба не вводити жорсткий карантин.! Вiн тепер вже на порозi.Вхопить ковiд - вмить позеленiеш, пiдбурювач. Слiдкуй за базаром!
показать весь комментарий
02.12.2020 22:05 Ответить
 
 