Оккупанты на Донбассе провели анонимный опрос среди "резервистов" относительно призыва: 50% окажут сопротивление всеми способами, 25% попытаются сбежать
Командование ВС РФ продолжает прилагать усилия по поддержанию в готовности к применению оперативной группировки российских оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, в связи с низким уровнем укомплектованности личным составом 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты рассматривают вопрос о введении с января 2021 г. призыва на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
"Для изучения отношения т.н. "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК во время мобилизационных сборов 23-29 ноября с.г. был проведен анонимный опрос "резервистов". Сейчас только 15% респондентов выразили желание прохождения военной службы. Остальные же ответили, что будут оказывать сопротивление всеми способами (около 50%), пытаться покинуть временно оккупированную территорию (около 25%), попытаются откупиться или "откосить" (10%)", - сказано в сообщении.
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И если им их родственники-дятлы, которые и сами-то про ссср, стабильность и колбасу знали только от своих полуграмотных бабушек и неграмотных прабабушек, а на российской территории никогда не были и что это такое знали из зомбоящика, то их обманули или нет?
Я тут живу с 1970 года, это на всякий случай. (родился еще раньше, хоть и в другом месте)
Донбас ерефією оброблявся дуже ретельно і не один рік.
Не более тщательно, чем Киев, да и вся Украина.
Любий житель Луганської і Донецької області міг без проблем працювати в Москві і Пітері. Громадянина ерефії на роботу не брали, а цих, будласка.
Только не "любимый" - "любий", а "любой" - "будь який"
В Москве и сейчас, наверное, из закарпатья строителей больше, чем из "республик"
На той час платня була гарна і любов до расєї так і линула на наші території.
Ельцин (потом Путин и Медведев) что ли был виноват, что у них гостарбайтерам платили и платят больше, чем в Украине (и раньше, и сейчас) где они могли бы быть "хомарбайтерами"?
І ось, десь 2013 рік начались проблеми з єрестраціями, заробітчани Донбасу загомоніли про російські паспорти.
Ни кто тут о паспортах не гомонил, ни раньше, ни потом, до тех пор, пока в кооперативе озеро не придумали эту многоходовочку.
Кому нужны были российские паспорта, те всегда искали возможности для получения вида на жительство и гражданства и в 13-ом, и в 5-ом, и в 1992-ом.
Ну и так далее, и тому подобное ...
"Для изучения отношения т.н. "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК во время мобилизационных сборов 23-29 ноября с.г. был проведен анонимный опрос "резервистов".Источник: https://censor.net/ru/n3234522
Не знаю як там у них, а в нас, до "резервістів", в першу чергу, відносять людей що вже воювали, потім тих хто сам прийшов та став на облік до військомату, бійців тер.оборони. Серед них, особисто я, не зустрічав людей які збираються "відкосити".
Ну и битьё тоже определяет. Тебя вот тоже, наверное, регулярно били и определили тебе соответствующее сознание.
Хотелось бы верить, что ты иронизируешь, но уверенности такой нет