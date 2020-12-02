РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11086 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 867 65

Оккупанты на Донбассе провели анонимный опрос среди "резервистов" относительно призыва: 50% окажут сопротивление всеми способами, 25% попытаются сбежать

Оккупанты на Донбассе провели анонимный опрос среди

Командование ВС РФ продолжает прилагать усилия по поддержанию в готовности к применению оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, в связи с низким уровнем укомплектованности личным составом 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты рассматривают вопрос о введении с января 2021 г. призыва на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"Для изучения отношения т.н. "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК во время мобилизационных сборов 23-29 ноября с.г. был проведен анонимный опрос "резервистов". Сейчас только 15% респондентов выразили желание прохождения военной службы. Остальные же ответили, что будут оказывать сопротивление всеми способами (около 50%), пытаться покинуть временно оккупированную территорию (около 25%), попытаются откупиться или "откосить" (10%)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала призывать получивших паспорта РФ жителей ОРДЛО в свою армию, - представитель омбудсмена Лисянский

призыв (742) разведка (4169) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Ашош такоє шо не хочуть защіщать свою ДЬІРУ від бандер?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:14
+13
Як тільки ерефія піде додому, всі 75% сопротівлянтов на окупованому Донбасі піднімуть руки догори з українськими паспортами і будуть казати, что нас обманули.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:23
+13
То хто піде завойовувати Рейкявік з Лондоном ???)))
показать весь комментарий
02.12.2020 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ашош такоє шо не хочуть защіщать свою ДЬІРУ від бандер?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:14 Ответить
То хто піде завойовувати Рейкявік з Лондоном ???)))
показать весь комментарий
02.12.2020 14:28 Ответить
Захар з Моторилом вже на підході до Рейк"явіку, а там і решта підтягнеться.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:35 Ответить
Окупанти на Донбасі провели анонімне опитування серед "резервістів" щодо призову: 50% чинитимуть опір усіма способами, 25% спробують втекти - Цензор.НЕТ 6781
показать весь комментарий
02.12.2020 14:57 Ответить
а кто будет защищать дамбас-бамбас всю галактику кормящий?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:19 Ответить
Як тільки ерефія піде додому, всі 75% сопротівлянтов на окупованому Донбасі піднімуть руки догори з українськими паспортами і будуть казати, что нас обманули.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:23 Ответить
І Україна їх "поймёт и простит" !!!)))
показать весь комментарий
02.12.2020 14:29 Ответить
Обов'язково знайдуться справжні українці, які з наявною зброєю будуть "панімать і прастіть"
показать весь комментарий
03.03.2021 19:27 Ответить
Тем кого будут(если будут) призывать на срочную службу, в 2014 было 10-14 лет. Как ты думаешь, они ходили референдить? Они орали расея, расея! в радную гавань! хватит кармить гейропу, даешь калбасу по 2.20!
И если им их родственники-дятлы, которые и сами-то про ссср, стабильность и колбасу знали только от своих полуграмотных бабушек и неграмотных прабабушек, а на российской территории никогда не были и что это такое знали из зомбоящика, то их обманули или нет?
показать весь комментарий
02.12.2020 15:56 Ответить
Ти не зовсім правий, Донбас ерефією оброблявся дуже ретельно і не один рік. Любий житель Луганської і Донецької області міг без проблем працювати в Москві і Пітері. Громадянина ерефії на роботу не брали, а цих, будласка. Потяг Донецьк-Москва гарцював через дві області туди-сюди кожний день. На Київ доїхати проблема, на Моськву прямо від хати. На той час платня була гарна і любов до расєї так і линула на наші території. Всі оцінки за мірками Моськви і Пітера, про інши єпіня на Донбасі ніхто не знав. І ось, десь 2013 рік начались проблеми з єрестраціями, заробітчани Донбасу загомоніли про російські паспорти. А далі все відомо. Невеличка смута і заходять окупанти. Ті хто хотів робити на ерефії радіють окупантам, а це практично 1-3 особи в кожній родині. "Тепер маємо те, що маємо".
показать весь комментарий
02.12.2020 16:16 Ответить
Ти не зовсім правий,

Я тут живу с 1970 года, это на всякий случай. (родился еще раньше, хоть и в другом месте)
Донбас ерефією оброблявся дуже ретельно і не один рік.

Не более тщательно, чем Киев, да и вся Украина.
Любий житель Луганської і Донецької області міг без проблем працювати в Москві і Пітері. Громадянина ерефії на роботу не брали, а цих, будласка.

Только не "любимый" - "любий", а "любой" - "будь який"
В Москве и сейчас, наверное, из закарпатья строителей больше, чем из "республик"
На той час платня була гарна і любов до расєї так і линула на наші території.

Ельцин (потом Путин и Медведев) что ли был виноват, что у них гостарбайтерам платили и платят больше, чем в Украине (и раньше, и сейчас) где они могли бы быть "хомарбайтерами"?
І ось, десь 2013 рік начались проблеми з єрестраціями, заробітчани Донбасу загомоніли про російські паспорти.

Ни кто тут о паспортах не гомонил, ни раньше, ни потом, до тех пор, пока в кооперативе озеро не придумали эту многоходовочку.
Кому нужны были российские паспорта, те всегда искали возможности для получения вида на жительство и гражданства и в 13-ом, и в 5-ом, и в 1992-ом.

Ну и так далее, и тому подобное ...
показать весь комментарий
02.12.2020 17:30 Ответить
Синку, та здається мені сепар.
показать весь комментарий
02.12.2020 17:33 Ответить
А ти, здається мені, дятел. Більш того - від повара годуєшся у лахті
показать весь комментарий
02.12.2020 17:52 Ответить
Так де ти народився, фахівець з Донбасу?
показать весь комментарий
02.12.2020 17:55 Ответить
У пологовому будинку
показать весь комментарий
02.12.2020 18:17 Ответить
тюремному?
показать весь комментарий
02.12.2020 18:24 Ответить
Уся мардвань аськнет на мастосрань, а хто не аськнет тот на ермо пайдеть.
показать весь комментарий
02.12.2020 21:32 Ответить
Тю, а хтось каже, що ОРДЛО не Україна... Та сама хєрня, одні косарі і сцикуни.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:34 Ответить
Українці мают яскравий приклад-преЗедента Бубочку Оманського !!))
показать весь комментарий
02.12.2020 14:37 Ответить
Кловун самий яскравий екземпляр.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:37 Ответить
І чому ч ти судиш всих по собі та своєму улюбленому блазню?
показать весь комментарий
02.12.2020 15:02 Ответить
улюблений блазень це хто? ааа, ти про цю ******* Зелену? ну так, я його фанат, ну просто, просто мега фанат
показать весь комментарий
02.12.2020 15:09 Ответить
Ой, ледве 20% воюватиме.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:34 Ответить
Реально і 10% не буде !!)))
показать весь комментарий
02.12.2020 14:39 Ответить
упал престиж быть защитниками лугандоновского аршлоха, влачить жалкое существование в котором они столько мечтали ))
показать весь комментарий
02.12.2020 14:36 Ответить
Ужос!!! Путин ты тварь и голову людям засрал!!!!!При...дурок!!
показать весь комментарий
02.12.2020 14:40 Ответить
Він тут не читає
показать весь комментарий
02.12.2020 14:43 Ответить
зато пригожинские с срувисны читают и маскируются под патриотов
показать весь комментарий
02.12.2020 15:35 Ответить
А толку? Наче вони не знають що Хутін-пУЙЛО.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:40 Ответить
я сижу в чат рулетке...так 90% одичалых готовы подохнуть за путлера и шовинизм
показать весь комментарий
02.12.2020 15:45 Ответить
Ну в чат рулетке конечно готовы. А в окопах?
показать весь комментарий
02.12.2020 16:00 Ответить
а кто мнение рабов с расеи спрашует?
показать весь комментарий
02.12.2020 16:04 Ответить
Давно вже пора відкрити кримінальну справу, проти незаконного призову українців у так звану радянську, а по суті російську окупаційну армію, бо це злочин без строку давності.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:41 Ответить
рашка за такое ещё санкций получит, это серьёзное нарушение
показать весь комментарий
02.12.2020 15:37 Ответить
В Україні ситуація не краще. На виборах 73% голосувало ,,за мир".
показать весь комментарий
02.12.2020 14:43 Ответить
Закіньчуються "шахтарі у народов дамбаса"... це добре.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:44 Ответить
Ти, очевидно, не вмієш читати, або не можеш зрозуміти прочитаного.
"Для изучения отношения т.н. "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК во время мобилизационных сборов 23-29 ноября с.г. был проведен анонимный опрос "резервистов".Источник: https://censor.net/ru/n3234522

Не знаю як там у них, а в нас, до "резервістів", в першу чергу, відносять людей що вже воювали, потім тих хто сам прийшов та став на облік до військомату, бійців тер.оборони. Серед них, особисто я, не зустрічав людей які збираються "відкосити".
показать весь комментарий
02.12.2020 15:34 Ответить
Резервисты, это все, кто состоит на воинском учете. Чтобы быть резервистом, не нужно быть УБД, не нужно быть добровольцем или тер.оборонцем. Нужно просто быть от 18 до 45 (или 50-ти) лет, иметь регистрацию в зоне действия соответствующего военкомата и иметь неосторожность попасть, так или иначе, в поле зрения военкома.
показать весь комментарий
02.12.2020 16:08 Ответить
Понимаешь, Женичка, сразу видно, что не с военкоматами после 2014-ого года, ни с самой армией (ну или добробатами) ты не пересекался. Открою тебе большой секрет, при овоще, всю картотеку военкоматов, как и сами военкоматы, просто напросто уничтожили. И следовательно, после 2014-ого года, ее, картотеку восстанавливали по крупицам, и резерв составляли, да и до сих пор составляют, в основном, из ветеранов и добровольно ставших на учет. Если ты наплевал на повестки и не стал на учет - то и в резерве тебя нет, от слова совсем.
показать весь комментарий
02.12.2020 18:07 Ответить
а статья про Украину?
показать весь комментарий
02.12.2020 15:37 Ответить
Не в ту сторону смотрите. Вы реально считаете, что в случае замеса, ОРДЛО расчитывает на своих боевых обезьян и на "резервистов"? А 28 российских БТГ на границе не о чем не говорит? В Иловайске "резервисты" были танковыми колоннами?
показать весь комментарий
02.12.2020 15:17 Ответить
У нас 73% отупели,у них 75% поумнели. Бытие определяет сознание
показать весь комментарий
02.12.2020 15:18 Ответить
кацап не перекручуй тему
показать весь комментарий
02.12.2020 15:40 Ответить
А в табло не желаете,юноша?
показать весь комментарий
02.12.2020 17:56 Ответить
ну почему у нас говно у власти, а не Порох!!!!!!!
показать весь комментарий
02.12.2020 15:19 Ответить
ты как кацап, хто если не пуйло? да?
показать весь комментарий
02.12.2020 15:47 Ответить
У нас 73% отупели,у них 75% поумнели. Бытие определяет сознание
показать весь комментарий
02.12.2020 15:19 Ответить
Битье определяет сознание. Согласно постулатам марксизьма-ленинизьма.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:36 Ответить
Основа российской ментальности -- тотальная брехня!
показать весь комментарий
02.12.2020 16:11 Ответить
Это вообще-то Гегель сказал - "Бытие определяется сознанием", потом Маркс немного изменил - "Бытие определяет сознание".
Ну и битьё тоже определяет. Тебя вот тоже, наверное, регулярно били и определили тебе соответствующее сознание.
Хотелось бы верить, что ты иронизируешь, но уверенности такой нет
показать весь комментарий
02.12.2020 16:38 Ответить
Просто у атамана кончается золотой запас,а за идею ,нема дурных гробиться,самых буйных уже перебили,остались ещё только 15% лошар педальных...
показать весь комментарий
02.12.2020 15:40 Ответить
С таким то делами давно надо было эту лавочку кацапскую прикрыть ...
показать весь комментарий
02.12.2020 15:41 Ответить
Я житель ордло, скажу честно..люди прозрели и не навидят акупантов рф. Украину ждут огромное число
показать весь комментарий
02.12.2020 15:41 Ответить
А за что тех оккупантов любить,за розбитые и разграбленые заводы и фабрики,за подвалы или за затопленные шахты,свинособаки несут с собой только боль и розруху,а местные халявщики и лошары,прохекали всё...,дурни,сделали с самого успешного и богатого региона Украины,несчастных бомжей...
показать весь комментарий
02.12.2020 16:51 Ответить
А "бандерівці" хочуть захищати? Якщо почнеться щось серйозне, то більшість з західних областей візьмуть свої авоськи і дременуть за кордон. В одному містечку тернопільщини із 400 призовників не можуть набрати в ЗСУ 25 чол., а ти хоче воювати. Жоден із екс депутатів не пішов в ЗСУ. Всі хочуть торгувати і керувати, але не воювати. Продамо ще землю і можемо запитати:"А за що воювати? За кого? За олігархів і коболєвих?"
показать весь комментарий
02.12.2020 23:47 Ответить
 
 