Татаров сопровождал Ахметова во время похода в НАБУ, - Bihus.info. ФОТОрепортаж
Замглавы Офиса президента Олег Татаров в феврале этого года сопровождал олигарха Рината Ахметова, когда тот посещал НАБУ вероятно с целью допроса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bihus.info, которые и сделали соответствующие снимки.
"А помните, мы встретили Ахметова под НАБУ? Сюрприз - этот человек рядом с ним у автомобиля - адвокат Татаров, ныне работающий в Офисе президента. Да, это именно он сопровождал Ахметова на допросы и помогал отбиваться от НАБУ", - говорится в сообщении.
Журналисты предположили, что вызов Ахметова в НАБУ был связан с делом "Роттердам+".
Топ комментарии
+31 metal35
показать весь комментарий02.12.2020 14:25
+25 Эдуард Силенко
показать весь комментарий02.12.2020 14:22
+24 Dmitiry Vizhutkin
показать весь комментарий02.12.2020 14:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Правильно, мы с дружеским визитом. Мир! Дружба! Перестройка! Горбачёв!
- Ой, ё...!(с)
Ця влада остаточно скурвилась.
Мені вже дорік той симбіоз зелених бовдурів і крєпкіх хазяйствєнніков партії ригів.
лайно притягує лайно, все природньо
А чи не час вже нам їх робити разом?
А кому они без гос.службы нужны ,-эти бездари, они ни чего для сделать не могут, как продавать интересы страны и народа, который им доверил управление государством .
Украл-выпил-в тюрьму.
Да настигнет их суровая кара украинского народа, аминь.