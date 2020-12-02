Татаров сопровождал Ахметова во время похода в НАБУ, - Bihus.info. ФОТОрепортаж

Замглавы Офиса президента Олег Татаров в феврале этого года сопровождал олигарха Рината Ахметова, когда тот посещал НАБУ вероятно с целью допроса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bihus.info, которые и сделали соответствующие снимки.

"А помните, мы встретили Ахметова под НАБУ? Сюрприз - этот человек рядом с ним у автомобиля - адвокат Татаров, ныне работающий в Офисе президента. Да, это именно он сопровождал Ахметова на допросы и помогал отбиваться от НАБУ", - говорится в сообщении.

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Журналисты предположили, что вызов Ахметова в НАБУ был связан с делом "Роттердам+".

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