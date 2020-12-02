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Декрет для мужчин: военнослужащие не смогут уйти в отпуск по уходу за ребенком

Декрет для мужчин: военнослужащие не смогут уйти в отпуск по уходу за ребенком

Нормы законопроекта об обеспечении равных возможностей для матери и отца по уходу за ребенком, который ВР накануне приняла в первом чтении, не распространяются на военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

Верховная Рада поддержала законопроект № 3695 об обеспечении равных возможностей для матери и отца по уходу за ребенком, который предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины.

Нормативно-правовой акт устанавливает новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемый за счет средств работодателя. Кроме того, предоставляется право работникам обоих полов, имеющим двух и более детей до 15 лет, ребенка с инвалидностью, матери и отцу лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск (10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней) и другие социальные гарантии.

Однако у военнослужащих эти нормы не действуют, поскольку виды отпусков и порядок их предоставления для этой категории лиц определен в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Также во время особого периода мужчины-военнослужащие ограничены в отпусках по уходу за ребенком. Дополнительный отпуск тоже не предоставляется армейцам, у которых есть двое или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект о декрете для мужчин

Внесение изменений в статью 10-1 "Право военнослужащих на отпуска. Порядок предоставления военнослужащим отпусков и отзыв из них "Закона предусматривает законопроект № 2343, который сейчас готовится ко второму чтению в Верховной Раде. Поскольку подавался он еще в 2019 году, то закономерно, что новые положения там не предусмотрены.

Стоит отметить, что во время особого периода военнослужащие могут воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

ВР (29228) закон (3175) декрет (27)


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а депутаты? а прокуроры или судьи КС ? ))))
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02.12.2020 14:49 Ответить
канешно не смогут так как не умеют ражать через жопу!
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02.12.2020 14:56 Ответить
може я на відміну від автора статті і не ахті який юрист, але коли черговий "умнік" починає моїм знайомим військовим подібну х.рню розповідати, я зазвичай раджу написати рапорт, до якого вставити статтю із загаданого самим же автором закону:

Стаття 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.

8. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України "Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.
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02.12.2020 15:07 Ответить
Красавчик. Так и есть. Можно добавить еще 24 ст. Конституции: Законы, которые принимаются не могут ограничивать права по социальному признаку, а "военнослужащий" это и есть социальный признак. Я не знаю кто автор этой статьи, но он далёк от военных. Хотя в частях будут такие же дебилы не давать отпуск по принципу: "если я не прав, то подавайте в суд и в случае выигрыша государство компенсирует мою тупость бюджетными деньгами."
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02.12.2020 17:18 Ответить
+
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02.12.2020 18:07 Ответить
А как с равноправием. Почему солдат не мужчина?
Призвали в армию, а ты им "Я в декретный отпуск".
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02.12.2020 16:17 Ответить
бгг, похоже это стало мейнстримом, раз целый кабмин озаботился
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02.12.2020 16:53 Ответить
пусть ознакомятся с решением ЕСПЧ "Марков против РФ"
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02.12.2020 21:57 Ответить
 
 