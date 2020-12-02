Декрет для мужчин: военнослужащие не смогут уйти в отпуск по уходу за ребенком

Нормы законопроекта об обеспечении равных возможностей для матери и отца по уходу за ребенком, который ВР накануне приняла в первом чтении, не распространяются на военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

Верховная Рада поддержала законопроект № 3695 об обеспечении равных возможностей для матери и отца по уходу за ребенком, который предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины.

Нормативно-правовой акт устанавливает новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемый за счет средств работодателя. Кроме того, предоставляется право работникам обоих полов, имеющим двух и более детей до 15 лет, ребенка с инвалидностью, матери и отцу лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск (10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней) и другие социальные гарантии.

Однако у военнослужащих эти нормы не действуют, поскольку виды отпусков и порядок их предоставления для этой категории лиц определен в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Также во время особого периода мужчины-военнослужащие ограничены в отпусках по уходу за ребенком. Дополнительный отпуск тоже не предоставляется армейцам, у которых есть двое или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью.

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Внесение изменений в статью 10-1 "Право военнослужащих на отпуска. Порядок предоставления военнослужащим отпусков и отзыв из них "Закона предусматривает законопроект № 2343, который сейчас готовится ко второму чтению в Верховной Раде. Поскольку подавался он еще в 2019 году, то закономерно, что новые положения там не предусмотрены.

Стоит отметить, что во время особого периода военнослужащие могут воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.