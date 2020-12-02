ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов
Высший антикоррупционный суд только что вынес решение об избрании меры пресечения задержанному детективами НАБУ эксперту МВД - подельнику замглавы Офиса президента Олега Татарова.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"1 миллион гривен залога либо содержание под стражей - мера пресечения на период следствия для заместителя главы Государственного экспертного центра МВД Константина Дубоноса. Такое решение вынес сегодня Высший антикоррупционный суд.
Дубонос был задержан 28 ноября на основе сенсационных показаний застройщика Максима Микитася, который находится под стражей по делу об обмене квартир Нацгвардии Украины. Микитась дал показания и подтвердил их перепиской в телефоне, что адвокат компании "Укрбуд" Олег Татаров дал взятку эксперту МВД Дубоносу для фальсификации результатов экспертизы о размере причиненного ущерба в результате сделки с Нацгвардией в 2016-17 годах.
Решение Высшего антикоррупционного суда по Дубоносу означает, что точно также в ближайшее время должен быть задержан заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. ВАКС признал обвинения Микитася основанием для задержания - а значит, НАБУ получило все основания для задержания Татарова. Согласно заявлениям Микитася, именно Татаров договаривался с Дубоносом. И именно Татаров, по словам Микитася, стал выгодополучателем ликвидации компании "Укрбуд".
Дело Татарова стремительно превращается в главный коррупционный скандал президента Зеленского, который не увольняет своего ближайшего сотрудника", - рассказал Бутусов.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
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Чистий прибуток:
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн. 2020: мінус 163 млн.
Ну круто.
просто книги Джорджа Оруэлла в реалии
то что он выпрыгнет, я не сомневаюсь..
и верным признаком, что ситуация начала меняться, это будет попытка Портнова "собачийРот" Андрея, резко эмигрировать за границу..
у ЗЕльоних хіба є розум ?
02.12.2020 г.
Накануне планируемого на 20 декабря 2020 г. заседания Еврокомиссии по вопросам безвиза и предупреждениях о необходимости восстановления действия антикоррупционного законодательства в полном объеме Еврокомиссия выпустила отчет* о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Претензии те же -недостаточная борьба с коррупцией, возврат денег "Приватбанка", коррупционное влияние на власть олигархических структур.
Схватка между Зеленским, который защищает коррупционера Татарова и НАБУ, которое пытается его привлечь к уголовной ответственности, может ОЧЕНЬ негативно отразится за судьбе самого Зеленского.
Ви не знаєте, а Шефір - знає. 20 млрд грн зайвими не бувають, так?! І це лише за рік!!!
20 млрд грн, які мали піти на ремонт колії, вагонів, локомотивів, зарплати співробітникам - розчинилися в повітрі. Вірніше, в кишенях декількох людей! Вантаж, який тікає з залізниці на дороги, вбиваючи 115 млрд, інвестованих у автошляхи у 2016-19 рр., і ще 120 млрд грн лише у 2020.
Пасажирські потяги, які в середині ХХ століття розвивали швидкість у 120 км/год, тепер плетуться 60 км/год. А у той час ЄС переходить на 250-350 км/год, Китай і Японія - 500-600 км/год. Про Гіперлуп 1200 км/год навіть не згадую.
Це все пусте, головне мільярди на трьох чи чотирьох!
В 95 кварталі про таке навіть мріяти не могли.
Коли Ви вже усі нажеретесь?! П.С. До речі, гучно розрекламований турбо-режим парламенту до інфраструктурного блоку так і не дійшов.
З 40 готових законопроектів не проголосований жоден.
Про це теж йдеться у звіті ЄС, бо половина цих законопроектів - євроінтеграційні
https://www.facebook.com/748183438/posts/10158212237623439/
и залог 1 млн гривен? серьезно?