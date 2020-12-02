ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов

Высший антикоррупционный суд только что вынес решение об избрании меры пресечения задержанному детективами НАБУ эксперту МВД - подельнику замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"1 миллион гривен залога либо содержание под стражей - мера пресечения на период следствия для заместителя главы Государственного экспертного центра МВД Константина Дубоноса. Такое решение вынес сегодня Высший антикоррупционный суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"

Дубонос был задержан 28 ноября на основе сенсационных показаний застройщика Максима Микитася, который находится под стражей по делу об обмене квартир Нацгвардии Украины. Микитась дал показания и подтвердил их перепиской в телефоне, что адвокат компании "Укрбуд" Олег Татаров дал взятку эксперту МВД Дубоносу для фальсификации результатов экспертизы о размере причиненного ущерба в результате сделки с Нацгвардией в 2016-17 годах.

Решение Высшего антикоррупционного суда по Дубоносу означает, что точно также в ближайшее время должен быть задержан заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. ВАКС признал обвинения Микитася основанием для задержания - а значит, НАБУ получило все основания для задержания Татарова. Согласно заявлениям Микитася, именно Татаров договаривался с Дубоносом. И именно Татаров, по словам Микитася, стал выгодополучателем ликвидации компании "Укрбуд".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Действия команды Зеленского помогли НАБУ заставить Микитася сдать коррупционеров Татарова, Мойсака и Дубоноса, - Бутусов

Дело Татарова стремительно превращается в главный коррупционный скандал президента Зеленского, который не увольняет своего ближайшего сотрудника", - рассказал Бутусов.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.