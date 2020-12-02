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Новости Правосудие
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ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов

ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов

Высший антикоррупционный суд только что вынес решение об избрании меры пресечения задержанному детективами НАБУ эксперту МВД - подельнику замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"1 миллион гривен залога либо содержание под стражей - мера пресечения на период следствия для заместителя главы Государственного экспертного центра МВД Константина Дубоноса. Такое решение вынес сегодня Высший антикоррупционный суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась о Татарове: Это он автор схем, по которым и увели "Укрбуд"

Дубонос был задержан 28 ноября на основе сенсационных показаний застройщика Максима Микитася, который находится под стражей по делу об обмене квартир Нацгвардии Украины. Микитась дал показания и подтвердил их перепиской в телефоне, что адвокат компании "Укрбуд" Олег Татаров дал взятку эксперту МВД Дубоносу для фальсификации результатов экспертизы о размере причиненного ущерба в результате сделки с Нацгвардией в 2016-17 годах.

Решение Высшего антикоррупционного суда по Дубоносу означает, что точно также в ближайшее время должен быть задержан заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. ВАКС признал обвинения Микитася основанием для задержания - а значит, НАБУ получило все основания для задержания Татарова. Согласно заявлениям Микитася, именно Татаров договаривался с Дубоносом. И именно Татаров, по словам Микитася, стал выгодополучателем ликвидации компании "Укрбуд".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Действия команды Зеленского помогли НАБУ заставить Микитася сдать коррупционеров Татарова, Мойсака и Дубоноса, - Бутусов

Дело Татарова стремительно превращается в главный коррупционный скандал президента Зеленского, который не увольняет своего ближайшего сотрудника", - рассказал Бутусов.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

Автор: 

арест (10454) юстиция (758) Укрбуд (55) Антикоррупционный суд (1202) Микитась Максим (153) Татаров Олег (366) Дубонос Константин (4)


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Топ комментарии
+18
вопрос в том, когда Татаров выпрыгнет из окна Банковой..
то что он выпрыгнет, я не сомневаюсь..
и верным признаком, что ситуация начала меняться, это будет попытка Портнова "собачийРот" Андрея, резко эмигрировать за границу..
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02.12.2020 14:57
+17
Подивився показники ПАТ "Центренерго",улюблена компанія Коломойського.
Чистий прибуток:
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн. 2020: мінус 163 млн.
Ну круто.

ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9761
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02.12.2020 14:53
+16
смешная залоговая сумма они ее из борсетки достанут и отдадут полный правовой нигилизм

просто книги Джорджа Оруэлла в реалии
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02.12.2020 14:54
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Питання зє експєрдам, хто запровадив ВАКС?
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02.12.2020 14:51 Ответить
От попкорна уже тошнит.
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02.12.2020 14:52 Ответить
...лузайте соняшникове насіння. Обсмажте перед тим. Бо це надовго
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02.12.2020 14:59 Ответить
Дякую за пораду.Буду мабуть мішати з гарбузовим.
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02.12.2020 15:02 Ответить
Подивився показники ПАТ "Центренерго",улюблена компанія Коломойського.
Чистий прибуток:
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн. 2020: мінус 163 млн.
Ну круто.

ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9761
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02.12.2020 14:53 Ответить
смешная залоговая сумма они ее из борсетки достанут и отдадут полный правовой нигилизм

просто книги Джорджа Оруэлла в реалии
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02.12.2020 14:54 Ответить
Сцикло сам особисто за нього поручиться, і його відпустять.
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02.12.2020 14:57 Ответить
вопрос в том, когда Татаров выпрыгнет из окна Банковой..
то что он выпрыгнет, я не сомневаюсь..
и верным признаком, что ситуация начала меняться, это будет попытка Портнова "собачийРот" Андрея, резко эмигрировать за границу..
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02.12.2020 14:57 Ответить
Есть надежда,что он учтет ошибки Чечетова,и перед выходом в окно все таки успеет снять тапочки и одеть туфли.
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02.12.2020 15:08 Ответить
Как у Ермака хватило ума взять в ОП Татарова,сейчас надо будет Шмаркле рассказывать,что они всё врут, у Татарова чистые помыслы.
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02.12.2020 14:58 Ответить
у Ермака хватило ума .....

у ЗЕльоних хіба є розум ?
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02.12.2020 15:23 Ответить
Че вы пристали к Зе? Может быть он любит Татарова...
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02.12.2020 14:59 Ответить
Або Татаров його,за обопільною згодою !!)))
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02.12.2020 15:03 Ответить
Хроника одного президента

02.12.2020 г.

Накануне планируемого на 20 декабря 2020 г. заседания Еврокомиссии по вопросам безвиза и предупреждениях о необходимости восстановления действия антикоррупционного законодательства в полном объеме Еврокомиссия выпустила отчет* о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Претензии те же -недостаточная борьба с коррупцией, возврат денег "Приватбанка", коррупционное влияние на власть олигархических структур.
Схватка между Зеленским, который защищает коррупционера Татарова и НАБУ, которое пытается его привлечь к уголовной ответственности, может ОЧЕНЬ негативно отразится за судьбе самого Зеленского.
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02.12.2020 15:02 Ответить
Мразь на побегушках при овоще татаров сейчас чуть ли не злой гений. Зелереальность.
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02.12.2020 15:05 Ответить
https://www.facebook.com/zelenskiy95?fref=mentions Володимир Зеленський , так скільки вагонів і потягів закуплено Укрзалізницею у 2020?
Ви не знаєте, а Шефір - знає. 20 млрд грн зайвими не бувають, так?! І це лише за рік!!!
20 млрд грн, які мали піти на ремонт колії, вагонів, локомотивів, зарплати співробітникам - розчинилися в повітрі. Вірніше, в кишенях декількох людей! Вантаж, який тікає з залізниці на дороги, вбиваючи 115 млрд, інвестованих у автошляхи у 2016-19 рр., і ще 120 млрд грн лише у 2020.
Пасажирські потяги, які в середині ХХ століття розвивали швидкість у 120 км/год, тепер плетуться 60 км/год. А у той час ЄС переходить на 250-350 км/год, Китай і Японія - 500-600 км/год. Про Гіперлуп 1200 км/год навіть не згадую.
Це все пусте, головне мільярди на трьох чи чотирьох!
В 95 кварталі про таке навіть мріяти не могли.
Коли Ви вже усі нажеретесь?! П.С. До речі, гучно розрекламований турбо-режим парламенту до інфраструктурного блоку так і не дійшов.
З 40 готових законопроектів не проголосований жоден.
Про це теж йдеться у звіті ЄС, бо половина цих законопроектів - євроінтеграційні
https://www.facebook.com/748183438/posts/10158212237623439/
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02.12.2020 15:14 Ответить
А караван іде(((
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02.12.2020 15:17 Ответить
.... і несе Україну до прірви
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02.12.2020 15:24 Ответить
Пусть сидит под стражей - так ему надежней будет 😀😀😀
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02.12.2020 15:32 Ответить
Итак, милицейские эксперты. Именно от них идут наркотики (кокс, экстези, лсд, ганджубас), которыми развлекаются на день рождения начальника райотдела или генерала, автотехники - ребята благодаря которым все опера ездят на украденных в Европе машинах, оценщики-товароведы тоже жуки еще те, у оружейников в зависимости от суммы взятки огнестрел превращается в неогнестрел, и наоборот.
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02.12.2020 15:37 Ответить
да, бридкого гною на банковій вже стільки зібралось, що скоро має прорвати. а далі вже як піде, або, або. у любому випадку з такими "кадрами" сподіватись на щось хороше не приходиться.
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02.12.2020 15:44 Ответить
ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1678
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02.12.2020 16:07 Ответить
Наше веселе сцикло скаже, що по Татарову нічого немає, якісь недолугі видумки НАБУ. Так було по дЄрмакам і свідченнях ГеоЛероса.
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02.12.2020 16:11 Ответить
"Он честный человек, это все Порошенко подстроил, это он виноват" (c) Владимир Зеленский
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02.12.2020 16:22 Ответить
никто уже не верит, даже такие упыри, как Микитась, что российские шестёрки типа Портнова Ермака Медведчука Татарова смогут что-то решать в Украине. единственное, придётся дотерпеть эти последние 7 мес. президентского срока Шмаркли.
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02.12.2020 17:52 Ответить
Надо ли терпеть?, вот в чем вопрос. Поражает наглость этих татаровых-портновых-ермаков-козырей.
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03.12.2020 03:41 Ответить
Неужели посадят этого ментовского *******? Не поверю пока не увижу за решеткой.
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02.12.2020 18:06 Ответить
Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

и залог 1 млн гривен? серьезно?
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02.12.2020 18:14 Ответить
Не устаю восхищаться! Хе-хе 2016-2017 год война, руководство Нацгвардии назначенное Пепой, тырит бабло вместе с нардепом "Человеком года - 2014" Мыкытасём который до сего был депутатом Киевсовета от .... "Удар-Солидарность". Прихродит к власти сопля и продолжает начатое пепой - тырит стыренное))) Ну каково??? Эта ситуация - яркий пример того что происходит в стране. Крысы сменили крыс.
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02.12.2020 18:39 Ответить
А шо било патом? І мені, як українцю, смердючі ЖИДІВСЬКІ пацюки, геть чисто, не подобаються, навіть, якщо ти їх "крісамі" назовеш.
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02.12.2020 22:29 Ответить
Респект Микитась! Горит сарай, гори и хата.
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02.12.2020 20:08 Ответить
"Дело Татарова стремительно превращается в главный коррупционный скандал президента Зеленского, который не увольняет своего ближайшего сотрудника", - рассказал Бутусов." - серьезно, там убитый в АТО брат дерьмака продавал должности в министерствах и обладминистрациях, и ни ему лично, ни дерьмаку за это вообще ничего не было, так же как и после скандала со сливом операции по вагнеровцам, а вы до сих пор надеетесь, что клоун и его банда мародеров-предателей как-то отреагируют на очередной зашквар. Они просто публично проигнорируют это дело, а потом руками венедиктовой и ручных судеек их сольют, так же как и все предыдущие дела, при этом тупое зебильное стадо даже и не узнает, что такое дело было и в чем его суть.
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02.12.2020 20:38 Ответить
Почему эти мерзоты, татаров и его кореш портнов до сих пор на свободе?
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03.12.2020 03:38 Ответить
 
 